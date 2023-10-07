Зеленского бросила еще одна страна

Дмитрий Скворцов
Турция включилась в борьбу против русского атома
«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.
Игорь Каменев
Стране остро не хватает рабочих
«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.
Владислав Исаев
Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом
Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?