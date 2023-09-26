Канада пытается отмыться от нацистского позора

Вадим Трухачёв
России пора заняться Словакией
Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.
Сергей Худиев
Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор
В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.
Аббас Джума
Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада
Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.