Чем зарабатывают президенты на пенсии

Недавно стало известно, что бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, покинувший свой пост в декабре 2018 года, решил сдавать туристам коттедж рядом со своим домом в пригороде Тбилиси. Теперь семья экс-президента рассчитывает, что доход от туризма станет едва ли не главной статьей их бюджета. Он не единственный бывший руководитель государства, нашедший себе ощутимую прибавку к пенсии.