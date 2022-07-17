Путин привел УК в соответствие с реальностью

Взгляд
17 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
Разделы

Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Байдену не удалось настроить саудитов против России

В Саудовской Аравии Байдена встретили как уходящую фигуру Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/REUTERS
Визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию показал, что президент США превратился в сбитого летчика, не способного проводить успешную внешнюю политику. Цель заставить саудитов добывать больше нефти, чтобы обрушить доходы России, не была достигнута в полной мере. Это указывает на усиление влияния Москвы в регионе. Кроме того, с критикой в адрес Байдена обрушились в самих США – за отказ от обещаний превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин привел УК в соответствие с реальностью

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никто, конечно, не должен ограничивать свободу слова, самовыражения, перемещения и тому подобное – но не нужно путать свободу и саботаж. Вседозволенность и демонстративную работу в интересах врагов. Подробности...

Российскому космосу придется сильно измениться

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космос в России чуть больше, чем просто ракеты и космические аппараты, космос для нас – это жизнь, скрепа, культурный код. И надо сделать все, чтобы он продолжал развиваться. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Польша ищет разные пути подчинения Украины

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У Польши наверняка есть несколько планов, как укрепить влияние на Украине. Каждый из них зависит от того, как далеко Россия продвинется в ходе спецоперации. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Сербия обещает Западу «ад для всех»

Евросоюз почти готов снять часть санкций

Ракетный удар по Виннице. Что это было?

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
Подробности...

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...

Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
  • Отлично

  • Хорошо

  • Удовлетворительно

  • Плохо

  • Затрудняюсь ответить
В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
  • Очень сильно

  • Умеренно

  • Не вижу никакой опасности
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде призвали к демилитаризации всей Украины после угроз атаковать Крымский мост
    В ДНР заявили о развитии наступления союзных войск на Соледар Украинский самолет с боеприпасами разбился на севере Греции Наследный принц Саудовской Аравии припугнул Байдена потерей союзников Курс евро к доллару назвали катастрофой для ЕС и США
    Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля Экс-глава разведки Украины заявил об «ультиматуме» Москвы Кандидат в премьеры Британии собралась возглавить противодействие России Жители Германии оценили эффективность санкций против России
    В Киеве пригрозили атакой на Крымский мост, «как только появится возможность» Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина Немецкие предприятия вылетели из топ-100 ведущих компаний мира

    Главная тема


    Почему Байдену не удалось настроить саудитов против России

    «Миллиард здесь, миллиард там»


    В США заявили об изменении тактики поддержки Украины

    энергетический кризис


    Во Франции испугались «бойни» из-за цен на газ

    «Китай сравнялся с Америкой»


    Тони Блэр предсказал конец западного доминирования в мире

    Видео

    методика нацистов


    Почему Украина выжигает потерянные земли

    ультиматум сербам


    Зачем Сербия запугивает Европу адом и мировой войной

    Комбат роты «Торнадо»


    Насильники и убийцы стали главной надеждой Киева

    Российский дизель


    России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

    «луч надежды»


    Какие выгоды принесет России «зерновая сделка» в Стамбуле

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
    Геворг Мирзаян

    Путин привел УК в соответствие с реальностью

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		17 июля 2022, 11:18

    У российской спецоперации на Украине много плюсов. Одним из них является тотальное снятие масок условными российскими «либералами». Те из них, кто были настоящими либералами – то есть критично относились к власти, но при этом любили свою страну – поддержали спецоперацию, поскольку понимали ее значение, важность победы в ней и всю катастрофичность для России возможного поражения. Те же, кто страну ненавидел, либо сбежали из нее, либо остались, но при этом всячески болеют за украинских террористов. А также обеспечивают им информационную и даже финансовую поддержку в деле убийства российских граждан. И – что самое интересное – делают все это абсолютно открыто, никого не стесняясь.

    Неудивительно, что большинство россиян, наблюдая за подобными предателями, требовало от государства что-то с этим сделать. И на днях Владимир Путин ответил на ожидание общества. Президент подписал закон с целой серией поправок в Уголовный кодекс РФ, касающихся жизни страны в условиях специальной военной операции.

