Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

Необычный эффект последовал после введения новых нефтяных санкций Евросоюзом. Вместо ожидаемого всеми всплеска мировых цен на нефть, стоимость барреля пошла вниз. Почему так необычно ведет себя черное золото? Сможет ли нефть вернуться к 90-100 долларам за баррель?

Мировая нефть весь год стоила довольно дорого, что позволяло России неплохо зарабатывать на ее экспорте, даже с учетом необходимости предоставлять скидку в 20-30% от мировой цены Brent.

Однако после введения ЕС нефтяного эмбарго и потолка цен, мировые цены пошли вниз. Такого мало кто ожидал – наоборот, все ждали обратный эффект от ограничений, грозящий сокращением предложения на мировом рынке за счет падения добычи и экспорта российской нефти. Что происходит с нефтью и что с ней будет происходить в 2023 году?

Участники рынка считали, что санкции Запада приведут к дефициту нефти и росту цены, поэтому Brent на протяжении многих месяцев довольно уверенно держался около 90 долларов. Однако эффект от санкций оказался другим. «Российские компании начали давать крупные дисконты. Urals падал на днях ниже 45 долларов, при том что в Лондоне нефть брали не ниже 75 долларов», – говорит Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Однако, по его мнению, это была краткосрочная шоковая реакция рынка, и сейчас дисконт начал возвращаться к уровню, который продиктован режимом санкций. «Urals продают и покупают чуть ниже 60 долларов, то есть около установленного потолка. Это давит и на мировые цены. Потому что есть большой объем относительно дешевой нефти из России», – добавляет Емельянов.

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Цены на нефть снова начали расти. Во вторник Brent возвращается почти к 80 долларам за баррель. Для этого есть сразу несколько предпосылок. Во-первых, с 7 декабря остается закрытым ключевой трубопровод Keystone, по которому каждый день из Канады в США доставляется 620 тыс. баррелей нефти. Участники рынка опасаются, что у крупнейшего в мире потребителя сырой нефти может возникнуть дефицит этой нефти. Семь аналитиков, опрошенных агентством Reuters, подсчитали, что в среднем запасы нефти в США сократились на 3,9 млн баррелей за неделю до 9 декабря.

Во-вторых, Россия готовит ответные нефтяные санкции и заявляет о том, что ей придется снизить добычу нефти. Это означает реальную угрозу сокращения предложения на рынке нефти. В-третьих, есть вероятность возобновления роста спроса на нефть со стороны Китая, который ослабляет ковидные ограничения. Сокращение предложения, накладываемое на рост спроса, дают дефицит и рост цен.

Цены на нефть пытаются нащупать равновесие. «Сегодня можно осторожно говорить о том, что цена Brent, достигнув 75 долларов за баррель, затормозила падение и готова развернуться наверх, чтобы уйти в коридор 80-85 долларов за баррель. Однако многое будет зависеть от динамики спроса и предложения. Если коммерческие запасы нефти в США продолжат рост, то цены на нефть могут возобновить падение и уйти на 70 долларов за баррель. До конца года ожидаем широкий коридор в 70-85 долларов за баррель», – говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам эксперта, на нефтяные цены могут повлиять как, с одной стороны, ответ России на «ценовой потолок», так, с другой стороны, и риторика ФРС после объявления декабрьского решения по процентным ставкам. «Если риторика ФРС окажется «ястребиной», это может привести к бегству капиталов из высокорискованных активов, в данном случае – из нефтяных фьючерсов в доллар США», – объясняет Мильчакова.

По ее оценке,

в 2023 году падение цен на нефть может продолжиться, если для этого появятся соответствующие предпосылки в виде недостаточного спроса из-за новых вспышек коронавируса и профицита предложения. «Но тогда в ситуацию на рынке может вмешаться ОПЕК+

и провести внеочередную министерскую встречу, на которой будет принято решение о более существенном сокращении добычи нефти. В первом квартале 2023 года мы ожидаем цены на нефть в коридоре 68-100 долларов за баррель», – заключает Мильчакова.

Однако если произойдет «голубиный» разворот ФРС, успешное открытие Китаем своей экономики и снижение экспорта из России примерно на 1 млн баррелей в сутки из-за вступивших 5 декабря санкций ЕС, то цена нефти Brent может быстро вернуться выше 90 долларов за баррель, считают аналитики Bank of America Global Research. В таком случае средняя цена Brent в 2023 году составит 100 долларов за баррель, прогнозируют они.

«Однако реализация этого прогноза сильно зависит от ожидаемого нами значительного роста спроса на нефть в Китае и Индии, поэтому любое промедление в открытии экономики Поднебесной может негативно повлиять на ожидаемую нами бычью траекторию цен. Открытие экономики Китая может оказаться непростым делом, учитывая низкий уровень иммунитета к ковиду в стране», – оговариваются западные эксперты.

Что касается России, то, безусловно, санкции и снижение цен станут неприятными для нее, однако далеко не смертельными.

«Нефтегазовые доходы бюджета ранее составляли 35-40% от общих поступлений, в текущем году их доля, вероятно, возрастет до 45%. То есть влияние этих отраслей на доходную часть бюджета является основным. Соответственно, корреляция рубля и нефтегазовых доходов также прямая – более высокие доходы энергетических отраслей обеспечивают поддержку рублю», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Сокращение российского экспорта нефти и доходов приведет к девальвации рубля.

«Бюджету России мало что угрожает, ведь он зависит от рублевой выручки. Это значит, что падение цен на нефть может быть компенсировано падением рубля, как это уже было в предыдущие годы. Бюджет так или иначе соберет необходимую сумму, но позднее за это заплатят импортеры и население – через рост инфляции и удорожание иностранных товаров», – говорит Емельянов. В этом плане возврат цен на нефть к 90-100 долларам за баррель выглядит выгодней для России.