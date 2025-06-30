Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

Андрей Полонский
«Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое
Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.
Сергей Миркин
Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок
Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.
Глеб Простаков
Как превратить национальный мессенджер в суперсервис
Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.