Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе, почему этого не произошло?

В субботу утром в результате крушения в районе аэродрома Танай в Кузбассе самолета Le L-410 с парашютистами погибли, по предварительным данным, четыре человека. Эту информацию приводит кемеровская администрация. Там сообщили, что «погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 – средней степени тяжести)».

Ранее сообщалось о гибели девяти человек – семи спортсменов и двух пилотов. Всего на момент катастрофы на борту было 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Это были профессиональные спортсмены Кемеровской и других областей, а также начинающие парашютисты. Самолет принадлежал местному отделению ДОСААФ.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали РИА «Новости», что после отказа одного из двигателей и заходе на посадку самолет столкнулся с лесным массивом. По данным источника «Интерфакса», поломка двигателя произошла на высоте 100 метров и после решения вернуться на аэродром самолет при развороте задел крону деревьев крылом и разбился.

Как пишет Telegram-канал «112», на борту находился российский миллиардер, совладелец ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк. После госпитализировали мужчина находится в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших оказался муниципальный депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг, которому диагностировали закрытый перелом левой голени.

Версии крушения расходятся. Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш утверждает, что пилоты потеряли высоту на развороте и столкнулись с землей, когда садились на неровную площадку, что «повлекло за собой смертельный случай, разрушение самолета». По его данным, отказ одного из двигателей произошел на высоте 150-200 метров и «экипаж принял решение возвращаться на основную посадочную, при развороте была потеря высоты, самолет решил сесть на ту площадку, которая имелась».

Как рассказал руководитель Кемеровского отделения ДОСААФ Виктор Шемоханов, самолет находился в исправном состоянии (плановое периодическое техобслуживание прошел в апреле) и совершал четвертый вылет за день. По его даным, двигатель отказал на высоте 30-40 метров, а при аварийной посадке машина зацепила левым крылом землю и перевернулась. «За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, он перегазовал, и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево, и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись», – рассказал Шемоханов в интервью ТАСС.

По его словам, опытный летчик-инструктор Шейкин «поставил на крыло» не одного мальчишку. По данным системы СПАРК, Шейкин возглавлял ассоциацию парашютного спорта Кузбасса.

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Президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов назвал L-410 испытанной машиной, которая активно используется в России не только для учебных полетов, но и в сельском хозяйстве и для пассажирских перевозок. Эксперт сомневается, что пилот «перегазовал» и тем самым повредил второй двигатель. По его словам, в подобных ситуациях исправный мотор должен работать при повышенных нагрузках.

«Самолет двухмоторный, поэтому в случае отказа одного из двигателей завершить полет можно абсолютно безопасно. Такая возможность изначально закладывается конструкторами. Судя по всему, один двигатель все-таки продолжал работать до рокового столкновения с землей, почему Шейкин не смог посадить нормально самолет? Пока не хватает данных. В этом должна разобраться следственная комиссия. Выводы делать рано», – считает Смирнов.

Собеседник подчеркивает, что

для опытных пилотов отказ одного из двигателей – рутинное дело. За время карьеры многих пилотов подобное происходит неоднократно и в определенных случаях пассажиры даже ничего не замечают.

Однако проведенное недавно техническое обслуживание не дает стопроцентную гарантию от таких происшествий. «Двигатель – это самое сложное изделие в самолете. Он постоянно испытывает сильнейшие нагрузки и высокие температуры. Мотор мог отказать несмотря на недавнюю проверку и заложенный ресурс. Только расшифровка бортовых самописцев поможет разобраться в том, что именно произошло, как, например, работали топливные насосы», – подчеркнул эксперт.

L-410 упал рядом с селом Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей, вокруг жилых зданий не было, на кадрах с места трагедии видны только старые коровники. Сейчас все полеты на аэродроме Танай прекращены. Глава ДОСААФ Александр Колмаков временно запретил эксплуатацию самолетов L-410 по всей России.

Позже в субботу по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на место происшествия были направлены следователи и криминалисты Центрального аппарата ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Let L-410 «Turbolet» был разработан в Чехословакии в конце 1960-х годов и предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние до 1500 км. Разбившейся борт (RF-94603) находился в эксплуатации с июля 1989 года (почти 32 года).

Как пишет «Комсомольская правда», данный самолет вызывал вопросы у тех, кто покупал прыжок с инструктором. Местный житель Александр Бочаров рассказал изданию, что внешне самолет выглядел очень старым и «должен быть списан». «Как его допускают к полету? Мне было даже страшно в него залезать. Это была та история, когда больше боишься самолета, чем парашюта», – признался Бочаров, который последний раз совершил прыжок с этого самолета год назад.

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