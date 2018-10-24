Помогут ли Дагестану миллиарды Сулеймана Керимова

Еще один российский миллиардер выразил желание собственными деньгами поднимать малую родину. Теперь речь идет о Сулеймане Керимове и его родном городе - дагестанском Дербенте. Действительно ли миллиарды Керимова помогут расцвету провинциального города? История других подобных проектов в Дагестане заставляет в этом сомневаться.

Совсем скоро Дагестан сможет стать богаче – за счет российского миллиардера Сулеймана Керимова. Уроженец Дербента, Керимов договорился о регистрации там своего бизнеса, что даст бюджету дополнительных пять миллиардов рублей одних налогов. Эту радостную весть сообщил недавно глава республики Владимир Васильев.

«На момент начала работы мы почти остались без крупного бизнеса в Дагестане. Сейчас мы достигли двухсторонней договоренности, что бизнес Керимова будет зарегистрирован из Москвы здесь, у нас», - цитирует Васильева правительственный сайт. Керимов, по его словам, сам попросил о такой возможности.

Что это за бизнес, Васильев не уточнил, но уже объявил о планах по строительству в Дербенте аэропорта – на деньги Керимова.

Где родился, там и пригодился

Имя Сулеймана Керимова в Дагестане знает каждый. Им гордятся, как любым успешным земляком. Когда Керимова задержали во Франции по подозрению в финансовом мошенничестве, в Дагестане даже проходили акции в его поддержку, а аэропорт Махачкалы (и не только его) украшал плакат, где под изображением Керимова красовалась надпись «Сулейман, мы с тобой».

Так что слова Керимова для Дагестана важны. Потому он и прибыл в Дербент в прошлом месяце, чтобы лично представить нового мэра города – выбранного по его протекции Хизри Абакарова. Абакаров был помощником Керимова с самого начала его политической карьеры – с 1999 года, когда тот стал депутатом Госдумы.

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Политика тут такова, что никто не просто не пытался скрыть, что новый мэр Дербента выбран потому, что его выдвинул Керимов – напротив, на этом стараются заострить внимание. «Я приехал к вам, потому что мой близкий друг Сулейман Керимов мне сказал: иди, мне это нужно, это - мой родной город, и я хочу, чтобы он был лучшим из лучших. Спасибо Владимиру Абдуалиевичу Васильеву за то, что он верит нам, за то, что он дал возможность и свою поддержку для реализации нашего намерения... Я - его доверенное лицо, чем очень горжусь», - написал вскоре об этом сам новоиспеченный мэр Дербента.

Керимов – человек очень успешный, ошибается редко, а денег имеет много – для дагестанского бизнеса просто находка. Даже самые неожиданные его вложения – как, например, в футбольный клуб «Анжи», - принесли результаты. Футбол – совершенно не кавказский спорт, но благодаря Керимову он здесь расцвел: была построена хорошая, добротная «Анжи-арена», в команду купили дорогих игроков – Александра Кокорина, Юрия Жиркова, Это О (зарплата которого составляла 20,5 млн евро за сезон), команда даже вышла в финал Кубка России. По оценкам экспертов, Керимов потратил на свой футбольный клуб почти 450 млн долларов.

Если с «Анжи» Керимову пришлось проститься (кризис конца 2013 года заставил отказаться от розочек на тортах), то другие его активы в Дагестане продолжают неплохо работать. Так, его семье принадлежит контроль над аэропортом «Уйташ» - единственным в Дагестане. По внутренним перевозкам он запросто переплюнет все ближайшие аэропорты региона – только из Москвы сюда прилетает больше 10 рейсов в день.

Кстати, новый мэр Дербента Абакаров еще недавно был председателем совета директоров аэропорта «Уйташ». Теперь контроль за активом возложен на сына Керимова. 22-летний Саид Керимов стал главным акционером «Уйташа» с 2017 года.

В целом, Керимов никогда не отказывался от идеи вливать денег в родную республику. Свои намерения он доказал еще в 2008 году, когда уплатил в бюджет Дербента налоги на 2,5 млрд рублей. И заработать тут он пытался не раз – стоит вспомнить скандал вокруг приватизации Махачкалинского порта, за контроль над которым он бился с другим известным богатым кавказцем Зиявутдином Магомедовым. Связи были сильны у обоих, но порт в итоге не достался никому (а Магомедов сейчас сидит за решеткой).

С приходом на пост нового мэра Дербента из ряда приближенных к нему людей Керимов закрепил за собой родной город как бизнес-площадку, чего не мог сделать раньше: у власти были не его люди, а потерять бизнес в Дагестане так же просто, как иголку в стоге сена.

Например, один из расхваленных Рамазаном Абдулатиповым проектов «Авиалинии Дагестана» успешно обанкротился, несмотря на уставной капитал в пять миллиардов рублей и активную работу по привлечению инвестиций. Проект города-спутника Махачкалы «Лазурный берег» стоимостью в 150 миллиардов рублей так и не стал «оазисом глобализации посреди трущоб». Ни шикарных причалов, ни яхт в окрестностях столицы Дагестана не видать – никаких вложений в проект толком и не было сделано. А говорить о потерянных деньгах средних и мелких предпринимателей, которые пытались открывать в Дагестане кафешки, магазины и прочее, и лишились их в результате угроз или рейдерских захватов, и вовсе не стоит – об этом в одно время ходили легенды.

Сомнительные перспективы

Несмотря на все качества Керимова-бизнесмена и его вес в политических кругах, радоваться пока рано. Привлекать богатых уроженцев национальных республик к пополнению родного бюджета – метод в России опробованный. Достаточно вспомнить пример Чечни с Русланом Байсаровым, который вкладывается в курорт «Ведучи», будучи зарегистрированным в одноименном селе; или Владимира Потанина с его «Норникелем», зарегистрированном в родной Дудинке. Но Дагестан – это легендарная черная дыра, в которой сгинул не один миллион рублей.

Сам Керимов лишь пространно говорил о развитии на родине туризма, но уж тут больших надежд точно питать не стоит. С идеей привлечения туристов выступал и экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, от которого осталась лишь череда скандалов и ни одного прорыва на туристической ниве. О туризме не переставая твердит сосед Рамзан Кадыров, но республика упорно не зарабатывает практически ничего, а туристические мегапроекты остаются воздушными замками.

Даже если в Дербенте появится собственный аэропорт, на что Керимов намекал и раньше, это не значит, что туристы хлынут сюда толпой.

Теплый южный город, с множеством старых уютных домов и улиц, заросших фруктовыми деревьями, посещают только ценители неспешного отдыха без всякого «все включено». Здесь нет практически никакого сервиса или индустрии развлечений, главную достопримечательность – крепость Нарын-Кала – можно осмотреть за полдня (что и делают сейчас небольшие группы туристов).

Но есть и другие направления, по которым можно и нужно работать не только в Дагестане, но и вообще на Северном Кавказе. Это производство, и здесь Керимов мог бы развернуться; по крайней мере его завод листового стекла уже не первый год функционирует в Дагестане вполне успешно. И если республиканские власти и люди – теперь точно свои – на местах помогут ему получить для бизнеса особые условия, то это может принести Дагестану определенные плоды.