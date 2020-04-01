Как выбирают имена для российских вооружений

В Объединенной авиастроительной корпорации рассказали о том, почему первый отечественный истребитель пятого поколения получил код Су-57. Пятерка, как выяснилось, символизирует поколение самолета, а цифра 7 подчеркивает преемственность с легендарным Су-27.