Группа «Вымпел»: советский период

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18 августа, среда | Последнее обновление — 19:10 | vz.ru
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Между Россией и Китаем возникла новая связь
Руцкой: Ельцин принес огромное зло нашей стране
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
Кто станет лидером нового Афганистана
Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ
СССР можно было спасти раньше, чем попытался ГКЧП
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Главный урок ГКЧП заключается в том, что спасать страну нужно не тогда, когда она уже потеряна в сердцах людей, а тогда, когда они дорожат ею, отождествляют себя с ней и готовы сами трудиться для ее возрождения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Шейхи и полиаморы вряд ли поженятся
Дмитрий Ольшанский, публицист
Есть потребность в картинках, на которых веганы и полиаморы взялись бы за руки с шейхами, племенными вождями и дамами в элегантных никабах, и все, кроме белого гетеросексуального мужчины, ушли бы в лучшее будущее, и там ходили бы на терапию и рассказывали друг другу о своих травмах. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
А было ли падение Римской империи?
Владимир Можегов, публицист
Своего высочайшего подъёма, взлёта, который ей уже никогда не удастся повторить, Римская империя достигла через полтора века после своего пресловутого «падения». Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Олимпиада в Токио и честь России
Обсуждение: 20 комментариев
Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»
Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в паникеПодробности...
Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудованияПодробности...
На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС
Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателейПодробности...
21:12
В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.Подробности...
18:40
В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».Подробности...
17:11
собственная новость
Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.Подробности...
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© 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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