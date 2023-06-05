Средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить

Мы, ушибленные ХХ веком, все ждем «настоящей войны». Чтоб вдруг – р-р-раз, «работают все радиостанции, передаем правительственное сообщение», а потом вождь и лидер, строгий, но справедливый, то ли с беседой у камина, то ли c their finest hour, то ли с «братья и сестры».

И вдруг все в строю, кто равняйсь-смирно, кто шаг вправо-влево – побег, прыжок на месте – провокация, но так или иначе, за всех все подумали, выдали задачу, нарезали участок, указали на ответственность за неисполнение, доклады в 12.00 и 00.00 плановые, вперед, к победе. И победа, конечно, придет однажды – и сразу в виде акта о безоговорочной капитуляции и последующей диктовки мирного договора победителями.

Но нет, ушел ХХ век, великий и страшный, лучший из веков, век больших армий и кораблей, всеобщей мобилизации и военных экономик.

Век, когда великие державы на безудержном демографическом росте создавали одновременно новые города, массовую промышленность, всеобщую мобилизационную систему и средства ее обеспечения и управления, попутно подарив нам массовое здравоохранение, всеобщее образование, глобальную транспортную связность, массмедиа и космос.

И многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда.

А как тогда не будет – это совмещение одновременно традиционной рождаемости, современной медицины и образования с промышленным рывком было один раз, в первой половине прошлого века, прокатилось как цунами через человеческую историю, и откатывается назад, оставив наряду с чудовищными достижениями и великие потери, в том числе психологические.

А как будет? XVII век уже многие поминали. Есть желание привести противника в соответствие со своим видением мира, но нет возможности – значит, будет в отсутствие механизмов урегулирования и средств сдерживания долгий и вязкий конфликт, с использованием разношерстных армий, добровольческих отрядов и наемников, вспышки войн и столкновений, где дольше, где короче, перетекающие одна в другую, с периодическим заходом и отпадением тех или иных участников, до тех пор, пока перебалансировка экономик, сырьевых потоков, финансовой и транспортной инфраструктуры не задаст контуры нового мира. Это будет, как и тогда, матрешечный конфликт, где одновременно придется учитывать и китайско-индо-тихоокеанское, и российско-американо-европейское, и ближневосточное противостояния, причем в разных аспектах противники на одном ТВД вдруг будут оказываться союзниками на другом. Вопросы «ну а чего вы такие плохие не слезете с неправильной стороны истории и не разоружитесь перед партией» отметем как неорганизованные. Сами слезайте и разоружайтесь. И нет, средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить.

Сколько это продлится? Когда я говорил про «это может продлиться столетие» – я не шутил.

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