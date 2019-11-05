В каких странах СНГ самые высокие пенсии?

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5 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Американские старообрядцы начали осваивать Россию

За долгие годы жизни на чужбине старообрядцы не растеряли ни своей веры, ни любви к РоссииФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину. Владимир Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая. Всего переехать в Россию планируют уже более двухсот человек. И для этого у них есть весьма веские причины. Подробности...
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Эрдоган играет с Москвой и Вашингтоном

Эрдоган вновь проявил ближневосточную хитростьФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

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Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...

Для науки опасна не вера, а атеизм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Христианство не предписывает ученым – в том числе ученым–христианам – что они должны находить в ходе своих исследований. Светские идеологии предписывают. Конфликт науки и религии – миф; конфликт науки и антирелигиозных идеологий – реальность. Подробности...
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Для России Центральная Азия – не «чемодан без ручки»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мало найдется в мире регионов, о которых бы в России говорили так много, а знали так мало, как о Центральной Азии. Обсуждение региона часто становится предметом горячих дискуссий, в которых эмоции подменяют рациональный расчет. Подробности...
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              В каких странах СНГ самые высокие пенсии?

              		   5 ноября 2019, 20:00
              Фото: Felix Kästle/DPA/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

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              В России с ее балльной системой пенсии самые высокие в СНГ – хотя, конечно, и не такие, как хотелось бы самим россиянам. Средний размер в сентябре 2019 года немного превышал 14 тысяч рублей – и из стран Содружества к ней более-менее близко по этому показателю подобрались только белорусы и казахстанцы. 

              При расчетах мы не смотрели на уровень зарплат по странам или на уровень ВВП – просто изучили средние пенсии и перевели их в рубли. 

              Армения

              В Армении с недавних пор действует обязательная накопительная система формирования трудовых пенсий, но она довольно номинальна. Суть в том, что граждане в принудительном порядке отчисляют из зарплат 2,5%, а государство докладывает еще 7,5%. Это отчасти и формирует итоговые выплаты. 

              Они, в свою очередь, складываются из основной пенсии и трудовой – а она напрямую зависит от стажа. То есть в Армении, в отличие от многих других стран, влияние уровня зарплаты на пенсию совсем не так велико. Вот как рассказывали о формуле расчета в Минтруда Армении:

              «Начисляемая пенсия складывается из основной пенсии (16000 драмов) и трудовой части пенсии, которая зависит от стажа, стоимости 1 года стажа (до 10 лет это 800 драмов, после 10 лет – 500 драмов), переменного коэффициента, который  равен 0,1 для 1 года стажа при стаже в 10 лет и 0,01 за год при стаже до 40 лет. Для иллюстрации простейший пример расчета пенсии: при трудовом стаже в 10 лет пенсия составляет 24000 драмов. Эта цифра получена следующим образом: 16000+800х(0,1х10)х10=24000». 

              Минимальный стаж может быть 10 лет, а возраст для обоих полов – 63 года. Однако есть способы получать выплаты и раньше – к примеру, в 55 лет. Но для этого придется сильно постараться с отчислениями в накопительный фонд – к 55 годам накопленных денег должно быть столько, чтобы человек мог получать сразу 5 базовых ставок (16 000 драмов = 80 000 драмов) ежемесячно – и так до конца жизни. 

              80 тысяч драмов – цифра отнюдь не фантастическая. Средняя зарплата по стране составляет около 120 тысяч – это всего 15 тысяч рублей, а средняя пенсия и того меньше – 40 тысяч драмов, то есть 5,2 тысячи рублей.

              Азербайджан

              Пенсионная система в Азербайджане отчасти похожа на российскую. Там есть три основных вида пенсий: трудовая по возрасту, пенсия по инвалидности и по потере кормильца. Около 50% местных пенсионеров получают первую. Она складывается из трех разных видов – минимальной пенсии, страховой и накопительной. Здесь уже большую часть выплат, как и в России, формирует страховая. Только вот что она, что накопительная рассчитываются по среднему размеру отчислений в фонд социального страхования – 25% зарплаты ежемесячно граждане должны перечислять туда. Точнее, обычно это делают их работодатели. 

              Вскоре в стране будет самый высокий возраст для выхода на пенсию среди стран СНГ – к 2027 году он достигнет 65 лет для обоих полов. Сейчас он постепенно повышается – в 2019 году, например, составляет 64-61 для мужчин и женщин. И если мужчины достигнут потолка уже к 2021 году, то женщины – к 2027-му. Минимальный стаж – 25 лет, тоже вне зависимости от пола. 

              Средний размер пенсии тоже не самый низкий для СНГ – в августе 2019 года он составлял 232 маната, или 9073 рубля. В 2020 году правительство планирует поднять планку до 11,5 тысячи рублей, но это пока только планы.  

              Белоруссия

              В Белоруссии более-менее стандартный вариант начисления пенсий – они зависят от выслуги лет и средней зарплаты. Для того, чтобы получать полноценную ежемесячную выплату, отработать нужно минимум 25 и 20 лет для мужчин и для женщин.

              Размер же выплат будет составлять около 55% от среднемесячного дохода за карьеру. 

              Пенсионный возраст в стране постепенно повышается с 2017 года – закончится этот процесс к 2022-му. Мужчины будут выходить на пенсию в 63 года (сейчас 61), женщины – в 58 (сейчас 56).

