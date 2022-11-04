Зачем российским автоматам новый калибр

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4 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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Кто идет добровольцем на специальную военную операцию

Добровольцы заметно влияют на ход спецоперации на Украине РИА Новости
Вскоре россияне, решившие добровольно принять участие в спецоперации, должны получить те же гарантии, что и контрактники. Но даже без социального прикрытия число добровольцев с начала СВО перевалило за 15 тысяч человек. Среди них не только бывшие военные – это люди из разных городов, разных возрастов, разных профессий. Но что их объединяет? Подробности...
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«Генерал Мороз» отрезвляет немцев

Все больше немцев признает Украину фактической частью России Imago Images/Reuters
В Германии крепнут пророссийские настроения. Оторопь у местной прессы вызвали итоги опроса, согласно которому все больше немцев считают, что Украина – это фактически часть России. Немецкие социологи объясняют такой феномен успехами «кампании российской дезинформации». Но похоже, отрезвлению немцев помогают перегибы пропагандистской машины и приближение зимы. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
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Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
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Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
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Грета Тунберг свергает капитализм

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Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Зачем российским автоматам новый калибр

    От калибра стрелкового оружия зависят его важнейшие характеристики
    		   4 ноября 2022, 18:50
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Возможно, основной калибр российского стрелкового оружия будет изменен, и коснется это легендарных автоматов Калашникова. По крайней мере, соответствующие заявления делают оружейники. Почему в СССР уже меняли калибр автоматического оружия, каким может быть новый калибр и ради чего предполагается такая реформа?

    Один патрончик на двоих – основным калибром автоматического оружия в Российской армии с 1974 года стал патрон калибра 5,45 х 39 мм, созданным под автомат АК-74. При этом сохранился и боезапас патронов 7,62 мм, используемый автоматами АКМ и АК-47. Преимущество в силу ряда причин отдали меньшему калибру, но и более тяжелый сохранился.

    И вот теперь, по словам гендиректора концерна «Калашников» Алана Лушникова, может появиться стрелковый комплекс с новым калибром. Данное оружие может быть включено в новую экипировку военнослужащего под условным названием «Легионер». 

    «Речь идет о создании нового промежуточного патрона между 5,45 мм и 7,62 мм, – рассказал газете ВЗГЛЯД оружейный эксперт, главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. – То есть это будет совершенно новый боеприпас, который, возможно, приведет к созданию новых типов стрелковых вооружений, которые тем не менее будут сохранять все имеющиеся стрелковые системы автоматического оружия».

    Однозначно можно утверждать, что это будет новый патрон, который станет «срединным» между двумя существующими основными калибрами. В нем будут учтены такие проблемы, как более мощный импульс отдачи 7,62 мм и улучшенная кучность патрона 5,45 мм.

    Как утверждает сейчас президент концерна «Калашников» Алан Лушников, работами над новыми баллистическими решениями занимаются во всем мире, и российские оружейники здесь не исключение. «Мы тоже в этом направлении смотрим. Исключить увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня это уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, да и технологии другие».

    Впрочем, каким будет калибр нового патрона для стрелкового оружия, так и не было озвучено. Как и реакция армии на возможные изменения, которые могут потребовать как минимум переписания наставлений по стрелковой подготовке.

    Переход на калибр 5,45 мм, который произошел в 1974 году в связи с поставками на вооружение автоматов АК-74, был воспринят в армии неоднозначно. При том, что новый автомат был сам по себе легче, меньше весил и сам патрон к нему – на шесть граммлв по сравнению с 7,62 мм патроном (10,2 и 16,2 грамма). А это при боекомплекте в восемь магазинов по 30 патронов составляло экономию массы в 1,4 килограмма. При полной боевой выкладке даже лишние граммы имеют значение.

    У нового калибра были и другие плюсы. Например, более настильная траектория полета пули, большая дальность выстрела, высокая точность, сохранение убойной силы на большом расстоянии.

    Были у нового патрона и противники, которые считали 7,62 мм менее подверженным погодным условиям, что лучше показывает его в боевых действиях в горах или лесистой местности. Особенно это проявилось в Афганистане, когда АК-47 или АКМ «крошил» камень, прошивал насквозь заросли камыша, двери дувалов, был порой «убойнее» АК-74 с его 5,45 мм.

    Запасливые старшины приберегли автоматы 7,62 мм, и они пользовались особой популярностью у спецназа и разведки, у которых в ближнем бою прицельная дальность на расстояние уже не имела значения. Случалось, что разведроты в составе стрелкового полка предпочитали именно АК-47, в то время как все остальные солдаты были вооружены автоматами меньшего калибра.

    Сохранились АК-47 и сейчас, как раз в основном в спецподразделениях. А с 2001 года в ВС РФ принят на вооружение 7,62 мм пулемет ПКП «Печенег», который является единым пулеметом, разработанном на основе пулемета Калашникова. В нем используется не автоматный, а винтовочный патрон с увеличенной мощностью.

    «У каждого боевого патрона всегда есть свои достоинства и недостатки, – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий полковник запаса Михаил Шорохов. – Это как у охотников, одни из которых предпочитают калибр 12 миллиметров, другие выбирают 16 миллиметров, третьи используют исключительно нарезные винтовки. В армии то же самое, но выбор определяет не личное желание, а штатное вооружение подразделения.

    Говорить, что слабее, а что мощнее – 5,45 мм или 7,62 мм, можно только в зависимости от ситуации и характера выполняемых задач. Унифицированность в данном случае с неким промежуточным патроном среднего калибра имеет место быть. При этом и уже стоящие на вооружении боеприпасы должны сохраниться».

    Связаны ли планы по возможной реформе стрелковых вооружений с проходящей на Украине СВО? Скорее всего, нет. Пулевые ранения в ходе СВО встречаются не так часто, гораздо больше осколочных, а это значит, что наиболее смертоносное средство в рамках текущего конфликта – это артиллерия.

    И все же общая тенденция мирового рынка боевых вооружений сейчас склоняется к увеличению калибра. Перед нами классическое соперничество щита и меча. В последние годы существенно выросли средства защиты солдата, улучшилось качество бронежилетов и касок. Соответственно, стрелковое оружие стало менее эффективным. Это и вызывает у производителей и военных желание увеличить калибр стрелковых вооружений.

    США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса для своей армии (автомат и патрон), где калибр пули увеличен с 5,56 мм до 6,8 мм. Военные США объясняют необходимость увеличения калибра как раз желанием пробивать российские и китайские бронежилеты, которые считают высоконадежной индивидуальной защитой солдата. Как отмечают военные эксперты, пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает современным возможностям по индивидуальной защите военного.

    «Мы не ориентируемся на какие-то западные стандарты в развитии своих вооружений, в том числе стрелковых боеприпасов, – говорит оружейный эксперт Михаил Дегтярев. – Тот же перспективный американский патрон калибра 6,8 мм обладает сумасшедшим пульсом отдачи, не позволяющим вести прицельный автоматический огонь. Задача наших оружейников – создать именно оптимальный вариант патрона как по калибру, так и по его боевым качествам. Он уже разработан, но озвучивать его характеристики пока рано. Можно сказать одно – это будет нечто среднее между 5,45 мм и 7,62 мм».

    Однако не стоит ожидать, что новый калибр, даже если он будет разработан и внедрен в ближайшие годы, мгновенно заменит и 5,45 мм, и 7,62 мм автоматы. Запасы этого оружия – миллионы стволов и миллиарды патронов. Возможно, массовый переход на новые стрелковые системы мы увидим лишь в начале 2030-х годов.


     
     
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