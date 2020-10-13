На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей (фото: Илья Аверьянов/РИА Новости)

