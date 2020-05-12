Российские подводные лодки держат оборону от вируса

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12 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Эталонный нефтяной фонд Норвегии впервые в истории распродаст активыФото: Gerhard Zwerger-Schoner/
Imagebroker/Global Look Press
Норвегия впервые в истории намерена начать распродажу активов своего суверенного пенсионного фонда, который формируется за счет сверхдоходов от нефти и газа. Этот фонд на триллион долларов, зарабатывающий в том числе на Apple, считается самым крупным в мире. Ни финансовый кризис 2008 года, ни обвал нефти в 2014 году к такому шагу норвежцев не принуждал. Однако пандемия изменила многое.  Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Россиян поддержат при выходе из самоизоляции

Пожилым людям Владимир Путин уделил особое вниманиеФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. В чем заключается суть этих мер?  Подробности...
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Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

Теперь дончане защищают республику от двух напастей: ВСУ и COVID-19Фото: DAVE MUSTAINE/ЕРА/ТАСС
«ДНР обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Россия, за что ей большое спасибо», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал о том, как находящийся в блокаде регион справляется с пандемией и почему Украина тормозит выполнение Минских соглашений.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
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Добрая катастрофа карантина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
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Страшный вирус превращает людей в злых гоблинов

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
COVID-19 сыграл с либеральными просветителями злую шутку. В момент общей истерии они стали своей противоположностью – реакционерами. При этом катализатор для их реакции чисто политический. Подробности...
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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

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              Российские подводные лодки держат оборону от вируса

              Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вируса   12 мая 2020, 17:00
              Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
              Текст: Александр Тимохин

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              В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?

              Уже несколько тысяч российских военнослужащих в числе прочих граждан России заражены коронавирусом. Мы должны быть готовы к тому, что число зараженных военных вырастет, хотя при этом у наших войск есть прекрасная возможность избежать тех проблем, которые имеют, например, ВС США. Пока Минобороны демонстрирует своевременные и правильные меры по борьбе с этим злом. Распространение инфекции в войсках идет медленно.

              Но расслабляться нельзя. Во-первых, потому что риски «сорваться» в неконтролируемое распространение есть, и они никуда не исчезнут. Во-вторых, потому что в структуре Минобороны есть силы, утрата боеспособности которыми немедленно поставит под вопрос само физическое существование нашей страны и ее населения. Речь идет о силах ядерного сдерживания.

              И если в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) или Дальней авиации есть возможность быстро изолировать больных военных, вывозить их из воинских частей в госпитали, отправлять отдельные подразделения на карантин, то личный состав третьего компонента ядерной триады – ракетных подводных лодок стратегического назначения (РПЛСН) – таких возможностей не имеет. Если инфекция попала на борт, то всё. Деваться с подводной лодки, как известно, некуда.

              И сообщения о том, что эта беда коснулась российского подводного флота, уже можно найти в интернете. К счастью, пока это лишь полностью бездоказательные утверждения. Однако это не значит, что к данной опасности не надо относиться со всей серьезностью.

              Опасность для ядерного сдерживания

              Один зараженный на подлодке в ходе боевой службы означает с высокой степенью вероятности заражение почти всего экипажа. В настоящий момент лечение коронавируса занимает длительное время, в результате чего число выздоровевших людей в разы меньше, чем число заразившихся.

              Таким образом, попадание на боевую службу одного больного моряка практически означает быстрое заражение всего экипажа, неизбежное тяжелое протекание болезни у какой-то его части, возможную гибель людей – и утрату лодкой боеспособности. РПЛСН придется прерывать боевую службу и возвращаться на базу, экипаж придется отправлять на лечение в полном составе, лодку обеззараживать полностью, что куда сложнее, чем дезинфекция, например, здания.

              Между тем роль подлодок в системе ядерного сдерживания очень важна. Подлодки – это единственное средство обеспечить (при должном противоминном, противолодочном и авиационном обеспечении боевых служб, разумеется) неотвратимое возмездие в ответ на ядерное нападение. Даже если противник найдет уязвимости в нашей системе обороны, которые позволят ему нанести по РВСН упреждающий ядерный удар, даже если вся страна окажется разрушенной в результате ядерного нападения, в ответ, уже от погибшей России, откуда-то из неизвестной врагу точки Мирового океана «прилетит» возмездие – сотни боевых блоков, установленные на ракетах, наведенных на его города. Такой риск серьезно остужает любые «горячие головы».

              Атомные подлодки с баллистическими ракетами – критически важный для обороноспособности страны компонент военного могущества, допустить утрату их экипажами боеспособности нельзя. В иностранных флотах уже есть примеры того, как вирус добирается до подводников. Так, в Нидерландах с начала апреля отправлен на карантин экипаж подводной лодки Walrus. Сама подлодка экстренно прервала боевую службу и вернулась на базу. Можно смело сказать, что некоторое время эта лодка не будет являться боевой единицей, на которую можно рассчитывать.

              Увы, но такой исход возможен и для нас. Так, недавно мурманское издание B-port сообщило о помещении под карантин экипажей двух подлодок проекта 949А Северного флота и одной плавбазы. Причина – попадание на борт одной из лодок инфицированного гражданского специалиста с предприятия оборонно-промышленного комплекса. Минобороны не комментирует сообщение, но если это правда, то мы на время потеряли две атомных подлодки.

              Это, правда, не РПЛСН, это ударные подлодки с крылатыми ракетами, для атаки надводных кораблей, но кто может гарантировать, что что-то похожее не произойдет и с экипажами стратегических ракетоносных лодок?

              Пока флот держится. Регулярно проводятся санобработки кораблей. Закрытые гарнизоны тщательно изолируются от внешней среды, военные не общаются с командованием «в живую», а используют технические средства связи.

              Сами подлодки, даже при отсутствии больных на борту, проходят двухнедельный карантин как перед выходом на боевые службы, так и после возвращения. График несения боевых служб пока выдерживается. Однако впереди призыв. В экипаже подлодки вообще может не быть матроса-срочника, но на базе они будут однозначно. И если саму базу можно изолировать от внешнего мира (это уже сделано повсеместно), то предотвратить общение мичманов и офицеров с матросами нельзя.

              Количество случаев заражения коронавирусом в России уже достаточно велико, молодые и физически здоровые призывники вполне могут не иметь никаких симптомов, и потом, после карантина в воинской части, также без симптомов инфекция пойдет дальше. И где гарантия того, что вирус все-таки не попадет на вышедшую в море подлодку, где и проявит себя? Увы, но стопроцентных гарантий не даст никакой карантин, и даже тест на коронавирус не всегда показывает наличие инфекции в организме человека.

              Нам остается лишь надеяться, что Министерство обороны справится и с этим кризисом тоже. Хотя риски именно для наших подводников все же минимальны, пренебрегать такой угрозой ни в коем случае нельзя. Возможно, Минобороны стоит предпринять всеобщее тестирование военнослужащих в таких силах, как атомный подплав или РВСН. Возможно даже многократное тестирование.

              Цена ошибок здесь может быть очень высока, и далеко не только для военных. Безопасность России требует, чтобы этих ошибок не было.


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