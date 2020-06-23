Россия подстрахует Сербию от предательства

Во вторник в Россию с двухдневным визитом прибывает президент Сербии Вучич, триумфально выигравший выборы. А уже в субботу в Вашингтоне Трамп предложит ему и албанскому лидеру Косова сделку по окончательному решению их проблемы. Это более важное событие для нас, чем может показаться на первый взгляд. Москва должна воспользоваться возможностью и подстраховать сербов от страшной ошибки.

Выходя к прессе в ночь после выборов, президент Сербии Александр Вучич сиял как медный таз и, будто смущаясь, назвал победу своей партии «пугающей». Может, действительно засмущался: больше 60% голосов – это не брюссельский стандарт, как бы не заподозрили в авторитаризме и культе личности. Тем более, что ближайший преследователь – социалисты с 11% – являются многолетним партнером Сербской прогрессивной партии Вучича, а их лидер Ивица Дачич возглавляет МИД страны.

Однако россиянам гораздо лучше известен другой лидер сербских социалистов – Слободан Милошевич. В его катастрофическую по последствиям эпоху Дачич был пресс-секретарем социалистов, а радикальный националист Вучич отвечал за агитацию и пропаганду на государственном уровне.

Но времена меняются. Теперь этот патриотический тандем ведет Сербию в леволиберальный Евросоюз, а столь высокий результат на выборах, по мнению Вучича, обязывает ускорить этот процесс. Как он его ускорит – вопрос отдельный, и есть мнение, что такое ускорение придется по вкусу далеко не всем избирателям Сербской прогрессивной партии.

Часть оппозиции – как либеральной, так и националистической – выборы бойкотировала, но для Сербии такое не редкость и на легитимности властей обычно не отражается. Правда, Вучич настроил против себя довольно разнообразные группы населения, и еще год назад страну сотрясало что-то вроде регулярного майдана, грозившего перейти в «цветную революцию». Президент старался держаться достойно, но казалось, что жесточайший даже по местным меркам карантин и сопутствующей ему «коронакризис» все-таки утянут Вучича и Ко на дно, но они выстояли и сейчас переживают безоговорочный электоральный триумф – в сумме столько не получал и «диктатор» Милошевич в свои лучшие годы.

Секрет успеха стоит искать в экономическом развитии Сербии, в почти тотальном отъезде критично настроенной к Вучичу молодежи за рубеж и в общепризнанном таланте этой управленческой команды сидеть на двух стульях сразу. Скромность в сторону – перед нами настоящие мастера.

Они могут одновременно пестовать имидж Сербии как консервативной православной страны и говорить от имени националистов, но при этом

пригласить в премьер-министры Анну Брнабич – выпускницу сразу нескольких англосаксонских «инкубаторов» для лояльной элиты и открытую лесбиянку.

Они могут ориентироваться на ЕС в каждом своем жесте и действии, но в то же время вполне успешно развивать отношения с Россией. Причем избегая как-либо оформлять эти отношения официально, отдают на откуп Москве святая святых – перевооружение сербского войска.

Они могут выставлять себя последней линией обороны перед государственным предательством, каким может стать отказ Сербии от Косова. Но они же ведут переговоры с Приштиной, явно имея в виду выход на «сделку», в рамках которой потребуется признать-таки этот гиблый край независимым государством в обмен хоть на что-нибудь.

Собственно, именно это и только это по-настоящему страшно в электоральном триумфе Вучича: он будет неизбежно трактоваться им как кредит доверия на любые действия и чуть ли не как плебисцит по тому самому, самому болезненному вопросу – косовскому.

Иными словами, теперь Вучич решит этот вопрос так, как сочтет нужным. Это будет той самой ценой за «ускорение» в деле вступления в ЕС, которая не понравится многим.

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Уже в эту субботу в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложит Вучичу и его албанскому визави из Приштины Хашиму Тачи (ранее – полевой командир по кличке Змей, но бандит и в других смыслах тоже) ту самую «сделку» . Ее параметры пока не озвучены, однако, исходя из американской стратегии на Балканах и специфики «миротворчества» лично от Трампа, неизбежным представляется требование к Белграду признать независимость Косова.

Тогда этот кейс будет окончательно закрыт, последствия военного преступления узаконены, а Европейский союз и Североатлантический альянс смогут поглотить пока что недоеденную ими часть Балкан (если захотят, конечно, но НАТО точно не побрезгует).

При этом не исключено, что к независимому и признанному Косову попросят прирезать несколько приграничных районов Сербии с преимущественно албанским населением.

