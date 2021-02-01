Китай и Британия поделили Гонконг

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Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии

Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, который хорошо знаком с Сергеем Шойгу Министерство обороны РФ
В одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии – Мьянме – произошел государственный переворот. Президент и глава МИД страны задержаны военными, а вся полнота власти перешла в руки генерала Мин Аунг Хлайна, симпатизирующего Москве. Почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской. Подробности...
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Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
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    Китай и Британия поделили Гонконг

    Британцы сами помогут Китаю подавить «пятую колонну»    1 февраля 2021, 17:25
    Фото: Vincent Yu/АР/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Лондоне запланировали массовую раздачу гражданства жителям Гонконга и ожидают переезда в Британию порядка миллиона гонконгцев за пять лет. Официально Пекин протестует против этих действий, ведь они чреваты «утечкой мозгов», но по сути они – настоящий подарок для китайцев. Теперь КПК сможет решить одну из главных внутренних проблем и расчистить путь для достижения новой стратегической цели в Тайване.

    В июле 1997 года Великобритания передала Пекину управление над Гонконгом, потому что не могла не передать. Во-первых, к тому времени стало совсем уж неудобно спорить с декларацией ООН о деколонизации 1960 года. Во-вторых, юридически эти территории были оформлены как арендованные Лондоном на 99 лет.

    История показала, что путь аренды оказался для британцев самым выгодным. Если бы не их обязательства вернуть Гонконг к концу века, он, скорее всего, стал бы не международным финансовым центром, а центром инспирированных мятежей или даже крупного международного конфликта. После Второй мировой войны и победы в войне гражданской, китайские коммунисты тратили огромные ресурсы на то, чтобы сшить воедино осколки бывшей империи Цин, но в случае с Гонконгом решили поверить британцам, никаких мер не предпринимать и просто подождать, а те, в свою очередь, смогли спокойно пользоваться портовым городом-государством еще полвека.

    Пекин гарантировал Гонконгу в КНР широкую внутреннюю автономию. Однако было оговорено, что со временем китайцы примут некий закон об обеспечении безопасности полуострова, чтобы он не стал вдруг приютом диверсантов. Со своей стороны, британцы раздали местному населению так называемые паспорта BNO, чтобы оно меньше переживало из-за смены метрополии и не вышло бы на бунт. Такие документы давали гонконгцам право на консульскую поддержку и въезд в Великобританию на срок не более полугода.

    В Пекине примерно с той же целью - не нервировать новых граждан - не стали спешить с принятием одного большого документа по безопасности и решили идти к контролю за силовой и правовой системой Гонконга маленькими шагами. Некоторые из них вызвали крайне резкую реакцию со стороны гонконгцев, которые вышли протестовать против местных властей, в целом лояльных Пекину.   

    В 2014 году эти события получили название «революции зонтиков». В 2019 повторились под новым предлогом, в значительно большем масштабе и в некоторой степени продолжаются до сих пор. На их фоне в КПК решили больше не пытаться решать проблему по частям и утвердили тот самый основополагающий закон, направленный на «пресечение сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами в специальном административном районе КНР».

    В администрации президента США Дональда Трампа, где использовали любые поводы для атаки на Китай, обвинили Пекин в отказе от обязательств и в фактическом упразднении автономии Гонконга. После этого город-государство был лишен американских торговых преференций, то есть наказаны оказались в первую очередь сами гонконгцы, которых Вашингтон как бы поддерживал.

    Что же касается британцев, по сути претензий они выражали солидарность с американцами, но со своей стороны предприняли сугубо символические жесты и каких-либо ограничений в отношении Китая вводить не стали. Вместо этого, спустя полгода после американского санкционного удара по Гонконгу в Лондоне приняли решение о том, что обладатели паспортов BNO и, что еще важнее, их родственники и иждивенцы по приезду в Великобританию смогут подать прошение на получение гражданства.

    Это было заявлено, в том числе, как помощь оппозиционным активистам, которые будут теперь преследоваться властями Китая по политическим мотивам (новый закон действительно даст им такую возможность).

    Премьер-министр Ее Величества Борис Джонсон заявил, что испытывает гордость за саму идею. «Поступая таким образом, мы уважаем наши глубокие исторические связи и дружбу с народом Гонконга, и мы отстаиваем свободу и автономию – ценности, которыми дорожат как Великобритания, так и Гонконг», – добавил он.

