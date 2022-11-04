Зачем российским автоматам новый калибр

Возможно, основной калибр российского стрелкового оружия будет изменен, и коснется это легендарных автоматов Калашникова. По крайней мере, соответствующие заявления делают оружейники. Почему в СССР уже меняли калибр автоматического оружия, каким может быть новый калибр и ради чего предполагается такая реформа?

Один патрончик на двоих – основным калибром автоматического оружия в Российской армии с 1974 года стал патрон калибра 5,45 х 39 мм, созданным под автомат АК-74. При этом сохранился и боезапас патронов 7,62 мм, используемый автоматами АКМ и АК-47. Преимущество в силу ряда причин отдали меньшему калибру, но и более тяжелый сохранился.

И вот теперь, по словам гендиректора концерна «Калашников» Алана Лушникова, может появиться стрелковый комплекс с новым калибром. Данное оружие может быть включено в новую экипировку военнослужащего под условным названием «Легионер».

«Речь идет о создании нового промежуточного патрона между 5,45 мм и 7,62 мм, – рассказал газете ВЗГЛЯД оружейный эксперт, главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. – То есть это будет совершенно новый боеприпас, который, возможно, приведет к созданию новых типов стрелковых вооружений, которые тем не менее будут сохранять все имеющиеся стрелковые системы автоматического оружия».

Однозначно можно утверждать, что это будет новый патрон, который станет «срединным» между двумя существующими основными калибрами. В нем будут учтены такие проблемы, как более мощный импульс отдачи 7,62 мм и улучшенная кучность патрона 5,45 мм.

Как утверждает сейчас президент концерна «Калашников» Алан Лушников, работами над новыми баллистическими решениями занимаются во всем мире, и российские оружейники здесь не исключение. «Мы тоже в этом направлении смотрим. Исключить увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня это уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, да и технологии другие».

Впрочем, каким будет калибр нового патрона для стрелкового оружия, так и не было озвучено. Как и реакция армии на возможные изменения, которые могут потребовать как минимум переписания наставлений по стрелковой подготовке.

Переход на калибр 5,45 мм, который произошел в 1974 году в связи с поставками на вооружение автоматов АК-74, был воспринят в армии неоднозначно. При том, что новый автомат был сам по себе легче, меньше весил и сам патрон к нему – на шесть граммлв по сравнению с 7,62 мм патроном (10,2 и 16,2 грамма). А это при боекомплекте в восемь магазинов по 30 патронов составляло экономию массы в 1,4 килограмма. При полной боевой выкладке даже лишние граммы имеют значение.

У нового калибра были и другие плюсы. Например, более настильная траектория полета пули, большая дальность выстрела, высокая точность, сохранение убойной силы на большом расстоянии.

Были у нового патрона и противники, которые считали 7,62 мм менее подверженным погодным условиям, что лучше показывает его в боевых действиях в горах или лесистой местности. Особенно это проявилось в Афганистане, когда АК-47 или АКМ «крошил» камень, прошивал насквозь заросли камыша, двери дувалов, был порой «убойнее» АК-74 с его 5,45 мм.

Запасливые старшины приберегли автоматы 7,62 мм, и они пользовались особой популярностью у спецназа и разведки, у которых в ближнем бою прицельная дальность на расстояние уже не имела значения. Случалось, что разведроты в составе стрелкового полка предпочитали именно АК-47, в то время как все остальные солдаты были вооружены автоматами меньшего калибра.

Сохранились АК-47 и сейчас, как раз в основном в спецподразделениях. А с 2001 года в ВС РФ принят на вооружение 7,62 мм пулемет ПКП «Печенег», который является единым пулеметом, разработанном на основе пулемета Калашникова. В нем используется не автоматный, а винтовочный патрон с увеличенной мощностью.

«У каждого боевого патрона всегда есть свои достоинства и недостатки, – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий полковник запаса Михаил Шорохов. – Это как у охотников, одни из которых предпочитают калибр 12 миллиметров, другие выбирают 16 миллиметров, третьи используют исключительно нарезные винтовки. В армии то же самое, но выбор определяет не личное желание, а штатное вооружение подразделения.

Говорить, что слабее, а что мощнее – 5,45 мм или 7,62 мм, можно только в зависимости от ситуации и характера выполняемых задач. Унифицированность в данном случае с неким промежуточным патроном среднего калибра имеет место быть. При этом и уже стоящие на вооружении боеприпасы должны сохраниться».

Связаны ли планы по возможной реформе стрелковых вооружений с проходящей на Украине СВО? Скорее всего, нет. Пулевые ранения в ходе СВО встречаются не так часто, гораздо больше осколочных, а это значит, что наиболее смертоносное средство в рамках текущего конфликта – это артиллерия.

И все же общая тенденция мирового рынка боевых вооружений сейчас склоняется к увеличению калибра. Перед нами классическое соперничество щита и меча. В последние годы существенно выросли средства защиты солдата, улучшилось качество бронежилетов и касок. Соответственно, стрелковое оружие стало менее эффективным. Это и вызывает у производителей и военных желание увеличить калибр стрелковых вооружений.

США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса для своей армии (автомат и патрон), где калибр пули увеличен с 5,56 мм до 6,8 мм. Военные США объясняют необходимость увеличения калибра как раз желанием пробивать российские и китайские бронежилеты, которые считают высоконадежной индивидуальной защитой солдата. Как отмечают военные эксперты, пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает современным возможностям по индивидуальной защите военного.

«Мы не ориентируемся на какие-то западные стандарты в развитии своих вооружений, в том числе стрелковых боеприпасов, – говорит оружейный эксперт Михаил Дегтярев. – Тот же перспективный американский патрон калибра 6,8 мм обладает сумасшедшим пульсом отдачи, не позволяющим вести прицельный автоматический огонь. Задача наших оружейников – создать именно оптимальный вариант патрона как по калибру, так и по его боевым качествам. Он уже разработан, но озвучивать его характеристики пока рано. Можно сказать одно – это будет нечто среднее между 5,45 мм и 7,62 мм».

Однако не стоит ожидать, что новый калибр, даже если он будет разработан и внедрен в ближайшие годы, мгновенно заменит и 5,45 мм, и 7,62 мм автоматы. Запасы этого оружия – миллионы стволов и миллиарды патронов. Возможно, массовый переход на новые стрелковые системы мы увидим лишь в начале 2030-х годов.