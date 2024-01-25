Фермерские протесты парализуют Францию

Во Франции – крупнейшем сельхозпроизводителе Евросоюза – усиливаются массовые демонстрации фермеров на фоне падения их доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельхозпродукции. Опасаясь, что волнения ударят по Германии, Польше и Румынии, французское правительство отложило принятие закона о сельском хозяйстве. Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что фермеры станут растущим электоратом крайне правых сил (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)

Также протестующие выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, менее жесткое регулирование сельского хозяйства, продолжение налоговых льгот на дизельное топливо, выплату субсидий ЕС, гарантию страховых выплат, связанных со здоровьем и климатом, а также за немедленную помощь виноделам и производителям органической продукции (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)

Фермеры проводят манифестации перед зданиями госорганов, блокируют дороги тракторами и кучами сельхозпродукции. Так, например, они разбросали ящики с импортированными помидорами и капустой на шоссе А7, соединяющем Марсель и Лион – второй и третий по величине города Франции. Во время продолжительных акций на трассах фермеры откручивают дорожные знаки, кладут их между отбойниками и используют как обеденные столы (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)

Фермеры на юго-западе страны привезли и свалили кучу навоза перед зданием местной префектуры в городе Ажен в регионе Новая Аквитания, а также выгрузили отходы животноводства перед супермаркетом Leclerc. Причем, сделали это на глазах у полиции. Не обходится и без жертв – во вторник автомобиль с тремя людьми врезался в баррикаду из тюков соломы в городе Памье, в департаменте Арьеж на юго-западе Франции. Погибла 36-летняя женщина-фермер, а ее 12-летняя дочь скончалась позже в больнице (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)

В Бордо фермеры перекрыли кольцевую дорогу самодельными черными макетами гробов, на которых нарисовали белые кресты и прикрепили свои требования. Более того – несколько фермеров из союза «Сельская координация» на тракторах приехали в Брюссель и недалеко от Европарламента один из них поднял на ковше синюю пластиковую фигуру коровы в натуральную величину с флагом ЕС на боку (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)