    Среди них, например, введение за публичные призывы к «деятельности против безопасности» России штрафа от 100 до 500 тыс. рублей, или лишение свободы на срок от двух до четырех лет. То есть теперь отдельные «блогеры» больше не могут напрямую просить своих подписчиков совершать «перформансы» в отношении военкоматов, либо выкладывать в Сеть данные о перемещении российских военных колонн. И это не говоря о призывах к каким-то шагам, способным нанести урон СВО или российским интересам – ведь слово «безопасность» можно трактовать очень широко.

    Те, кто напрямую участвует в этой «деятельности против безопасности» – то есть переходит на сторону противника или служит в армии страны, выступающей противником России – получает штраф до 500 тысяч или от 12 до 20 лет тюрьмы. Это касается прежде всего тех «добровольцев-националистов», которые воюют в рядах украинских нацистов и по какой-то нелепой случайности избегут «Солнцепека», «Гиацинта» или «Акации». Когда и если они вернутся в Россию, то подпадут аккурат под эту статью. Впрочем, возмездие будет их ждать и в том случае, если в Россию они не вернутся.

    Те, кто оружие в руки взять побоялся, решив вместо этого сотрудничать с какой-нибудь иностранной или международной неправительственной организацией, которая признана нежелательной на территории Российской Федерации, могут теперь попасть в тюрьму на десять лет. Речь идет как о находящихся в России спонсорах или сотрудниках западных НПО, изгнанных из нашей страны, так и о тех, кто из России временно сбежал и устроился в русофобской конторе где-нибудь в Вильнюсе или Праге. Теперь эти люди не смогут прикрываться «свободой слова», которую они понимают только как свободу слова против России.

    Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

    В подписанном президентом пакете есть похожее по смыслу изменение УК – введение статьи 275.1. «Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», за которое можно получить до восьми лет тюрьмы. На первый взгляд кажется, что это деяние подпадает под госизмену (ст. 275 УК РФ) – однако на практике подвести, например, «консультативную помощь» или «написание аналитических статей» для какой-нибудь украинской, американской или любой другой организации под госизмену или шпионаж было крайне сложно. Многих фигурантов приходилось просто отпускать после продолжительной и не всегда приятной беседы и/или разъяснений. Теперь же для консультантов и писателей появляется отдельная статья, по которой они и будут проходить.

    Появляется она и для «сам себе режиссеров». Тех, кто организовывает съемку движения российских колонн или мест расположения воинских частей с дальнейшей пересылкой их «другу Васе в Киев» или даже корректирует работу украинской артиллерии. Раньше по статье 276 «Шпионаж» их также было очень сложно привлечь, поскольку она касалась лишь передачи сведений, представляющих гостайну, либо сведений «для использования их против безопасности Российской Федерации». По факту режиссер оставался за скобками правового поля – органы следствия не могли квалифицировать его деяния по статье Уголовного кодекса. Однако теперь ст. 276 дополнена формулировкой про сведения, «которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов Российской Федерации, совершенные в условиях вооруженного конфликта». То есть именно «могут быть».

    Наконец, если гражданин РФ участвует в боевых действиях на территории третьих стран «в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», он тоже может попасть за решетку на срок до 20 лет. 

    По сути, пакет законов представляет собой то самое «закручивание гаек», которым многие провластные эксперты и политики грозили противникам российской специальной военной операции и любителям посотрудничать с российскими врагами. И, конечно же, этот пакет многим не понравится. В частности, тем же журналистам-международникам, которые привыкли встречаться с зарубежными коллегами или сотрудниками посольства для того, чтобы за стаканчиком вина поделиться новостями о российских делах. Более того, при большом желании под статью 275.1. УК РФ можно подвести значительную часть статей, которые российские политологи пишут для западных изданий. И это не говоря о крайне широкой трактовке термина «призывы к деятельности против безопасности РФ». Поэтому крайне важно будет наблюдать правоприменительную практику – проще говоря, не будут ли силовики злоупотреблять новыми законами.

    Потому что удивляет, в частности, разброс наказаний – по одной и той же статье можно получить либо штраф 500 тысяч, либо срок до 20 лет.

    Конечно, закручивание гаек вызывает и будет вызывать вопросы – однако все тут познается в сравнении. Нужно лишь посмотреть на то, до каких пределов они в России были раскручены. Никто, конечно, не должен ограничивать свободу слова, самовыражения, перемещения и тому подобное – но не нужно путать свободу и саботаж. Вседозволенность и демонстративную работу в интересах врагов. Врагов не президента Путина, а всей России, каждого ее жителя – если, конечно, этот житель считает себя гражданином. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •