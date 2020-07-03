Коронавирус губит западный авиапром и помогает российскому

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3 июля, пятница  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограничены. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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Когда говорит травма, разум молчит

Алексей Алешковский, сценарист
Мы можем или воевать, или договариваться: третьего не дано. Признание за другими таких же прав и свобод не означает их победы над вами, оно означает вашу победу над самим собой. Подробности...
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Каким будет мир без лидерства США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              Коронавирус губит западный авиапром и помогает российскому

              Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747   3 июля 2020, 20:45
              Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
              Текст: Ольга Самофалова

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              Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, и но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам.

              Компания Боинг после пятидесяти с лишним лет производства прекращает выпуск знаменитого лайнера Boeing 747 «Джамбо Джет». Это связано в том числе с кризисом на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Последний Boeing 747 будет дособран через два года. Европейский Airbus также сворачивает производство своего гиганта A380.

              Boeing 747 появился в 1970-х годах и совершил тогда прорыв в сфере перевозок. У него две палубы, и на вторую палубу с роскошной гостиной вела винтовая лестница. Грузовая версия самолета откидывает носовую часть, благодаря чем можно свободно погрузить практический любой крупногабаритный груз вплоть до буровой установки. За все время был продан 1571 лайнер этой модели. По сути, закрытие производства и Boeing 747, и его собрата A380 символизирует конец эпохи огромных (на 500-800 пассажиров) четырехдвигательных самолетов для межконтинентальных перелетов.

              «Boeing и Airbus давно планировали закрыть эти программы. Пандемия коронавируса лишь ускорила принятие неизбежного решения», - отмечает глава специализированного портала Авиа.ру Роман Гусаров. В свое время Boeing и Airbus заявляли, что будущее именно за перевозками большого числа пассажиров между крупными мировыми транспортными узлами на далекие расстояния. «Такие маршруты действительно имеются, однако жизнь показала, что довольно быстро рынок насытился самолетами А380 и B-747. А лайнер новой модификации- B-747-800 вообще не пошел как пассажирский самолет. Стало понятно, что новых заказов на них просто нет», - рассказывает Гусаров.

              Легендарный B-747 давно приносил Боингу одни убытки. В 2016 года компания теряла 40 млн долларов на каждом «Джамбо Джете». Объемы производства этого лайнера упали до шести штук в год, а последний заказ пришелся аж на 2017 год. Кроме того, суперлайнеры А380 и B-747 не выдержали конкуренцию с двухдвигательными широкофюзеляжными лайнерами с меньшей вместимостью. «Самолет A350 и Boeing 777 оказались более удачными. Заполнить салон на 300-350 пассажиров оказалось легче. К тому же два двигателя по сравнению с четырьмя дают большую экономичность в эксплуатации», - говорит собеседник.

              После коронавируса спроса на авиаперевозки резко сократился, и это отразится на падении спроса на новые самолеты. «Держать огромное производство самолетов и большое количество сотрудников сегодня становится очень накладно», - говорит Гусаров. Европейский Airbus уже заявил о массовом сокращении рабочих мест. Бизнес компании придется серьезно реструктурировать. Что касается Боинга - у него ситуация не лучше, и его проблемы возникли проблемы еще до пандемии. Компанию подкосила трагическая история проекта Boeing 737 MAX. Две катастрофы с участием этого лайнера унесли жизни 346 человек, что привело к остановке сотни самолетов и многомиллиардным потерям.

              Пока западные авиационные гиганты закрывают производства и массово увольняют сотрудников, для российских авиастроителей открывается окно возможностей. С одной стороны, падение спроса со стороны перевозчиков коснется всех без исключения самолетов. С другой, лайнеры с меньшей вместимостью будут пользоваться большим спросом.

              «У «Сухого Суперджета-100» появляется шанс проявить себя. Когда снижается спрос на перевозки, то летать на заполненном пассажирами небольшом самолете становится более рентабельно, чем на полупустом большом лайнере», - поясняет Роман Гусаров.

              Что касается российской новинки МС-21, то этот лайнер пока еще проходит сертификации и его серийное производство стартует лишь через пару лет. Тогда как его конкуренты -  А320 и Boeing 737 - уже стоят на конвейере. И это, как ни странно, для российского авиапрома большой плюс.

              «Я считаю, что период восстановления рынка авиаперевозок может занять лет пять. Поэтому перед Boeing и Airbus стоит сложная задача - сокращать производство и сотрудников. Все это время они будут нести огромные издержки, которые будут заложены в себестоимость производства», - говорит Гусаров.

              Преимущество проекта МС-21 как раз в том, что у него не будет таких проблем, так как производство еще отсутствует. А к тому моменту, как будет развернуто серийное производство, как раз может начаться восстанавливаться спрос, считает эксперт.

              По продажам Боинга и Эйрбаса ударит, кстати, не только низкий спрос на перевозки, но и еще один важный фактор. Дело в том, что скоро на рынке появится много «лишних», но хороших самолетов типа A320 или Boeing 737, которые заполонят вторичный рынок. Перенасыщение вторичного рынка приведет к падению цен и на новые самолеты, и на уже имеющие небольшой налет. Американцам и европейцам станет еще сложнее реализовывать свои новые машины.

              Второе преимущество МС-21 – в его невысокой цене. Во-первых, российский лайнер изначально должен был быть дешевле своих западных конкурентов. Во-вторых, американцы и европейцы вряд ли смогут удержать свои новые машины от удорожания в силу роста накладных расходов.

              «У России появляется шикарный шанс – к моменту восстановления спроса на авиаперевозки выйти с хорошим предложением МС-21 и занять свою долю на мировом рынке.

              Вопрос только в том, сколько мы сможет производить таких машин. Не думаю, что через пять лет мы будет производить столько МС-21, чтобы для Boeing и Airbus это стало как-то заметно», - рассуждает Гусаров. По плану планируется собирать до 70 МС-21 в год, однако выйдет ли Россия на такой объем производства даже через пять лет – это еще вопрос.

              Наконец, ничего не угрожает и проекту российско-китайского самолета CR929 на 250-300 мест. Во-первых, этот лайнер все-таки не относится к сверхбольшому лайнеру как А380 и Boeing 747 на 500-800 пассажиров, а попадает в более перспективный и популярный сегмент самолетов типа и A350 и Boeing 777. На них спрос, конечно, тоже просядет в силу обстоятельств, но снимать их с производства все же никто не будет. Во-вторых, проект российско-китайского самолета имеет более дальний срок реализации.

              «Его производство будет налажено уже тогда, когда мировой рынок авиации полностью восстановится. Наоборот, к тому времени как раз постареют шикофлюзеляжные самолеты в Китае, и их надо будет менять. То есть российско-китайский самолет может прийти на рынок очень даже своевременно», - считает Роман Гусаров.

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