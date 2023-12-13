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    13 декабря 2023, 20:00

    Запад продвигает новую идею запрета российской нефти

    Запад продвигает новую идею запрета российской нефти
    @ REUTERS

    Tекст: Владимир Добрынин

    Конференция ООН по изменению климата, работавшая в ОАЭ в течение 12 дней, завершилась провалом. По крайней мере, так считают западные эксперты. Ради того, чтобы избежать «климатической катастрофы», Запад требует от других стран отказа от добычи и использования нефти. А тем, кто не соглашается, уже в открытую грозят санкциями.

    Конференция ООН по изменению климата (в обиходе – Конференция сторон или просто КС) «находится на грани полного провала», констатировал бывший вице-президент США Эл Гор. Заявление было сделано еще 11 декабря. Да, 28-му ежегодному всемирному климатическому форуму на тот момент предстояло отработать еще день до закрытия, но уже было понятно, что в очередной раз к поставленной цели борцам с глобальным потеплением и приблизиться не удастся. Было это ясно настолько, что принимавший участие в саммите британский министр по изменению климата Грэм Стюарт покинул конференцию досрочно.

    «Да он просто сбежал из Дубая вместо того, чтобы биться за зеленые интересы планеты», – хлестко прокомментировала факт Ребекка Ньюсом из Greenpeace. А депутат от «Зеленых» Кэролайн Лукас заявила: «Последние остатки морального авторитета (британского) правительства в борьбе с климатической катастрофой были уничтожены этим скандальным решением выйти из переговоров КС–28 в самый критический момент».

    Официальный представитель КС Майкл Джейкобс, политэконом из Университета Шеффилда, в отчаянии и желании спасти лицо проигравших высказался в духе «срыв переговоров может быть предпочтительнее нынешней предлагаемой сделки». Джейкобс отметил: «Сейчас невозможно найти формулировку, которая бы четко призывала и обязывала все страны – участницы КС к «поэтапному отказу от сжигания ископаемого топлива, как того требуют Британия и ЕС. Страны ОПЕК на это не согласятся, а ОАЭ (член ОПЕК) не будут на этом настаивать со своего председательства».

    Он считает, что оглушительный провал переговоров может оказаться полезен для борьбы с потеплением. По крайней мере, это «активизирует глобальные дебаты о климате, которые ускользнули с первых полос прессы. А компромисс, который попытаются найти участники, явится фактически отказом от целей Парижского соглашения».

    Что же случилось в Дубае в эти 12 дней? Политические интересы одних натолкнулись на стену экономических интересов других. Каждая из сторон оперирует научными данными, подтверждающими ее правоту.

    Незадолго до саммита в интернете появилось письмо, целью которого было «уговорить» нефтедобывающие страны отказаться почти полностью от добычи черного золота ради спасения человечества. Напомним, что сторонники обуздания глобального потепления утверждают, что если к 2050 году не позволить подняться среднегодовой температуре на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию, то планета будет спасена. К середине XXI века «использование угля должно быть полностью прекращено, а потребление нефти и газа сокращено на 60–90%». Под текстом подписались более тысячи ученых.

    Нефте- газо- и угледобывающие страны соглашались, что Землю беречь – дело благое, но если уж положить руку на сердце, то человеческий фактор в выбросах СО2 в атмосферу играет весьма малозаметную роль. Например, один недавно извергавшийся исландский вулкан с труднопроизносимым названием отгрузил в воздушную оболочку планеты намного больше углекислоты, чем всему населению планеты удалось наэкономить.

    Судя по западной прессе, никто особо не рассчитывал, что ближневосточные нефтяные короли согласятся пойти на уступки. Обозреватель той же The Guardian Джордж Монбиот отметил, что «только два из прошедших ранее 27 климатических саммитов можно назвать хотя бы полууспехом (киотский и парижский, завершившиеся подписанием пресловутых протоколов в 1997 и 2015 годах).

    «Если бы какой-либо другой процесс имел показатель успеха 3,7%, от него разумно было бы отказаться и поискать что-то получше»,

    – заметил Монбиот. Однако, по его словам, участники конференции, упорно продолжали гнуть свою линию на недостижение положительного результата. Именно к такому выводу можно прийти исходя из того, что принимающей КС–28 страной были выбраны Объединенные Арабские Эмираты. Возможно, размышляет автор, был какой-то расчет на великодушие хозяев саммита, что должно было обеспечить их сговорчивость в вопросе сокращения добычи нефти и газа, но… В Дубае на этот счет было иное мнение – главой конференции арабское государство назначило Султана Аль-Джабера, министра промышленности ОАЭ и руководителя государственной нефтяной компании.