              Средний размер пенсии для стран СНГ вполне достойный – на сентябрь 2019 года он составлял 446,8 местных рублей – или 13807 российских рублей

              Казахстан

              В Казахстане довольно сложная система расчета пенсии. Как и в России, ее размер складывается из нескольких факторов. Главные из которых – трудовой стаж и размер дохода. С их учетом государство может назначить своим гражданам один или несколько видов пенсий: базовую, трудовую или же накопительную. 

              Тем, кому назначили пенсию до 1998 года, пришлось довольствоваться базовым вариантом – с надбавками, конечно. Остальным же с тех пор рассчитывают трудовую и накопительную пенсии. Основная часть выплат для рядовых работников приходится на трудовую – ее могут получить те, кто отработал 25 или 20 лет (для мужчин и для женщин соответственно) и достиг возраста 63 и 59 лет соответственно. Причем в 2018 году в стране повысили пенсионный возраст для женщин – теперь он постепенно растет с шагом полгода в год – и в 2027 году достигнет тех же 63 лет, как и у мужчин.

              Весомый вклад вносит и размер дохода человека. Надбавку за него высчитывают, основываясь на трех самых «высокооплачиваемых» годах стажа, итоговый размер пенсии при этом не может превышать 75% от среднемесячного дохода. 

              Что касается среднего размера пенсии, то в стране на июнь 2019-го он составлял 85 785 тенге, или 14 215 рублей.  

              Киргизия

              В Киргизии на пенсию могут выйти 63-летние мужчины или 58-летние женщины, отработавшие 25 и 20 лет соответственно. Система расчета следующая: совсем маленькая базовая часть, ее размер зависит от стажа, плюс страховая – она уже формируется исходя из суммы отчислений с зарплаты. 

              Средние значения по стране невелики – всего 5820 сомов5280 рублей

              Таджикистан

              В Таджикистане ситуация с пенсиями самая сложная на территории бывшего СНГ. Местные пенсионеры самые бедные. Страна сама по себе, конечно, тоже не богатая – она в конце списка и по размеру ВВП, но с пенсиями ситуация аховая. Средний размер пенсии на начало ноября 2019 года – 303 сомони, это 1978 рублей в месяц. Максимальный – с сентября 2018-го составляет 850 сомони (5523 рубля). То есть больше этой суммы в стране не получает ни один пенсионер. 

              Возраст для расчета трудовой пенсии в стране составляет 63 и 58 лет для мужчин и женщин соответственно, минимальный стаж – 20 и 15 лет. С этим все довольно просто. Туманна лишь картина с расчетом итоговой ежемесячной выплаты. В законе говорится лишь, что «пенсионный капитал будет исчислен посредством автоматизированной программы», а затем поделен на возраст дожития – 180 месяцев, или 15 лет. Как именно компьютер считает этот «пенсионный капитал», кажется, не понимают и сами таджики. К тому же после выхода на пенсию мужчины в стране живут 74-76 лет, то есть на несколько лет меньше рассчитанного. Часть денег они тем самым получить попросту не могут.  

              Молдавия

              В Молдавии, как и в большинстве других стран СНГ, идет поэтапное повышение пенсионного возраста. Мужчины его уже достигли – 63 года, женщины доберутся до него к 2028 году. Причем страховой стаж, который потребуется для полноценной пенсии, самый жесткий в СНГ – как минимум 34 года придется отработать и мужчинам, и женщинам после 2024 года, чтобы получать достойную пенсию. 

              Формула следующая: общий срок стажа умножается на накопительный коэффициент (1,35%) и умножается на месячный усредненный доход. Подобная математика позволяет населению получать в среднем по 1895 леев, или по 6,7 тысячи рублей.

              Узбекистан

              В Узбекистане пока самый низкий порог выхода – 60 и 55 лет – такой же, что совсем недавно еще был в России. Но и там его поднимают – с 2022 года будет постепенный рост до 63-58 лет для мужчин и женщин соответственно. Необходимый стаж – 25-20 лет. С пенсионной системой в стране все непросто – ее во всю пытаются реформировать, но пока выходит, судя по всему, не очень удачно – начать с того, что в последний раз правительство публиковало средние цифры по размерам пенсий еще в 2017 году – тогда это были 492 тысячи сумов. По курсу того года – примерно 3,5 тысячи рублей

              Украина

              Хоть страна и вышла из СНГ, не рассмотреть ее было бы преступлением. Возраст выхода на пенсию на Украине до недавних пор был невысок – 60 лет для мужчин и 58 для женщин. Сейчас все изменилось – в стране идет реформа, и возраст выхода привязали к трудовому стажу – чем больше работал, тем раньше можешь начать отдыхать. К примеру, при стаже в 16 лет пенсию можно будет получить лишь в 65 лет, при 26-летней карьере – в 60 лет. Причем планка необходимого стажа тоже растет – и к 2028 году она достигнет 35 лет. То есть с каждым годом 60-летним украинцам придется иметь в трудовой книжке на год стажа больше, чем их предшественникам. 

              Расчет ведется по довольно замысловатой формуле, в которой перемножаются 3 показателя: коэффициент стажа (например, при 35 годах работы он будет 0,35), индивидуальный коэффициент зарплаты (иными словами, это ваша средняя зарплата, поделенная на среднюю зарплату по стране за 3 года) и средняя зарплата по стране (снова, да). На выходе получается что-то вроде 3020 гривен (8022 рубля). Но это цифры Пенсионного фонда Украины, реальные могут быть и ниже.


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