В каких странах СНГ самые высокие пенсии?

В России с ее балльной системой пенсии самые высокие в СНГ – хотя, конечно, и не такие, как хотелось бы самим россиянам. Средний размер в сентябре 2019 года немного превышал 14 тысяч рублей – и из стран Содружества к ней более-менее близко по этому показателю подобрались только белорусы и казахстанцы.

При расчетах мы не смотрели на уровень зарплат по странам или на уровень ВВП – просто изучили средние пенсии и перевели их в рубли.

Армения

В Армении с недавних пор действует обязательная накопительная система формирования трудовых пенсий, но она довольно номинальна. Суть в том, что граждане в принудительном порядке отчисляют из зарплат 2,5%, а государство докладывает еще 7,5%. Это отчасти и формирует итоговые выплаты.

Они, в свою очередь, складываются из основной пенсии и трудовой – а она напрямую зависит от стажа. То есть в Армении, в отличие от многих других стран, влияние уровня зарплаты на пенсию совсем не так велико. Вот как рассказывали о формуле расчета в Минтруда Армении:

«Начисляемая пенсия складывается из основной пенсии (16000 драмов) и трудовой части пенсии, которая зависит от стажа, стоимости 1 года стажа (до 10 лет это 800 драмов, после 10 лет – 500 драмов), переменного коэффициента, который равен 0,1 для 1 года стажа при стаже в 10 лет и 0,01 за год при стаже до 40 лет. Для иллюстрации простейший пример расчета пенсии: при трудовом стаже в 10 лет пенсия составляет 24000 драмов. Эта цифра получена следующим образом: 16000+800х(0,1х10)х10=24000».

Минимальный стаж может быть 10 лет, а возраст для обоих полов – 63 года. Однако есть способы получать выплаты и раньше – к примеру, в 55 лет. Но для этого придется сильно постараться с отчислениями в накопительный фонд – к 55 годам накопленных денег должно быть столько, чтобы человек мог получать сразу 5 базовых ставок (16 000 драмов = 80 000 драмов) ежемесячно – и так до конца жизни.

80 тысяч драмов – цифра отнюдь не фантастическая. Средняя зарплата по стране составляет около 120 тысяч – это всего 15 тысяч рублей, а средняя пенсия и того меньше – 40 тысяч драмов, то есть 5,2 тысячи рублей.

Азербайджан

Пенсионная система в Азербайджане отчасти похожа на российскую. Там есть три основных вида пенсий: трудовая по возрасту, пенсия по инвалидности и по потере кормильца. Около 50% местных пенсионеров получают первую. Она складывается из трех разных видов – минимальной пенсии, страховой и накопительной. Здесь уже большую часть выплат, как и в России, формирует страховая. Только вот что она, что накопительная рассчитываются по среднему размеру отчислений в фонд социального страхования – 25% зарплаты ежемесячно граждане должны перечислять туда. Точнее, обычно это делают их работодатели.

Вскоре в стране будет самый высокий возраст для выхода на пенсию среди стран СНГ – к 2027 году он достигнет 65 лет для обоих полов. Сейчас он постепенно повышается – в 2019 году, например, составляет 64-61 для мужчин и женщин. И если мужчины достигнут потолка уже к 2021 году, то женщины – к 2027-му. Минимальный стаж – 25 лет, тоже вне зависимости от пола.

Средний размер пенсии тоже не самый низкий для СНГ – в августе 2019 года он составлял 232 маната, или 9073 рубля. В 2020 году правительство планирует поднять планку до 11,5 тысячи рублей, но это пока только планы.

Белоруссия

В Белоруссии более-менее стандартный вариант начисления пенсий – они зависят от выслуги лет и средней зарплаты. Для того, чтобы получать полноценную ежемесячную выплату, отработать нужно минимум 25 и 20 лет для мужчин и для женщин.

Размер же выплат будет составлять около 55% от среднемесячного дохода за карьеру.

Пенсионный возраст в стране постепенно повышается с 2017 года – закончится этот процесс к 2022-му. Мужчины будут выходить на пенсию в 63 года (сейчас 61), женщины – в 58 (сейчас 56).

Средний размер пенсии для стран СНГ вполне достойный – на сентябрь 2019 года он составлял 446,8 местных рублей – или 13807 российских рублей.

Казахстан

В Казахстане довольно сложная система расчета пенсии. Как и в России, ее размер складывается из нескольких факторов. Главные из которых – трудовой стаж и размер дохода. С их учетом государство может назначить своим гражданам один или несколько видов пенсий: базовую, трудовую или же накопительную.

