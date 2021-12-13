Умер актер Леонид Куравлев
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни (фото: РИА Новости)
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30 января, воскресенье | Последнее обновление — 16:44 | vz.ru
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