ВС России уничтожили в Херсонской области гаубицу и артиллерийскую установку ВСУ

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22 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Зачем Балтийский и Тихоокеанский флоты сменили командующих

Задачи для российского флота резко увеличились Лев Федосеев/ТАСС
В России сменились главы сразу двух флотов – Балтийского и Тихоокеанского. Сергея Авакянца на посту командующего ТОФ сменил Виктор Лиина, место которого в качестве командующего Балтфлотом занял замначальника Генштаба Владимир Воробьев. В обычной ситуации эти перестановки назвали бы плановыми, но в условиях внешних вызовов и внезапной проверки боеготовности ТОФ новым командующим предстоит решать дополнительные задачи. Подробности...
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Турция переходит к отрицанию Запада

«Весь мир ненавидит Америку, а Европа мул в конвое Америки», – заявил глава МВД Global Look Press/Keystone Press Agency
Один из приближенных президента Эрдогана и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. Столь резкие высказывания в отношении союзников по НАТО – исключительный случай даже для своевольных турок. Но у властей этой страны есть важный повод для перехода к конфронтации с США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
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Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...
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Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
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Неопознанный объект рухнул на Киев

Генсек НАТО в Киеве: главное

Бразилия переходит к противникам США

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    ВС России уничтожили в Херсонской области гаубицу и артиллерийскую установку ВСУ

    22 апреля 2023, 10:04

    Вооруженные силы России уничтожили украинскую гаубицу 2СЗ «Акация» и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

    Военная техника находилась на правом берегу Херсонской области в районе Тягинки, сообщил представитель экстренных служб региона ТАСС.

    Вместе с техникой были уничтожены пять солдат противника, а также все боекомплекты к гаубице и артиллерийской установке.

    Ранее российский боец рассказал, что украинские солдаты бросают большое количество оружия и техники под Артемовском.
     
     
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