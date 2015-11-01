Группа «Вымпел»: советский период

Взгляд
18 августа, среда  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
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Между Россией и Китаем возникла новая связь

Россию и Китай впервые соединит железнодорожный мост imago images/Xinhua/ТАСС
Закончено строительство крупнейшего инфраструктурного проекта на Дальнем Востоке России – речь идет о мосте через реку Амур. Почему этот мост имеет важнейшее значение для торговли России с Китаем, какие товары по нему будут перемещаться и какие сложности пришлось преодолеть при его создании? Подробности...
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Руцкой: Ельцин принес огромное зло нашей стране

Руцкой рассказал, что после своей отставки Ельцин прислал ему письмо, в котором признал его правоту Валентин Кузьмин, Александр Сенцов/ТАСС
«Поведение Горбачева, который не отстоял своих товарищей, заключенных в СИЗО «Матросская тишина» и не смог навести элементарный порядок в стране, привело в конечном итоге к уничтожению страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой, комментируя 30-летие августовского путча. Подробности...
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В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

Последний полет первого Ил-112В Овчинников Дмитрий/ТАСС
Драматическая видеозапись разлетелась во вторник по соцсетям – очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии – и внимание специалистов привлек прежде всего двигатель. Подробности...
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Кто станет лидером нового Афганистана

Гульбеддин Хекматияр (справа) и Абдулла Абдулла рассчитывают снова вернуться к власти, но уже с помощью талибов OMAR SOBHANI/REUTERS
В захваченном Кабуле нормализуется обстановка. На улицах возобновилось движение автомобилей, открываются пекарни и кафе. На этом фоне руководство «Талибана» начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Кто может войти в его состав и что может помешать успеху переговорного процесса? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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СССР можно было спасти раньше, чем попытался ГКЧП

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Главный урок ГКЧП заключается в том, что спасать страну нужно не тогда, когда она уже потеряна в сердцах людей, а тогда, когда они дорожат ею, отождествляют себя с ней и готовы сами трудиться для ее возрождения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Шейхи и полиаморы вряд ли поженятся

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Есть потребность в картинках, на которых веганы и полиаморы взялись бы за руки с шейхами, племенными вождями и дамами в элегантных никабах, и все, кроме белого гетеросексуального мужчины, ушли бы в лучшее будущее, и там ходили бы на терапию и рассказывали друг другу о своих травмах. Подробности...
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А было ли падение Римской империи?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Своего высочайшего подъёма, взлёта, который ей уже никогда не удастся повторить, Римская империя достигла через полтора века после своего пресловутого «падения». Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
  • Украина больше нуждается в России

  • Россия больше нуждается в Украине
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
  • Да, безусловно

  • Зависит от их действий в ближайшее время

  • В любом случае нет
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
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