Зачем германской армии понадобились иностранцы

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29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Россия испытала ракетоносец XXI века

Ту-22М3М – это потомок знаменитого Ту-22М, по кодификации НАТО – Backfire («Встречный огонь»)Фото: Егор Алеев/ТАСС
Боевой самолет, отвечающий требованиям XXI века, впервые поднялся в небо России. Генералы ВВС с восторгом встретили первый полет ракетоносца Ту-22М3М. Одной из его главных «фишек» стала возможность нести новейшие гиперзвуковые ракеты, включая «Кинжал». Генералы обещают, что новая машина массово поступит в войска уже через год. Но не переоценивают ли они мощности нашего ВПК? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кому нужен «закон о рабстве» в Венгрии

Павел Волков, публицист
Власть и оппозиция как будто соревнуются в риторике за звание самой консервативной и мракобесной силы. Ей-богу, не хватает только появления какого-нибудь Пуришкевича с «Черной сотней» венгерского разлива. Подробности...

Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
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Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
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    Как Путин исполняет желания детей

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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Зачем германской армии понадобились иностранцы

          Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточка   29 декабря 2018, 10:50
          Фото: Hazir Reka/Reuters

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          Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь?

          Спустя семь лет после перевода армии на полностью добровольную основу руководство Германии задумалось над тем, как укомплектовать вооруженные силы страны.

          Почти три десятка лет назад, когда распался военный блок стран Варшавского договора и альянс НАТО остался фактически без соперников, во многих европейских столицах задумались, а не слишком ли дорого им обходится содержание своих армий. В особенности если учесть, что воевать им практически было не с кем.

          Европу захлестнуло сокращение расходов на оборону, вылившееся прежде всего в следование принципу «лучше меньше военных, но профессионалов, чем большое количество дилетантов». Перевод армий на контрактную основу и отказ от призыва выглядел делом весьма привлекательным с экономической и политической точки зрения. «И денег сэкономим, и миротворцами себя всем покажем».

          Но в последние годы разговоры о «российской военной угрозе» все чаще заканчиваются выводами: надо увеличивать численность армии.

          «Вас приглашают послужить»

          Ну, надо и надо. Только как это сделать? Идея вернуться к формированию вооруженных сил на основе принципа всеобщей воинской обязанности кажется европейцам вполне хорошей, но на поверку выясняется, что она малоперспективна: население служить особо не рвется. Взять, к примеру, Швецию, где возврат к призыву осуществлен в своеобразной форме: один раз в год 100 тысячам мужчин призывного возраста рассылаются повестки. Точнее, даже не повестки, а приглашения послужить отечеству. Это совсем не означает, что шведская армия пополнится сотней тысяч солдат и офицеров. Организаторы призыва ждут, что на зов откликнутся хотя бы 13 тысяч. А если будет недобор до этого количества – не откликнувшимся снова пришлют по открыточке с приглашением. И так – до тех пор, пока вакантные места не будут полностью заняты.

          В Германии – проблема та же, но решать ее собираются методом, позволяющим, по мысли авторов предложения, убить сразу двух зайцев.

          Итак, дано: Дональд Трамп обратил свое внимание, что европейские члены НАТО слишком вяло финансируют организацию, и потребовал от каждого из входящих в Североатлантический альянс государства увеличить военный годовой бюджет до объема 2% от ВВП страны. Казалось бы, увеличение ассигнований на военное дело должно было и проблему недоукомплектованности армии (в рассматриваемом случае – германской) решить: создать новые рабочие места, установить более привлекательные уровни зарплат.

          Однако выяснилось, что это – задача, наиболее легко и просто решаемая. Сложной же проблемой оказалось то, что на вновь открывающиеся вакантные места не находится претендентов. Немцам больше нравится заниматься бизнесом, производить машины, выращивать картошку и пить пиво в свободное от работы время, чем преодолевать полосу препятствий, стрелять из автомата и выполнять приказы командира.

          По словам нынешнего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, «численность вооруженных сил страны сегодня составляет 182 тысячи человек». Берлин согласился к 2024 году довести сумму расходов на оборону до 1,5% от ВВП. Это даст возможность «надеть погоны» на еще 21 тысячу человек в 2025 году. На добровольной основе, разумеется.

          Варяги им помогут?

          Каким же образом в немецком МО собираются решать проблему заполнения вакансий, если известно, что народу это не интересно?

          Госпожа министр с удовольствием рассказывает, что «12% персонала вооруженных сил Германии сегодня составляют женщины, и это далеко не предел». Можно по-человечески понять гордость, охватывающую фрау Урсулу, медика по образованию и гинеколога по призванию, при озвучивании этой статистики. Но что бы там ни говорили потомки тевтонов о равноправии полов в современном мире, разумные люди не станут оспаривать утверждения, что война – дело все-таки мужское.

          Урсула предлагает решение проблемы очень простое: за счет иностранцев. Именно в этом случае два зайца как раз и будут убиты: с одной стороны, иммигрант получает работу и зарплату, а с другой – армия становится полностью укомплектованной.

          Надо сказать, что эта мера противозаконна: до сих пор в стране действует правовая норма, согласно которой германский военнослужащий должен иметь германское гражданство. Но, как известно, законы создаются людьми. Нет особых сомнений, что парламентарии смогут отменить и запрет на принятие «под ружье» иностранцев, готовых защищать интересы Германии. Тем более что немцы не будут пионерами в этом: в ноябре 2018 года в министерстве обороны Великобритании уже допустили, что «8200 вакантных мест в вооруженных силах страны могут быть заняты иностранцами». Причем в этом случае не говорится о том, что поступающий на службу в британскую армию должен был до этого хоть какое-то время проживать на территории Соединенного Королевства.

          Принцип формирования ЧВК взят государственными структурами на вооружение.

          По мнению некоторых экспертов, идея принимать на военную контрактную службу иностранцев может быть использована германскими властями и в качестве меры, призванной оправдать политику широко открытых дверей для беженцев, проводившуюся в последние годы правительством Ангелы Меркель. Проправительственные аналитики уже объясняли, что приток арабо-африканцев организован с целью «избежать демографической катастрофы». Теперь, по всей видимости, хасаны и мухаммеды с криками «Аллах акбар» под зеленым знаменем ислама должны быть готовы защищать европейские христианские ценности.

          Сильно смахивает на бред, но куда деваться, если свои идти служить не хотят...


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