Тем, кому назначили пенсию до 1998 года, пришлось довольствоваться базовым вариантом – с надбавками, конечно. Остальным же с тех пор рассчитывают трудовую и накопительную пенсии. Основная часть выплат для рядовых работников приходится на трудовую – ее могут получить те, кто отработал 25 или 20 лет (для мужчин и для женщин соответственно) и достиг возраста 63 и 59 лет соответственно. Причем в 2018 году в стране повысили пенсионный возраст для женщин – теперь он постепенно растет с шагом полгода в год – и в 2027 году достигнет тех же 63 лет, как и у мужчин.

Весомый вклад вносит и размер дохода человека. Надбавку за него высчитывают, основываясь на трех самых «высокооплачиваемых» годах стажа, итоговый размер пенсии при этом не может превышать 75% от среднемесячного дохода.

Что касается среднего размера пенсии, то в стране на июнь 2019-го он составлял 85 785 тенге, или 14 215 рублей.

Киргизия

В Киргизии на пенсию могут выйти 63-летние мужчины или 58-летние женщины, отработавшие 25 и 20 лет соответственно. Система расчета следующая: совсем маленькая базовая часть, ее размер зависит от стажа, плюс страховая – она уже формируется исходя из суммы отчислений с зарплаты.

Средние значения по стране невелики – всего 5820 сомов – 5280 рублей.

Таджикистан

В Таджикистане ситуация с пенсиями самая сложная на территории бывшего СНГ. Местные пенсионеры самые бедные. Страна сама по себе, конечно, тоже не богатая – она в конце списка и по размеру ВВП, но с пенсиями ситуация аховая. Средний размер пенсии на начало ноября 2019 года – 303 сомони, это 1978 рублей в месяц. Максимальный – с сентября 2018-го составляет 850 сомони (5523 рубля). То есть больше этой суммы в стране не получает ни один пенсионер.

Возраст для расчета трудовой пенсии в стране составляет 63 и 58 лет для мужчин и женщин соответственно, минимальный стаж – 20 и 15 лет. С этим все довольно просто. Туманна лишь картина с расчетом итоговой ежемесячной выплаты. В законе говорится лишь, что «пенсионный капитал будет исчислен посредством автоматизированной программы», а затем поделен на возраст дожития – 180 месяцев, или 15 лет. Как именно компьютер считает этот «пенсионный капитал», кажется, не понимают и сами таджики. К тому же после выхода на пенсию мужчины в стране живут 74-76 лет, то есть на несколько лет меньше рассчитанного. Часть денег они тем самым получить попросту не могут.

Молдавия

В Молдавии, как и в большинстве других стран СНГ, идет поэтапное повышение пенсионного возраста. Мужчины его уже достигли – 63 года, женщины доберутся до него к 2028 году. Причем страховой стаж, который потребуется для полноценной пенсии, самый жесткий в СНГ – как минимум 34 года придется отработать и мужчинам, и женщинам после 2024 года, чтобы получать достойную пенсию.

Формула следующая: общий срок стажа умножается на накопительный коэффициент (1,35%) и умножается на месячный усредненный доход. Подобная математика позволяет населению получать в среднем по 1895 леев, или по 6,7 тысячи рублей.

Узбекистан

В Узбекистане пока самый низкий порог выхода – 60 и 55 лет – такой же, что совсем недавно еще был в России. Но и там его поднимают – с 2022 года будет постепенный рост до 63-58 лет для мужчин и женщин соответственно. Необходимый стаж – 25-20 лет. С пенсионной системой в стране все непросто – ее во всю пытаются реформировать, но пока выходит, судя по всему, не очень удачно – начать с того, что в последний раз правительство публиковало средние цифры по размерам пенсий еще в 2017 году – тогда это были 492 тысячи сумов. По курсу того года – примерно 3,5 тысячи рублей.

Украина

Хоть страна и вышла из СНГ, не рассмотреть ее было бы преступлением. Возраст выхода на пенсию на Украине до недавних пор был невысок – 60 лет для мужчин и 58 для женщин. Сейчас все изменилось – в стране идет реформа, и возраст выхода привязали к трудовому стажу – чем больше работал, тем раньше можешь начать отдыхать. К примеру, при стаже в 16 лет пенсию можно будет получить лишь в 65 лет, при 26-летней карьере – в 60 лет. Причем планка необходимого стажа тоже растет – и к 2028 году она достигнет 35 лет. То есть с каждым годом 60-летним украинцам придется иметь в трудовой книжке на год стажа больше, чем их предшественникам.

Расчет ведется по довольно замысловатой формуле, в которой перемножаются 3 показателя: коэффициент стажа (например, при 35 годах работы он будет 0,35), индивидуальный коэффициент зарплаты (иными словами, это ваша средняя зарплата, поделенная на среднюю зарплату по стране за 3 года) и средняя зарплата по стране (снова, да). На выходе получается что-то вроде 3020 гривен (8022 рубля). Но это цифры Пенсионного фонда Украины, реальные могут быть и ниже.