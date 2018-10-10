Почему «банковское рабство» в России процветает

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

Политики и общественники призывают усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия Фото: t.me/EV112/Global Look Press
После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Плебс в Москве будет убран под землю

Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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Настоящая демократия возможна и на Северном Кавказе

Дмитрий Моргулис, бывший главный редактор газеты «Обзор»
Самое глубокое впечатление месяца – митинги в Ингушетии. Точнее, то, как они проходят и чем все в итоге заканчивается. Это что-то необычное для современной России. Почему всё именно так? Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

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          Почему «банковское рабство» в России процветает

          Изжить банковское рабство в России мешает лень и работодатель    18 октября 2018, 19:00
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что, несмотря на все принятые меры, избавиться от «банковского рабства» в России так и не удалось. Что это за банковская зависимость россиян и почему ее так сложно победить?

          «Банковское рабство» все еще существует в России и с ним необходимо бороться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума Finopolis. «Мы когда-то говорили, что правительство занимается ликвидацией «мобильного рабства», но «банковское рабство» существует», - сказала она.

          Глава ЦБ подчеркнула, что у потребителей должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от того, в каком банке открыт счет. «Это то, над чем мы должны думать и мы как регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить», - резюмировала глава ЦБ.

          В чем же заключается банковское рабство по версии Набиуллиной?

          Судя по всему, она ведет речь о так называемом «зарплатном рабстве». Хотя эту проблемы, на самом деле, начали решать еще в 2014 году. Именно тогда в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые разрешают сотруднику просить работодателя перевести зарплату в тот банк, чьи реквизиты он предоставит. Достаточно написать письменное заявление, и работодатель не имеет права отказать в этом своему сотруднику. То есть на законодательном уровне эта проблема уже давно решена.

          Однако на практике все оказалось не так просто. Не случайно этой весной Минтруда предложило внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предлагают наказывать штрафом работодателя за воспрепятствование праву работника выбрать банк.

          По факту «зарплатное рабство» никуда не делось. «Хотя сменить банк уже несколько лет как можно, пользуется своим правом не более 5% всех держателей зарплатных карт», – говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

          Зачем работнику вообще менять зарплатную карту, ведь условия в разных банках по ним почти не отличаются? Причины могут быть разные. Например, сотруднику может не нравится по тем или иным причинам выбранный работодателем банк. Например, ему удобней пользоваться банкоматом другого банка для снятия или внесения средств. Или, например, он хочет взять ипотеку в ином банке, и удобней быть зарплатным клиентом именно этой финансовой организации. И меньше справок может потребоваться, и оплачивать кредит можно без комиссий в онлайн-банкинге. Порой это может быть еще и выгодней, так как некоторые банки предоставляет чуть более низкую процентную ставку своим зарплатным клиентам.

          Но почему для работодателей смена банка создает такую проблему, в чем их интерес в сохранении «рабства»?  Для них работа с одним банком удобней и выгодней. Перевод даже части сотрудников в другой банк создает нагрузку на бухгалтерию. Потому что обычно зачисление денег ежемесячно происходит по реестру, когда не надо вбивать вручную данные по каждому сотруднику. Кроме того, выгодней переводить зарплаты с расчетного счета организации на счета сотрудников в рамках одной финансовой организации.

          Работодатель выбирает для зарплатных счетов банк, в котором у него открыты операционные счета с целью снижения расходов на уплату комиссий за осуществление переводов средств между банками, отмечает Жарский.

          Так как крупнейшим работодателем в России является государство -  общей сложности до 75% россиян получают основной доход от государства, то они используют те же государственные банки, формируя заведомо неравные условия на рынке, считает эксперт. По итогам 2017 года было выпущено 31,2 млн карт платежной системы «Мир», которые эмитировались в основном крупнейшими государственными банками, а держателями этих карт являются практически исключительно граждане, получающие доход от государства, то есть в основном это зарплатные карты.

          В итоге желающих сменить зарплатный банк в России немного. Причины вполне очевидны. Во-первых, госбанки выглядят надежнее коммерческих, хотя за эту надежность и приходится платить, так как комиссии за одни и те же операции у них зачастую выше, говорит Жарский.

          Во-вторых, благодаря своей финансовой мощи крупнейшие банки предлагают сервисы более высокого качества. Например, Сбербанк в рамках всего одной закупки услуг по доработке мобильного приложения, информация о которой была опубликована в 2017 году, оценил стоимость контракта в 0,27 млрд рублей. 

          Набиуллина права, говоря, что бурное развитие таких технологий, как системы онлайн-платежей и мобильный банкинг, о которых еще несколько лет назад мы могли только мечтать, стало возможным во многом благодаря действиям крупных банков.

          «Можно ли говорить, что в такой ситуации крайне ограниченное число участников рынка банковских услуг получает нерыночные конкурентные преимущества? Безусловно, и тут не согласиться с главой ЦБ сложно», – отмечает эксперт.  

          Можно, конечно, посчитать «банковским рабством» тот факт, что за перевод денег со счета одного банка в другой приходится платить комиссию. Более того, в Сбербанке, например, установлена комиссия за перевод денег внутри банка на карту в другом городе.

          Однако Набиуллина вряд ли ведет речь об отмене комиссий, ведь банкам надо на чем-то зарабатывать.

          По факту, здесь нет какого-либо «рабства», так как клиент может выбирать любой банк на свое усмотрение, никто его не принуждает держать деньги на карте госбанков.

          «Если клиентам Сбера не нравится, что за перевод между клиентами региональных отделений банков взимается комиссия, сопоставимая с комиссией, взимаемой при переводе между клиентами разных банков, то они вольны не пользоваться услугами Сбера. Правда, многие остаются его клиентами и переплачивают, просто потому, что в ряде случаев не имеют опыта обслуживания в другом банке. А зачем, если и банк надежный, и карточку уже выдали в бухгалтерии? Либо потому, что у них нет альтернативы, так как работодатель создает препятствия для смены зарплатного банка, а выводить средства на счет в другой банк по факту начисления зарплаты дорого и, скорее всего, лень», – резюмирует Илья Жарский. 


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