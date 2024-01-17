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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    10 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 20:33 • Видео

    Гарантии Макрона для Украины

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

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    Зачем Россия создает рекордные запасы золота

    Золотой запас России достиг нового исторического рекорда. Санкции этому не помешали. Мало того, что Банк России скупает больше драгоценного металла, так еще и само золото растет в цене. При этом Россия далеко не всегда придерживалась такой стратегии. Когда была сделана ставка на золото и зачем это нужно? Подробности

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    Российские танки получили новую защиту от беспилотников

    Россия сделала шаг к тому, чтобы преодолеть одну из ключевых уязвимостей современных танков, которая вскрылась в ходе спецоперации. Началось применение новой системы защиты, предназначенной для резкого повышения выживаемости бронетехники. О чем идет речь и как это связано с концепцией применения танков в целом? Подробности

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    Год семьи поставил перед Россией три задачи

    Правительство России утвердило план основных мероприятий, приуроченных к проведению Года семьи. Среди них не только популяризация семейных ценностей, но и меры, направленные на решение демографических задач. О каких именно мерах идет речь и за счет чего Россия могла бы в 2024 году сломать негативные демографические тренды? Подробности

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    Месть Ирана Америке задела Ирак

    Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики. И хотя это привело к осложнению отношений с Ираком, у Тегерана и Багдада сохраняется общая задача – снижение американского влияния в регионе. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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