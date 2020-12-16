Как Герой России возродил птицефабрику
1980-е, Афганистан. Владимир Ковтун, третий слева – офицер спецназа ГРУ (фото: из личного архива)
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18 января, понедельник | Последнее обновление — 21:46 | vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего
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Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка
Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты
Ну и где у нас цифровой концлагерь?
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской кампании борьбы против так называемого hate speech. Есть масса международных документов, которые просто обязывают всех бороться с «агрессивными высказываниями». Подробности...
Крещенские купания – это холодная вода вместо Бога
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Каждый раз накануне Крещения все интересуются – будет ли батюшка окунаться в ледяную воду? И каждый раз удивляются ответу, что этот народный обычай не имеет прямого отношения к Церкви, а значит, делать это православным верующим не обязательно. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Байден принес в мир четыре новых войны
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Срежиссированные американские выборы, жесткие баны в социальных сетях, угрозы уголовного преследования инакомыслящих и обещания восстановить пошатнувшийся миропорядок – это не конец войны, а самое ее начало. Да не одной войны, а нескольких – жестоких, затратных и с непредсказуемым исходом. Подробности...
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Сталин или шаурма?
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский
Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»Подробности...
Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США
Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спятПодробности...
Сторонники Трампа разгромили Капитолий
Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войныПодробности...
17:52
собственная новость
Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.Подробности...
11:55
В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».Подробности...
17:54
В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
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