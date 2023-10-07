  • Эксперт: Израиль подвергся полномасштабной интервенции
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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    3 комментария
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    33 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев

    Зеленского бросила еще одна страна

    Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала «за», занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

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    Запад признал превосходство России в мирном атоме

    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности, и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Ударные вертолеты Ка-52М получили три принципиальных улучшения

    В российские войска продолжают поступать ударные вертолеты Ка-52М. Ход спецоперации на Украине подсказал, как можно улучшить эти боевые машины, и промышленность уже приступила к их модернизации. У усовершенствованных Ка-52М как минимум три главных отличия от базового варианта. Подробности

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    Шольц пошел против базовых основ Евросоюза

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил принимать решения о расширении Евросоюза квалифицированным большинством, а не с согласия всех членов сообщества. Эти и другие реформы обсуждаются на неформальном саммите ЕС в Гранаде. Дискуссии вспыхнули с новой силой после заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о возможном принятии Украины в ЕС к 2030 году. Каковы мотивы Шольца и шансы на то, что следующая волна расширения ЕС пройдет по новым правилам? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала «за», занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

    • Украинцам пришла пора расплачиваться

      Правительство Украины отменяет свое решение, которое призвано было спасти финансовую систему страны в условиях СВО. Курс гривны отправлен в свободное падение, потому что так нужно главным спонсорам режима Владимира Зеленского. Расходы на его поддержку Запад возместит за счет простых украинцев.

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