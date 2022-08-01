Ядерное оружие способно вернуть понимание между Россией и США

Взгляд
1 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
Разделы

Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике Владимир Астапкович/РИА Новости
В день Военно-морского флота России президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Предыдущий документ действовал семь лет и, как указывают эксперты, потерял свою актуальность. На какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота и что означает для мира новая морская политика России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто разжигает новую войну на Балканах

На Балканах может повториться 1999 год Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Многолетний конфликт в Косово вновь обострился. Военные непризнанной Россией республики и спецназ Сербии были стянуты к линии разграничения, но в последний момент стычки удалось избежать. Что стало причиной напряженности, кто заинтересован в очередной эскалации конфликта на Балканах и что это значит для России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Косово открыло россиянам глаза на Запад

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Отважны жинки стран полночных, жаль только – дуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Русским важна справедливость в любой ее форме

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

Новый кризис в Косово. Война неизбежна?

Как Сталин натравил Японию на США

Обсуждение: 22 комментария

Когда Китай отвоюет Тайвань

Перейти в раздел…

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...

Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...

Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
  • Весьма важны

  • Не особо важны

  • Совсем не важны
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Британия ослабила санкции против России в области страхования в авиаотрасли
    Украина начала принудительную эвакуацию жителей занятого ВСУ Артемовска Путин заявил о недопустимости ядерной войны МИД Швеции решил вызвать дипломата РФ за пост о погибшем на Украине наемнике Объявлено о завершении производства чая Lipton и Brooke Bond в России
    США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями Блинкен: США применит ядерное оружие при чрезвычайных обстоятельствах В СФ ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР На Останкинской башне появились слова в поддержку Китая
    В МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС Эксперт: Украина запишет в предатели отказавшихся от эвакуации жителей Донбасса Кинотеатры решили не проводить акцию «кинопродукт» с показом голливудского кино Назван предполагаемый срок приезда Папы Римского в Россию

    несогласованный визит


    Названа дата прибытия Пелоси на Тайвань

    энергетический кризис


    Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России

    нарушение международного права


    Премьер Испании назвал незаконным признание независимости Косова

    Видео

    KF-21 Boramae


    Новый истребитель стал символом перемен рынка боевой авиации

    рецессия в США


    Одно слово разрушает весь авторитет Байдена

    день ВМФ


    Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

    станции Красноармейск


    Зеленский объявил себя наследником вымышленного государства

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    идеология и православие


    Дмитрий Грунюшкин: Русским важна справедливость в любой ее форме

    политический вопрос


    Максим Соколов: Отважны жинки стран полночных, жаль только – дуры

    ошибка США


    Игорь Караулов: Косово открыло россиянам глаза на Запад

    на ваш взгляд


    Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?

    Ядерное оружие способно вернуть понимание между Россией и США

    США тщательно подсчитывают российские ядерные боеголовки
    		   1 августа 2022, 22:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ», – заявляет президент США Джо Байден. Есть основания полагать, что слова хозяина Белого дома могут означать нечто большее, чем просто желание сохранить ключевой договор, касающийся ядерного оружия.

    После почти полугодового игнора Соединенные Штаты наконец-то дали понять, что готовы пойти на переговоры с Москвой. Правда, не по Украине, а по куда более важному с точки зрения мировой стабильности вопросу.

    «Ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя вести. Именно поэтому моя администрация в рамках нашей стратегии национальной безопасности уделяет первоочередное внимание сокращению роли ядерного оружия, – заявил президент США Джозеф Байден в своем приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. – Даже в разгар холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз смогли работать вместе для того, чтобы исполнить нашу общую обязанность по обеспечению стратегической стабильности.

    Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях, регламентирующий максимальное число носителей и боеголовок у каждой из сторон – прим. ВЗГЛЯД) в момент истечения его срока действия в 2026 году».

    Да, американский президент выставляет России предварительное условие. «Для переговоров требуется добросовестный партнер. А жестокая и неспровоцированная агрессия России на Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка», – говорит Байден.