    Реагируя, официальный Пекин привычно раскритиковал британцев за вмешательство в свои суверенные дела и заявил, что более не признает BNO в качестве проездных документов и удостоверений личности. Это может создать проблемы некоторым гонконгцам, но на ситуацию по большому счету не влияет: главное, что BNO признают в Лондоне.

    При этом есть основания полагать, что в Китае лишь симулируют свое «глубокое возмущение», а на самом деле рады такому развитию событий.

    Идея, которой так гордится Джонсон, должна принести пользу обеим странам.

    Паспорта BNO есть примерно у 10% гонконгцев. Но, с учетом их родственников и иждивенцев, на британское гражданство смогут претендовать до трех миллионов жителей города-государства, население которого благодаря миграции (в том числе из материкового Китая) уже перевалило за 7,5 млн человек.

    В основном речь будет идти о семьях среднего класса, где есть средства на переселение и обустройство в Британии. Зачастую - об хорошо образованной и квалифицированной рабочей силе, включая представителей науки и бизнеса, владеющей при этом английским языком (второй официальный язык в Гонконге).

    На этапе предоставления гражданства соискателей можно будет «просеивать» на предмет возможной неблагонадежности. Но китайские зарубежные диаспоры в последние десятилетия зарекомендовали себя как предельно неконфликтные, трудолюбивые и законопослушные. А в плане вовлеченности в современную экономику и западную цивилизацию гонконгцы это некоторым образом «сливки». Такого рода новые граждане для бывшей метрополии не обуза, а ценное приобретение.

    Не исключено, что подобное решение могут принять и в США, предоставив гонконгцам облегченный путь к иммиграции и гражданству. Даже при Трампе такая идея обсуждалась, а для Демократической партии привлечение лояльных мигрантов и вовсе является целевой политикой.

    Кстати говоря, к переезду гонконгцев может склонить не только усиление власти КПК, но и экономические проблемы города-государства. Эти проблемы можно поделить на субъективные (дороговизна жизни, вызванная ростом цен на недвижимость) и объективные («коронакризис», бегство инвесторов, последствия американских ограничений).

    Взамен за эту «утечку мозгов» Пекин получит политическую стабилизацию в автономии, где еще недавно протестовали более миллиона человек. В первую очередь волна миграции вымоет из Гонконга активистов оппозиции и им сочувствующих - тех, кто сопротивляется установлению там контроля КПК. И, надо признать, сопротивляется шумно, оперируя очень внушительными силами. Тот самый гонконгский средний класс, переезда которого ждут в Британии, с основанием воспринимается в Пекине как заведомо нелояльный носитель подрывных идей.

    Прежде исход специалистов из Гонконга мог стать для международного финансового центра фатальным. Теперь он пройдет значительно менее болезненно.

    Если в 1997 году, когда город вернулся в состав Китая, его доля в общем ВВП страны составляла 20%, то сегодня всего 2%.

    «В большом Китае появились зоны свободной торговли, свободные экономические зоны, современные технологичные порты. Многие гонконгцы переезжают в соседний Шэньчжэнь, потому что там больше пространства, а зарплаты как минимум соответствуют. Роль Гонконга фактически свелась к функционалу офшора – он служит для транзита средств в Китай или в обратном направлении – из Китая за рубеж», - подчеркнул замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с газетой ВЗГЛЯД. 

    Эмиграция оппозиционной части гонконгцев с точки зрения стратегических целей Пекина должна обойтись дешевле, чем ее нейтрализация полицейскими силами при новых попытках революции.

    Дело даже не в том, что в КПК всерьез опасаются гонконгцев-англофилов как угрозы (любую действительно опасную внутреннюю угрозу эти товарищи так или иначе подавят), а в том, что силовой способ решения проблемы противоречит установкам на присоединение Тайваня. Контроль над ним в Китае рассчитывают установить мирным путем, включив в КНР по тому же принципу, как когда-то Гонконг, - «одна страна, две системы». Если систему на ходу придется сменить на палочную (в плане полицейских дубинок), продать ее Тайбэю будет значительно сложнее.  

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