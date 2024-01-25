Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.16 комментариев
Фермерские протесты парализуют Францию
Во Франции – крупнейшем сельхозпроизводителе Евросоюза – усиливаются массовые демонстрации фермеров на фоне падения их доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельхозпродукции. Опасаясь, что волнения ударят по Германии, Польше и Румынии, французское правительство отложило принятие закона о сельском хозяйстве. Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что фермеры станут растущим электоратом крайне правых сил (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)
Также протестующие выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, менее жесткое регулирование сельского хозяйства, продолжение налоговых льгот на дизельное топливо, выплату субсидий ЕС, гарантию страховых выплат, связанных со здоровьем и климатом, а также за немедленную помощь виноделам и производителям органической продукции (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)
Фермеры проводят манифестации перед зданиями госорганов, блокируют дороги тракторами и кучами сельхозпродукции. Так, например, они разбросали ящики с импортированными помидорами и капустой на шоссе А7, соединяющем Марсель и Лион – второй и третий по величине города Франции. Во время продолжительных акций на трассах фермеры откручивают дорожные знаки, кладут их между отбойниками и используют как обеденные столы (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)
Фермеры на юго-западе страны привезли и свалили кучу навоза перед зданием местной префектуры в городе Ажен в регионе Новая Аквитания, а также выгрузили отходы животноводства перед супермаркетом Leclerc. Причем, сделали это на глазах у полиции. Не обходится и без жертв – во вторник автомобиль с тремя людьми врезался в баррикаду из тюков соломы в городе Памье, в департаменте Арьеж на юго-западе Франции. Погибла 36-летняя женщина-фермер, а ее 12-летняя дочь скончалась позже в больнице (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)
В Бордо фермеры перекрыли кольцевую дорогу самодельными черными макетами гробов, на которых нарисовали белые кресты и прикрепили свои требования. Более того – несколько фермеров из союза «Сельская координация» на тракторах приехали в Брюссель и недалеко от Европарламента один из них поднял на ковше синюю пластиковую фигуру коровы в натуральную величину с флагом ЕС на боку (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)
Фермерский профсоюз FNSEA уже передал правительству список своих требований. По их словам, протесты должны охватить 85 из 96 департаментов Франции. Французские спецслужбы предупредили правительство, что региональные фермерские союзы призвали своих членов собраться в Париже уже в ближайшую в пятницу и блокировать центральные улицы и площади французской столицы (фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС)