ВС России уничтожили в Херсонской области гаубицу и артиллерийскую установку ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили украинскую гаубицу 2СЗ «Акация» и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Военная техника находилась на правом берегу Херсонской области в районе Тягинки, сообщил представитель экстренных служб региона ТАСС.

Вместе с техникой были уничтожены пять солдат противника, а также все боекомплекты к гаубице и артиллерийской установке.

Ранее российский боец рассказал, что украинские солдаты бросают большое количество оружия и техники под Артемовском.