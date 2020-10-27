Катастрофическое поражение Зеленского на выборах Первый месяц карабахской войны: итоги Исполнился ровно месяц с начала новой войны вокруг Нагорного Карабаха. Уже очевидно, что армянские войска вынуждены отступать. «На местности сложилась новая ситуация, и Армении следует это учитывать», – заявляет президент Азербайджана Алиев, и это чистая правда.

