Илон Маск против НАТО: кто кого?

Глеб Простаков
Формулой мира станет экономический раздел Украины
Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.
Федор Лукьянов
Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»
Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.
Тимофей Бордачёв
В Мюнхене не осталось места для умственной жизни
За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.