    «Тот факт, что ООН выбрала нефтяное государство – Объединенные Арабские Эмираты – для проведения КС–28, с самого начала был зловещим знаком. А назначение Султана Аль-Джабера на пост президента КС–28 усугубило ситуацию, – вторят Монбиоту эксперты, привлеченные Los Angeles Times, Майкл Манн и Сьюзен Хассол. – ООН мыслила, что арабы купятся на пряник, но этого не случилось».


    «Аль-Джабер использовал свое положение для продвижения государственной нефтяной компании ОАЭ Adnoc. Он также заявил, будто «нет научных данных», доказывающих, что поэтапный отказ от ископаемого топлива ограничит потепление до 1,5 градуса Цельсия, а это уменьшит постоянно ухудшающиеся климатические последствия, – добавляют эксперты. – В результате всего этого теперь нефтяной союзник ОАЭ – Саудовская Аравия – не только объединяется с Россией и Китаем, чтобы выступить против «поэтапного отказа» от ископаемого топлива, но и не согласится даже на гораздо более слабую формулировку о «поэтапном сокращении». Международный нефтяной картель ОПЕК просит своих членов заблокировать любую сделку по ограничению использования ископаемого топлива».

    Вот наконец-то в море причитаний западных «специалистов» и всплыло рациональное зерно. Та самая цель, которую они не афишировали, но старались достичь на КС–28. Конечно, само по себе ограничение нефтедобычи – дело второстепенное, главное же было сунуть в очередной раз палки в колеса России и Китаю. А поскольку не удалось мытьем, то пойдем катаньем. То есть испытанным способом – санкциями.

    Но для реализации этого плана сначала надо договориться, что приниматься решение должно не единогласно, а простым большинством, предлагают Манн и Хассол. «От единогласия следует отказаться. 198 членов ООН могут проголосовать «за», но всего лишь один 199-й своим вето может обнулить старания мирового сообщества. Надо договориться, что для принятия решения, обязательного для всех к исполнению, достаточно будет 75% голосов участников форума», – подчеркивают они.

    И вот тогда, после изменения условий принятия решений, можно будет и штрафовать, наказывать не подчинившихся, блокировать им финансы, логистику, отказывать в страховке международных перевозок, налагать эмбарго и т. д.

    Кстати, согласно данным Министерства энергетики США, добыча нефти Соединенными Штатами в текущем году выросла по сравнению с 2022 годом на 8% и превысила 13 млн тонн в день. Как отмечает испанская El Economista, «американцы приблизились к моменту, когда они будут извлекать в сутки столько же нефти, сколько Россия и Саудовская Аравия вместе взятые». Интересно получается: РФ и КСА вместе с другими странами ОПЕК+ и так по собственной инициативе снижают добычу. Но при этом они, по версии западных СМИ, оказываются главными пособниками глобального потепления и потому должны «почти отказаться» от добычи вообще. США же добычу нефти и газа только увеличивают. Но никто из западных СМИ не рискует обвинить Штаты в желании «перегреть планету».

    Не получилось у сторонников «зеленого мира» протолкнуть на КС–28 и другую идею – о радикальном сокращении животноводства. Идея была проста. Поскольку выделяемый коровами, свиньями, барашками и прочими животными метан готов едва ли не полностью заместить кислород в атмосфере планеты, то большинство буренок и иже с ними следует уничтожить, а человечеству – перейти на меню, в котором вместо мяса доминируют сверчки, мучные черви и тому подобные лакомства.

    По ходу пьесы борцы с изменением климата не забыли всплакнуть, что «КС уже превратился в мутный коррупционный омут». По мнению упоминавшегося выше Джорджа Монбиота, с нефтяным лобби надо покончить. С лобби. Видом деятельности, который лучше всего освоен именно западными политиками. Ну просто на святая святых покусился. Почему? Да потому, что «коридоры конференции были забиты лоббистами ископаемого топлива и животноводства. Это как если бы на миротворческой конференции доминировали лоббисты производства вооружений», – констатирует обозреватель.

    Джордж предлагает отказаться от системы КС, поскольку она не работает (по его мнению), и поручить рассматривать климатические вопросы другим специально созданным (под это дело) организациям вроде Международного климатического агентства.

    Возможно, через него удастся протолкнуть Договор о запрещении ископаемого топлива «по принципу, например, Договора о запрете противопехотных мин 1997 года и Договора о запрете использования кассетных боеприпасов 2008 года». На всякий случай британскому обозревателю можно напомнить, что оба названных им договора подписаны далеко не всеми странами, входящими в ООН, и, конечно же, эти пакты неподписанты выполнять не настроены. Так где же санкции в отношении этих государств?

    Следующая, 29-я конференция по изменению климата состоится в Баку. «Да ООН просто издевается над человечеством, – восклицают Манн и Хассол. – Азербайджан – это же нефтяная страна. И как расценивать такое назначение, если не как поддержку тех, для кого ископаемое топливо – основа экономики». Во вред всем остальным, разумеется.

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