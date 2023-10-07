Зеленского бросила еще одна страна

Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

Запад признал превосходство России в мирном атоме Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности Перейти в раздел

Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности, и что этот шаг дает России стратегически? Подробности Перейти в раздел

Ударные вертолеты Ка-52М получили три принципиальных улучшения В российские войска продолжают поступать ударные вертолеты Ка-52М. Ход спецоперации на Украине подсказал, как можно улучшить эти боевые машины, и промышленность уже приступила к их модернизации. У усовершенствованных Ка-52М как минимум три главных отличия от базового варианта. Подробности Перейти в раздел

Шольц пошел против базовых основ Евросоюза Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил принимать решения о расширении Евросоюза квалифицированным большинством, а не с согласия всех членов сообщества. Эти и другие реформы обсуждаются на неформальном саммите ЕС в Гранаде. Дискуссии вспыхнули с новой силой после заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о возможном принятии Украины в ЕС к 2030 году. Каковы мотивы Шольца и шансы на то, что следующая волна расширения ЕС пройдет по новым правилам? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел