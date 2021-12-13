Умер актер Леонид Куравлев

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30 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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США подставили Украину на миллиарды долларов

У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой. Подробности...

Три причины американского экспансионизма

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Они никогда не перестанут пытаться раздавить нас – уничтожить, или подчинить, или переделать в копию себя. Потому что такова их природа. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Зачем изгонять бесов из Ленина

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всегда испытывали интерес к мистическому, и о самой практике изгнания бесов, и ее возможном отношении к телу Ленина стоит сделать некоторые пояснения. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 15 комментариев

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Умер актер Леонид Куравлев

    Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни  (фото: РИА Новости)
    Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни &#160;(фото: РИА Новости)
    Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1955 году стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Бибикова &#160;(фото: "Вий", Луч)
    Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (1968 год)&#160;(фото: "Золотой телёнок", Мосфильм)
    На первом курсе в вузе Куравлев учился плохо, его чуть было не отчислили за профнепригодность, но на последних он оказался среди лучших и дебютировал в кино в образе солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…»&#160;(фото: РИА Новости)
    Артист прославился благодаря ролям в таких картинах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и другие&#160;(фото: "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо",Одесская киностудия)
    В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» роль Жоржа Милославского могла достаться Андрею Миронову, однако худсовет посчитал его слишком утонченным для этого героя и выбрал Леонида Куравлева&#160;(фото: "Иван Васильевич меняет профессию", Мосфильм)
    Леонид Куравлев и Андрей Кондратьев в фильме «Кыш и два портфеля» режиссера Эдуарда Гаврилова, 1974 год&#160;(фото: РИА Новости)
    Один из самых известных персонажей Куравлева – сантехник Афанасий Борщов в «Афоне» Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката в 1975 году: ее посмотрели 62 млн зрителей&#160;(фото: "Афоня", Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie)
    Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. На его счету более чем 200 фильмов и сериалов&#160;(фото: РИА Новости)
    Артист в 2010 году отпраздновал с женой золотую свадьбу, а после ее кончины стал вести жизнь затворника &#160;(фото: Фотохроника ТАСС)
    Сын Куравлева Василий рассказывал, что последние полгода артист жил в частном пансионате для престарелых в Москве, поскольку близкие уже не справлялись с уходом за ним &#160;(фото: Макс Альперт/РИА Новости)
    В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине и Крыму&#160;(фото: "Место встречи изменить нельзя", Гостелерадио СССР)
    В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил Владимира Путина и выразил мнение, что Россия – «спасение мира», поскольку другим неведомы понятия «душа» и «доброта» &#160;(фото: "Человек-невидимка",Мосфильм)
    Куравлев – заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» &#160;(фото: "Самая обаятельная и привлекательная", Мосфильм)
    Леонид Куравлев будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище 1 февраля. Прощание с народным артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов&#160;(фото: "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается", Гостелерадио СССР)


     
     
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