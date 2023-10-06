  • Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов
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    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

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    Украина рассорила руководство ЕС

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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    Запад признал превосходство России в мирном атоме

    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

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    Путин очертил правила нового миропорядка

    В ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. Президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства. В чем они заключается? Подробности

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    Новая база в Абхазии усилит господство России на Черном море

    Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей. Планы по созданию этого пункта появились более десяти лет назад, но только сейчас проект будет реализован. Благодаря этому Россия сможет не только рассредоточить свои корабли и усилить безопасность двух стран, но и решать другие задачи в черноморской акватории. Какие корабли появятся в новом пункте и как это отразится на ситуации в регионе? Подробности

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    Европа выкручивает руки «пророссийскому» победителю выборов в Словакии

    Страны ЕС очнулись после первого шока, вызванного победой на выборах в Словакии Роберта Фицо – человека, который считается одним из самых пророссийских европейских политиков. Словакия немедленно столкнулась с целым рядом ограничений, введенных ее соседями. О чем идет речь и почему в этом контексте в ЕС все время упоминают Россию? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

    • Украинцам пришла пора расплачиваться

      Правительство Украины отменяет свое решение, которое призвано было спасти финансовую систему страны в условиях СВО. Курс гривны отправлен в свободное падение, потому что так нужно главным спонсорам режима Владимира Зеленского. Расходы на его поддержку Запад возместит за счет простых украинцев.

    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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