Главный вопрос в том, что Белграду предложат взамен. Снятие препятствий на пути столь желанной сербами «европейской интеграции» (и людей, кстати, можно понять: если русские живут на своем континенте, то сербы в кольце исторических врагов) идет как бы по умолчанию, в любом случае отвечает за это не Трамп (лично Трамп Евросоюз вообще в гробу видел). Значит, президент США, как главный покровитель албанской Приштины и архитектор проекта «Государство Косово», предложит Сербии что-то еще.

Наверняка там будут щедрые инвестиционные посулы, но интересовать должны не они. Красная линия – это возвращение населенного сербами Северного Косова под контроль Белграда (можно назвать сие пересмотром границ или территориальной уступкой – важен лишь результат). Во-первых, без этого этнический конфликт, для разрешения которого проект косовского квазигосударства якобы и затевали, не будет решен, и балканский регион останется в состоянии перманентной угрозы войны. Во-вторых, без этого согласие сербской власти на сделку по признанию Косова можно трактовать только как национальное предательство со всеми вытекающими из этого последствиями.

Но Вучич может согласиться и на меньшее. Руководствуясь, например, тем, что проблема Косова – это тяжелый груз на сербской ноге, и тем, что нужно «смотреть в лицо реальности» и «трезво оценивать свои силы». О чем-то подобном, применительно к Приштине, он теперь говорит постоянно.

Говорил Вучич, впрочем, еще и то, что сценарий по решению косовской проблемы должна так или иначе одобрить Россия. С точки зрения сербов, которые не доверяют Вучичу (в том же Северном Косово, например, ему не особо доверяют), это может быть страховкой от того самого «национального предательства», но в то же время она снимает с президента часть ответственности, которую не жирно назвать исторической.

Представляется, что России необходимо воспользоваться этим предложением и одобрять только приемлемую для нее сделку, как бы кому ни хотелось, чтобы этот кошмар наконец-то закончился.

Он, кстати говоря, все равно не закончится, не на тех напали – гнойник под названием Косово еще долго будет напоминать о себе, хотя и может стать чуть менее вызывающим. И если Трамп думает, что статус США, как «главного патрона», подразумевает автоматическое согласие албанцев на любые уступки, которые от них потребуют сделать американцы, он глубоко заблуждается. В Приштине не постесняются послать кого угодно куда угодно, будь он хоть трижды американец, и то же Северное Косово из лап этой компании придется вырывать зубами.

Это, впрочем, не означает того, что любой компромисс по Косово будет плох. Да, по сути все равно получится мерзко: это как жертву группового изнасилования принудить к соглашению сторон, посулив денег, возврат некоторой украденной у нее при изнасиловании собственности и некое подобие спокойной жизни без преследования и шантажа.

Но что правда, то правда – даже сугубо неприятную и несправедливую реальность иногда приходится признавать: шансов на возвращение всей территории этого края у Сербии нет, но она еще может помочь ее сербскому населению и не имеет права упустить этот шанс. Иными словами, участники группового изнасилования – это те же самые люди, которые исполняют над жертвой функции полиции, прокуратуры и суда, так что перспективы на более справедливый исход прозрачны.

Между этими двумя полюсами – безвыходностью положения сербов и мерзостью всего происходящего с ними – лежит тот формат сделки, которую Сербии рано или поздно придется заключить, а России одобрить. И нам стоит быть очень придирчивыми, осознавая в первую очередь то, что с этим «кейсом» впоследствии будут соотносить другие возможные сделки, но уже с российским участием: Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс, а может быть даже и Крым.

Разумеется, такие истории – не аппликация и не дублируют друг на друга, скорее, они открывают окно возможностей и задают некие правила игры. Но какими бы эти правила ни были, нет ни одной причины, по котором компромисс сербов с албанцами мог бы содержать следующие пункты:

заселенные сербами территории Косова, приграничные к Сербии, остаются в составе Косова. Населенные албанцами земли Сербии передаются в состав независимого Косова.

Первое является бесчеловечным актом и национальным предательством одновременно, такое просто нельзя вводить в политическую практику.

Второе откроет шкатулку Пандоры, поскольку создаст прецедент пересмотра международно признанных границ независимых государств по этническому принципу. То, что Балканы после этого взорвутся ирредентой, только треть беды: взорваться от такого передела земель может в большей части Европы, включая территорию России.

С подобными вещами не шутят. Такие предложения относят к неприемлемым и неприличным. Остается только надеяться, что у Москвы и Белграда совпадают мнения по этому вопросу, тогда, по крайней мере, не произойдет худшего, поскольку политические лидеры типа Вучича, получив щедрый аванс народного доверия, иногда совершают странные поступки.

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