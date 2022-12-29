Умер Сильвио Берлускони
Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни (фото: Flavio Lo Scalzo/Reuters)
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12 июня, понедельник | Последнее обновление — 17:25 | vz.ru
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Россия будет скучать по Берлускони
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...
Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Берлускони до последних дней сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Подробности...
Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с этим больше станет и гешефта. Чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету. Подробности...
Умер Сильвио Берлускони
Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезниПодробности...
МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек
В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщинаПодробности...
Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу
Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсацииПодробности...
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.Подробности...
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