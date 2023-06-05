Средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить

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5 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Китай борется за сохранение экономического чуда

Китайская экономика удивляет imago stock&people/Global Look Press
Китайская экономика разочаровывает экономистов. Они ожидали бурный рост после отмены ковидных ограничений, а теперь ждут конца китайского экономического чуда. Почему китайцы стали меньше тратить, что за структурные проблемы тянут китайскую экономику вниз и какое влияние это оказывает на другие экономики, а также на нефть и металлы? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Украина подставила своих польских союзников

Польских крестьян разоряют украинские конкуренты Beata Zawrzel/Reuters
В понедельник, 5 июня, истекает срок введенных Еврокомиссией ограничений на ввоз украинского зерна в страны Восточной Европы. Украина боится, что эмбарго будет продлено, а украинские крестьяне понесут «миллиарды долларов» убытков. Однако в реальности гигантские убытки несут соседи Украины – и это уже названо «убийством польского сельского хозяйства». Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить

Илья Крамник
Илья Крамник, военный обозреватель
Многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда, в ХХ веке. А как тогда не будет. Подробности...

Варшава может предъявить волынский счет Киеву

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Накануне 80-й годовщины начала Волынской резни в Варшаве опять заговорили об извинениях Киева за действия украинских националистов. Но странно ожидать этого от духовных наследников Бандеры. Подробности...

«Троица» Андрея Рублева как символ сакральной победы

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Культурно-историческая роль иконы «Троица» Рублева в воплощении идеи Святой Руси. В этом смысле икона равноценна, как символ, Киево-Печерской лавре и Киеву, которые пока не являются российскими. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 8 комментариев

Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Илья Крамник

    Средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить

    Илья Крамник
    военный обозреватель
    5 июня 2023, 12:00

    Мы, ушибленные ХХ веком, все ждем «настоящей войны». Чтоб вдруг – р-р-раз, «работают все радиостанции, передаем правительственное сообщение», а потом вождь и лидер, строгий, но справедливый, то ли с беседой у камина, то ли c their finest hour, то ли с «братья и сестры».

    И вдруг все в строю, кто равняйсь-смирно, кто шаг вправо-влево – побег, прыжок на месте – провокация, но так или иначе, за всех все подумали, выдали задачу, нарезали участок, указали на ответственность за неисполнение, доклады в 12.00 и 00.00 плановые, вперед, к победе. И победа, конечно, придет однажды – и сразу в виде акта о безоговорочной капитуляции и последующей диктовки мирного договора победителями.

    Но нет, ушел ХХ век, великий и страшный, лучший из веков, век больших армий и кораблей, всеобщей мобилизации и военных экономик.

    Век, когда великие державы на безудержном демографическом росте создавали одновременно новые города, массовую промышленность, всеобщую мобилизационную систему и средства ее обеспечения и управления, попутно подарив нам массовое здравоохранение, всеобщее образование, глобальную транспортную связность, массмедиа и космос.

    И многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда.

    Фото: Лев Федосеев/ТАСС

    А как тогда не будет – это совмещение одновременно традиционной рождаемости, современной медицины и образования с промышленным рывком было один раз, в первой половине прошлого века, прокатилось как цунами через человеческую историю, и откатывается назад, оставив наряду с чудовищными достижениями и великие потери, в том числе психологические.

    А как будет? XVII век уже многие поминали. Есть желание привести противника в соответствие со своим видением мира, но нет возможности – значит, будет в отсутствие механизмов урегулирования и средств сдерживания долгий и вязкий конфликт, с использованием разношерстных армий, добровольческих отрядов и наемников, вспышки войн и столкновений, где дольше, где короче, перетекающие одна в другую, с периодическим заходом и отпадением тех или иных участников, до тех пор, пока перебалансировка экономик, сырьевых потоков, финансовой и транспортной инфраструктуры не задаст контуры нового мира. Это будет, как и тогда, матрешечный конфликт, где одновременно придется учитывать и китайско-индо-тихоокеанское, и российско-американо-европейское, и ближневосточное противостояния, причем в разных аспектах противники на одном ТВД вдруг будут оказываться союзниками на другом. Вопросы «ну а чего вы такие плохие не слезете с неправильной стороны истории и не разоружитесь перед партией» отметем как неорганизованные. Сами слезайте и разоружайтесь. И нет, средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить.

    Сколько это продлится? Когда я говорил про «это может продлиться столетие» – я не шутил.

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