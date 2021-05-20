Лавров нашел общий язык с американскими «ястребами»

Сергей Лавров впервые провел очные переговоры со своим коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых были затронуты проблемы стратегической стабильности и вопросы регионального уровня. При этом характер и тональность оценок прошедшей встречи у Москвы и Вашингтона оказались совершенно разными. В чем именно заключается эта разница и как прошедшие переговоры отразятся на подготовке саммита президентов Путина и Байдена?

Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров оценил переговоры как полезные, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.

«Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать», – отметил глава МИД.

«Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная «тройка» в составе России, Китая, США, Пакистана. И говорили, как на данном этапе мы можем все эти наши совместные действия сделать более эффективными», – сказал Лавров.

Он отметил, что по итогам переговоров для президентов обеих стран будут подготовлены соответствующие доклады. «Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», – добавил министр.

В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом Блинкен после переговоров заявил, что целью его встречи с Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова отметила конструктивный характер встречи Лаврова и Блинкена. «Присутствующая пресса на этой встрече – американские, российские, местные журналисты – они были несколько обескуражены, насколько конструктивно она началась», – заявила Захарова.

На ваш взгляд Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена? Россия

США

Обе в равной степени



«Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена изначально не вызывала особых надежд. На деле чудес тоже не случилось. Блинкен откровенно написал в своем Twitter, что он лишь проверял предложения наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И здесь имеется в виду, что это были не его предложения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт обратил внимание и на слова Блинкена о готовности США действовать решительно в защите «национальных интересов» в ответ на действия России. Также со стороны США были затронуты темы Украины, радиостанции «Радио Свобода*» и здоровья блогера Алексея Навального. «Судя по этим сообщениям, Блинкен готов добавить к существующим проблемам между Россией и США еще много чего», – считает собеседник, отметив пропагандистский характер высказываний главы Госдепа.

«Лавров, в свою очередь, назвал эту встречу конструктивной. У наших дипломатов, как всегда, теплится надежда на разбор завалов в двусторонних отношениях. Причем все эти завалы создавались еще до прихода Байдена в Белый дом силами Конгресса и вашингтонской бюрократией», – добавил эксперт.

На эту тему

«Кроме того, с американской стороны не было объявлено о каких-то конкретных действиях по обеспечению стратегической стабильности. Лавров сказал, как всегда, что-то умное, доброе и вечное. Можно сказать, что стороны обменялись мнениями в доброжелательной манере и разошлись. И я не понимаю, что на данном этапе можно было получить от встречи, кроме обсуждения возможного саммита Джо Байдена и Владимира Путина», – считает политолог.

«При этом организацией саммита будут заниматься советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В ближайшие дни должна состояться их встреча в одном из европейских городов. И дело даже не в том, что у политиков нет доверия к дипломатам, а в том, что Блинкена от этой задачи отстранили из-за его жесткой позиции на российском направлении. Да, как глава дипломатического ведомства, он может пообщаться с Лавровым, но при этом он олицетворяет самую ястребиную фракцию США», – объяснил Дробницкий.

В качестве примера собеседник привел ситуацию с санкциями против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. «Это восхитительный ход – накануне встречи Лаврова и Блинкена Госдепартамент вводит санкции, а Белый дом их приостанавливает. То есть Блинкен отработал свою повестку, а Белый дом – свою», – считает эксперт.

«В целом эта встреча подтвердила мои опасения по поводу раздвоенности и отсутствия единства в американской администрации. Поэтому когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации. Скоро Патрушев поговорит с представителем другого клана. Нашим дипломатам непросто, поскольку надо держать в голове, что они говорят не с единой администрацией, а с кланами, которые еще и противодействуют друг другу. Вот в чем проблема», – посетовал эксперт.

Иного мнения придерживается политолог-американист Борис Межуев. По его словам, тональность и характер заявлений Лаврова и Блинкена отличались «по одной конкретной причине». «Главы МИД обязаны учитывать внутриполитическую ситуацию в своей стране. Лавров настроен оптимистично, потому что не боится обвинений в сдаче национальных интересов России американцам. В то же время Блинкен находится в иной ситуации», – уверен собеседник.

«Он опасался обвинений из-за вчерашнего скандала по поводу отказа от санкций против «Северного потока – 2». Отсюда и риторическая жесткость Блинкена, и его сообщения в соцсетях о том, что встреча носила предварительный характер, и слова о том, что он лишь пытался выяснить предложения по налаживанию стабильных и предсказуемых отношений с Россией», – пояснил эксперт.

«Но если Госдеп оправдывается – это позитивный момент, который означает процесс подготовки встречи Путина и Байдена. С другой стороны, пока никто прямо не подтвердил, что решение о саммите принято. Очевидно, что еще есть вопросы, нуждающиеся в доработке и согласовании», – предположил Межуев. Он также спрогнозировал, что «заминка» может быть связана с Украиной, «поскольку обойти эту проблему нельзя, а достичь компромисса едва ли возможно».

«Но каких-либо прорывов от саммита ждать не стоит. Сейчас Россия и США располагают двумя папками: большой и маленькой.

Первая включает в себя темы, по которым наши страны могут договориться: иранская ядерная сделка, Афганистан, Сирия, климат, Арктика и в какой-то степени проблема Нагорного Карабаха», – перечисляет политолог.

«В маленькой папке, напротив, собраны все проблемы, по которым разногласия сторон достигают наивысшей остроты: от Украины и расширения НАТО до «Северного потока – 2» и блогера Навального. Так вот вчера Лавров и Блинкен, по сути, предложили не смешивать содержание этих папок, сосредоточившись лишь на «большой папке», – считает собеседник.

«Таким образом, остальные вопросы будут просто «заморожены». Думаю, тем самым Лавров и Блинкен заложили хорошую основу для проведения дальнейших переговоров по организации саммита двух президентов, и этим вопросом в ближайшее время займутся Салливан и Патрушев», – добавляет Межуев.

Между тем американские СМИ оценивают встречу Лаврова и Блинкена позитивно. «Главы дипломатических ведомств подчеркнули, что у обеих стран, которые противостояли друг другу в период холодной войны, продолжают оставаться серьезные разногласия в отношении того, как должны решаться мировые проблемы, но задали положительный тон переговорам, указав, что обе стороны все еще способны найти пути взаимодействия», – цитирует телеканал CNBC ТАСС.

По данным Associated Press, Лавров и Блинкен «вступили в вежливый словесный поединок». «Высокопоставленный представитель администрации Байдена назвал встречу «хорошим стартом» без «полемики», что позволило обеим сторонам предварительно рассмотреть широкий круг проблем, которые оба президента могут обсудить на саммите», – указало AP.

«В предстоящие недели Блинкен и Лавров тепло приветствовали друг друга, в своих вступительных словах оба продемонстрировали решимость, при этом тон был теплым. Лавров, ветеран международной дипломатии, отметил, что обеим сторонам необходимо проявить открытость», – резюмирует Politico.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД