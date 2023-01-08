Обострять конфликты вокруг России будут три группы игроков

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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Обострять конфликты вокруг России будут три группы игроков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В следующем году Россию ждет обострение целого ряда кризисов вдоль ее границ. И не только по причине происков внешних сил, но и по совершенно объективным причинам. Подробности...

Почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Борьба с установками РСЗО американского производства и уничтожение их складов боеприпасов ведется российскими войсками максимально активно. По данным МО РФ, за прошлый год было уничтожено 23 установки «Хаймарс», а только за первые три дня нового года уже семь, на 6 января – восемь. Подробности...

Власть оказалась добрее оппозиции

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли стоит удивляться, что люди сплотились вокруг власти, которая ведет сложную геополитическую и военно-политическую игру, стремясь не допустить самого тяжелого развития событий. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Геворг Мирзаян

    Обострять конфликты вокруг России будут три группы игроков

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		8 января 2023, 12:10

    2022 год стал, пожалуй, самым непростым для политики России на постсоветском пространстве со времен развала Советского Союза. Хотя бы потому, что Москве пришлось проводить полноценную военную операцию на территории одного из самых больших государств региона. Однако 2023 год проще не станет – скорее, наоборот.

    И не только потому, что он, выражаясь словами Зеленского, будет решающим с точки зрения ситуации на территории Украины. Те тенденции, которые оформлялись в предшествующие годы и катализировались после начала российской спецоперации, полностью расправят плечи в году грядущем. Россию ожидает полноценный кризис на постсоветском пространстве – но этот же кризис вполне может стать самым темным часом ночи, после которой начнется рассвет. Проще говоря, на руинах Советского Союза может начать выстраиваться новая, более эффективная конструкция.

    Например, в 2023 году ожидается обострение замороженных, подмороженных и просто нерешенных конфликтов во всем регионе. В Приднестровье, Нагорном Карабахе, на границах между среднеазиатскими государствами – разве что в Абхазии и Южной Осетии будет тихо (грузины прагматично вцепились зубами в свою мудрую позицию нейтралитета и все попытки Украины их сдвинуть ни к чему не приводят). Обострять конфликты будут три группы игроков. Причем сотрудничество различных групп между собой отнюдь не исключается.

    Во-первых, Соединенные Штаты и их западные союзники. На фоне концентрации российских ресурсов на украинском конфликте они попытаются создать России новые точки напряжения для того, чтобы оттянуть ее ресурсы – как дипломатические, так и военные.

    Во-вторых, свою повестку будут продвигать и региональные акторы, узревшие в нынешней ситуации редкое окно возможностей для усиления своих позиций на постсоветском пространстве. И если, положим, Китай может делать это тихо и без проблем для Москвы (ему, как и России, нужна тишь и гладь в той же Средней Азии), то Турция усиливается за счет обострения ее прокси на Кавказе, а также за счет распространения пантюркистских и исламистских идей в Средне-Азиатском регионе.

    Наконец, в-третьих, расправят плечи и сами региональные государства. Они могут воспользоваться ослаблением российского внимания для того, чтобы либо свести счеты между собой (выиграть приграничные споры), либо усилить накал разрыва «с проклятым имперским прошлым» (как это делают в некоторых среднеазиатских республиках, активизировавших борьбу с русским языком), либо подороже сдаться в аренду Западу (публично выражая готовность соблюдать западные санкции), либо пошантажировать Россию готовностью сдаться в аренду.

    Недальновидно и опасно, но логично

    Если попытки глобальных и региональных игроков поймать рыбку в мутной воде выглядят логичными, то действия постсоветских держав – нет. Они, возможно, принесут какие-то тактические выгоды (да и то лишь в случае, если Москва не посчитает, что действия игроков пересекают красные линии – например, если Молдавия при помощи переодетых в молдавскую форму румынских военных решит оккупировать Приднестровье), однако в стратегическом плане несут проигрыш. Причем при любом исходе российско-западного конфликта на Украине.

    Если Москва выиграет этот конфликт, то она сведет счеты с теми, кто тыкал кинжальчиками ей в спину. Если Москва сведет конфликт вничью, то она не просто сведет счеты, а отыграется. Однако эта политика является логичным следствием российского поведения на постсоветском пространстве за все последние 30 лет. Так всегда бывает, когда ты много даешь, но мало требуешь взамен. Россия давала безопасность, свой рынок (в том числе и труда), перспективы развития – но не требовала от своих бывших территорий ни настоящей лояльности, ни помощи в решении глобальных проблем (в той же Сирии на помощь Москве пришла только Армения, да и то не много и не сразу). Ни даже уважения к тому культурному и человеческому наследию, которое осталось на этих территориях со времен их нахождения в Большой России.

    Вместо того, чтобы быть благодарными за созданную при России систему образования, здравоохранения, транспорта и так далее., власти постсоветских стран содержали «музеи оккупации», ограничивали распространение русского языка, мешали попыткам российских институтов продвигать «мягкую силу». По сути, российская мягкость и человеческая натура привели к тому, что вместо чувства благодарности у ряда наших союзников появилось чувство вседозволенности, трансформировавшееся в мнение о том, что они России ничего не должны.

    Последствия такой политики Москва будет пожинать в 2023 году – и вопрос лишь в том, каких масштабов достигнут эти последствия. Однако, с другой стороны, само возникновение этих последствий является не только проблемой, но и возможностью – осознать необходимость выработки новой политической линии. Несмотря на то, что после нашей победы все союзники встанут в очередь с поздравлениями, необходимо кардинальным образом прагматизировать отношения в рамках ОДКБ и Евразийского Союза.

    Убедить наших соседей в необходимости уважать российские интересы – как с точки зрения экономики и культуры, так и сточки зрения внешней политики. Объяснить им, что российская помощь – это не благотворительность, а российская инвестиция с целью получения выгодных России дивидендов. Дать понять (возможно, даже на конкретном примере) что антироссийские действия, особенно в интересах западных игроков, будут приводить к лишению соседей благ – начиная с беспрепятственного доступа на российский рынок, заканчивая выводом их за пределы российского оборонного периметра.  Ну и, наконец, всерьез заняться формированием российских институтов мягкой силы – и даже кое-чему в этом плане (а точнее много чему) поучиться у мастеров этого дела из Лондона и Вашингтона.

    Конечно, можно ничего этого не делать. Можно снова отдавать ресурсы в обмен на заверения в дружбе. Однако в этом случае Москва не просто получит продолжение неблагодарности – она подтолкнет соседей по украинскому пути. Если не участвовать в выращивании местных элит, если не выстраивать прагматичные отношения, если не пресекать русофобию, если не учить уважению к себе, то Россия получит другие антироссии на своих границах. А нам одной хватило за глаза.

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