Когда выгоднее всего покупать авиабилеты?

В России дорожают авиабилеты. В первой половине 2019 года цены выросли на 7%, а к концу года к этой цифре, вероятно, прибавятся еще 2-3 пункта. Виной всему дорожающее авиатопливо, расходы на которое составляют до трети стоимости билета. В правительстве пытаются сдержать рост цен – с августа в России действует демпфер на керосин, благодаря ему перевозчики получат компенсации, если топливо будет дорожать слишком быстро.

Но это все касается общих тенденций – цены на билеты могут меняться и в зависимости от множества других факторов – сезона, времени покупки и даже дня недели.

Время покупки

Есть популярное мнение, что билеты лучше покупать заранее. Но оно верно не всегда. Начнем с того, что большинство авиакомпаний начинают продажи примерно за год до вылета. У всех перевозчиков свои правила, но в данном случае можно исходить из этой даты. Так вот – сильно заранее билеты брать точно не стоит. И это доказывают цифры. Период с 12 до 6 месяцев перед вылетом – едва ли не самый неудачный для выбора. Цены начинают снижаться примерно за полгода до полета. Но до отметки в 4 месяца билеты также брать не стоит. Если верить статистике, ниже всего цены опускаются в период с 4 месяцев до 3 недель перед вылетом. Далее, то есть менее чем за 2 недели, начинается резкий рост стоимости.

Но это общая температура по больнице. Часто все зависит от дат, в которые вы планируете лететь, и от места назначения. То есть если вы хотите отправиться в Прагу или Берлин в первых числах января, то высока вероятность, что вы не одиноки – во-первых, из-за дат половина России отправится встречать Новый год в Европе. А, во-вторых, из-за мест: все же столицы Чехии и ФРГ – довольно популярные направления в любое время.

«Сравните: при покупке в августе рейс Москва – Мюнхен обошелся бы 8 927 рублей, а накануне праздника - как минимум 22 тысячи; или Москва – Бангкок - 29 тысяч против 44 тысяч», – говорил PR-директор сервиса aviasales.ru Янис Дзенис.

Так что стоит заранее понять, не едете ли вы: а) в туристическую Мекку б) в «горячий» сезон. Если да, то покупайте билеты примерно за полгода – это оптимальный срок.

Если же вы планируете рейс внутри страны по не самому популярному, но регулярному маршруту, то можете особенно не думать о сроках покупки билетов. Иногда за 2-3 недели до вылета они будут даже дешевле, чем за несколько месяцев – нужно же авиакомпаниям как-то заполнить пустые места.

День покупки

Авиакомпании закладывают в стоимость билета различные расходы, и по части из них перевозчики расплачиваются в валюте – например, за керосин, топливные сборы в зарубежных аэропортах. Так что если интересующий вас рейс – зарубежный, то стоимость билетов на него может серьезно «прыгать». И этим можно воспользоваться. Все авиакомпании делают пересчет не ежедневно, а раз в неделю, ориентируясь на обменный курс, который в ночь со вторника на среду устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Логика следующая – если в период с прошлой среды по нынешний вторник курс рубля постоянно падал, то в среду билеты резко подорожают. А вот если он рос – то наоборот, подешевеют. Так что возьмите за правило – рубль падает – покупайте до среды, растет – после. Это в большей степени касается зарубежных рейсов, но может затронуть – не так значительно – и внутрироссийские.

День вылета

Тут все привязано к спросу – если в конкретные города больше людей летает с пятницы по воскресенье – например, в Турцию летом, то и билеты на эти дни будут стоить дороже. Но вообще есть и универсальные правила. Исследования говорят о том, что оптимальны для вылета вторник и среда, цены на билеты в эти дни обычно ниже, чем в другие.

Время вылета

Как правило, неудобное время вылета – самое дешевое, исследования это подтверждают. Опять-таки, тут виноват спрос. Все просто – желающих лететь в 4 утра обычно куда меньше, чем в 6 вечера или в полдень.

Кроме того, у ранних вылетов есть и другие преимущества: статистика показывает, что утренние рейсы задерживают куда реже дневных или вечерних. И вероятность попадания в зону турбулентности у самолета тоже ниже.