    Казалось бы, в этом моменте он должен потребовать от Москвы каких-то уступок на украинском направлении – вплоть до заключения перемирия с украинским режимом.

    Однако ничего этого президент США не сказал – по его словам, «в этом контексте России следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США».

    То есть, проще говоря, заявить о готовности возобновить эту работу – о чем президент Путин постоянно заявлял и повторил это в своем приветственном заявлении участникам той же самой X Конференции.

    «Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», – заявил российский президент. А в июне посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что «время не ждет», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену» СНВ-3.

    При Дональде Трампе было еще одно предварительное условие. Тогда Белый дом был готов обсуждать новый СНВ исключительно на троих. Дональд Трамп считал, что Китай тоже должен был подписаться под сокращением стратегических наступательных вооружений.

    Пекин отказывался (резонно говоря, что его количество боеголовок и носителей, тем более межконтинентальных, на порядок меньше, чем у США и РФ, а значит сокращать ему пока нечего). Трамп в ответ требовал от Москвы уговорить Пекин сесть за стол переговоров, угрожая, что в ином случае этих переговоров не будет. Сейчас Байден тоже упомянул Китай – но лишь как участника, которому тоже неплохо было бы присоединиться. Без всяких ультиматумов.

    Официальной реакции МИД РФ на это предложение американского президента пока не последовало. Неофициальную озвучивает агентство Reuters – якобы они поговорили со своим источником в российских дипломатических кругах, и этот источник выразил удивление неожиданной адекватностью американского президента. «Он это всерьез, или же кто-то просто взломал сайт Белого дома? Если это серьезно – то с кем конкретно они намерены обсуждать этот вопрос?» – цитирует его слова агентство.

    И действительно, с кем? Запад ввел персональные санкции против российских дипломатов, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова. Американцы требуют от других стран – в том числе незападных – союзников не встречаться с Лавровым, не фотографироваться с Лавровым. И как можно убеждать, но при этом самим сидеть за столом переговоров с Сергеем Лавровым, пусть даже без общего фото и без итогового коммюнике?

    По сути, само начало полномасштабных переговоров с Москвой фактически обесценит все попытки Соединенных Штатов изолировать Россию.

    Судя по всему, Вашингтон готов пойти на это обесценивание. Все больше американских экспертов признают, что победить Россию на Украине Америке не удастся. А значит, нужно начинать с Москвой переговоры о выходе из украинского клинча (даже если при этом придется хотя бы частично принять российские условия по денацификации и демилитаризации Украины, а также новую «географию спецоперации»). По мнению специалистов, переговоры начнутся осенью – с выходом на дискуссии на высоком уровне после промежуточных выборов в американский Конгресс (то есть в ноябре – вероятно, на саммите G20).

    Однако Байден не может начинать переговоры на эту тему, ведь это будут «переговоры по Украине без Украины», за что американского президента просто съедят в Конгрессе. И вот тут как раз нужны дискуссии по СНВ.

    Дело в том, что переговоры о стратегических наступательных вооружениях всегда выступали некой палочкой-выручалочкой в российско-американском диалоге. Ведь стремление избежать ядерной войны – а значит и всеобщего физического уничтожения – было темой, в которой были заинтересованы обе стороны. И по которой всегда были готовы пообщаться, в том числе и конструктивно. А уже на этом конструктиве можно попытаться обсудить другие темы.

    Поэтому было бы разумно сейчас – в условиях не просто прекращения российско-американского диалога, а демонизации любых переговоров с Москвой «до прекращения войны на Украине» – начать диалог именно на тему стратегических вооружений. То есть на тему, которую администрация Байдена может «продать» Конгрессу как абсолютно необходимую и жизненно важную. И потом уже на этих переговорах тет-а-тет обсуждать в том числе и другие проблемы. В том числе и Украину. 


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •