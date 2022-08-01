Ядерное оружие способно вернуть понимание между Россией и США

«Моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ», – заявляет президент США Джо Байден. Есть основания полагать, что слова хозяина Белого дома могут означать нечто большее, чем просто желание сохранить ключевой договор, касающийся ядерного оружия.

После почти полугодового игнора Соединенные Штаты наконец-то дали понять, что готовы пойти на переговоры с Москвой. Правда, не по Украине, а по куда более важному с точки зрения мировой стабильности вопросу.

«Ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя вести. Именно поэтому моя администрация в рамках нашей стратегии национальной безопасности уделяет первоочередное внимание сокращению роли ядерного оружия, – заявил президент США Джозеф Байден в своем приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. – Даже в разгар холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз смогли работать вместе для того, чтобы исполнить нашу общую обязанность по обеспечению стратегической стабильности.

Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях, регламентирующий максимальное число носителей и боеголовок у каждой из сторон – прим. ВЗГЛЯД) в момент истечения его срока действия в 2026 году».

Да, американский президент выставляет России предварительное условие. «Для переговоров требуется добросовестный партнер. А жестокая и неспровоцированная агрессия России на Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка», – говорит Байден.

Казалось бы, в этом моменте он должен потребовать от Москвы каких-то уступок на украинском направлении – вплоть до заключения перемирия с украинским режимом.

Однако ничего этого президент США не сказал – по его словам, «в этом контексте России следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США».

То есть, проще говоря, заявить о готовности возобновить эту работу – о чем президент Путин постоянно заявлял и повторил это в своем приветственном заявлении участникам той же самой X Конференции.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», – заявил российский президент. А в июне посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что «время не ждет», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену» СНВ-3.

На эту тему

При Дональде Трампе было еще одно предварительное условие. Тогда Белый дом был готов обсуждать новый СНВ исключительно на троих. Дональд Трамп считал, что Китай тоже должен был подписаться под сокращением стратегических наступательных вооружений.

Пекин отказывался (резонно говоря, что его количество боеголовок и носителей, тем более межконтинентальных, на порядок меньше, чем у США и РФ, а значит сокращать ему пока нечего). Трамп в ответ требовал от Москвы уговорить Пекин сесть за стол переговоров, угрожая, что в ином случае этих переговоров не будет. Сейчас Байден тоже упомянул Китай – но лишь как участника, которому тоже неплохо было бы присоединиться. Без всяких ультиматумов.

Официальной реакции МИД РФ на это предложение американского президента пока не последовало. Неофициальную озвучивает агентство Reuters – якобы они поговорили со своим источником в российских дипломатических кругах, и этот источник выразил удивление неожиданной адекватностью американского президента. «Он это всерьез, или же кто-то просто взломал сайт Белого дома? Если это серьезно – то с кем конкретно они намерены обсуждать этот вопрос?» – цитирует его слова агентство.

И действительно, с кем? Запад ввел персональные санкции против российских дипломатов, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова. Американцы требуют от других стран – в том числе незападных – союзников не встречаться с Лавровым, не фотографироваться с Лавровым. И как можно убеждать, но при этом самим сидеть за столом переговоров с Сергеем Лавровым, пусть даже без общего фото и без итогового коммюнике?

По сути, само начало полномасштабных переговоров с Москвой фактически обесценит все попытки Соединенных Штатов изолировать Россию.

Судя по всему, Вашингтон готов пойти на это обесценивание. Все больше американских экспертов признают, что победить Россию на Украине Америке не удастся. А значит, нужно начинать с Москвой переговоры о выходе из украинского клинча (даже если при этом придется хотя бы частично принять российские условия по денацификации и демилитаризации Украины, а также новую «географию спецоперации»). По мнению специалистов, переговоры начнутся осенью – с выходом на дискуссии на высоком уровне после промежуточных выборов в американский Конгресс (то есть в ноябре – вероятно, на саммите G20).

Однако Байден не может начинать переговоры на эту тему, ведь это будут «переговоры по Украине без Украины», за что американского президента просто съедят в Конгрессе. И вот тут как раз нужны дискуссии по СНВ.

Дело в том, что переговоры о стратегических наступательных вооружениях всегда выступали некой палочкой-выручалочкой в российско-американском диалоге. Ведь стремление избежать ядерной войны – а значит и всеобщего физического уничтожения – было темой, в которой были заинтересованы обе стороны. И по которой всегда были готовы пообщаться, в том числе и конструктивно. А уже на этом конструктиве можно попытаться обсудить другие темы.

Поэтому было бы разумно сейчас – в условиях не просто прекращения российско-американского диалога, а демонизации любых переговоров с Москвой «до прекращения войны на Украине» – начать диалог именно на тему стратегических вооружений. То есть на тему, которую администрация Байдена может «продать» Конгрессу как абсолютно необходимую и жизненно важную. И потом уже на этих переговорах тет-а-тет обсуждать в том числе и другие проблемы. В том числе и Украину.