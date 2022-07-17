Путин привел УК в соответствие с реальностью

У российской спецоперации на Украине много плюсов. Одним из них является тотальное снятие масок условными российскими «либералами». Те из них, кто были настоящими либералами – то есть критично относились к власти, но при этом любили свою страну – поддержали спецоперацию, поскольку понимали ее значение, важность победы в ней и всю катастрофичность для России возможного поражения. Те же, кто страну ненавидел, либо сбежали из нее, либо остались, но при этом всячески болеют за украинских террористов. А также обеспечивают им информационную и даже финансовую поддержку в деле убийства российских граждан. И – что самое интересное – делают все это абсолютно открыто, никого не стесняясь.

Неудивительно, что большинство россиян, наблюдая за подобными предателями, требовало от государства что-то с этим сделать. И на днях Владимир Путин ответил на ожидание общества. Президент подписал закон с целой серией поправок в Уголовный кодекс РФ, касающихся жизни страны в условиях специальной военной операции.

Среди них, например, введение за публичные призывы к «деятельности против безопасности» России штрафа от 100 до 500 тыс. рублей, или лишение свободы на срок от двух до четырех лет. То есть теперь отдельные «блогеры» больше не могут напрямую просить своих подписчиков совершать «перформансы» в отношении военкоматов, либо выкладывать в Сеть данные о перемещении российских военных колонн. И это не говоря о призывах к каким-то шагам, способным нанести урон СВО или российским интересам – ведь слово «безопасность» можно трактовать очень широко.

Те, кто напрямую участвует в этой «деятельности против безопасности» – то есть переходит на сторону противника или служит в армии страны, выступающей противником России – получает штраф до 500 тысяч или от 12 до 20 лет тюрьмы. Это касается прежде всего тех «добровольцев-националистов», которые воюют в рядах украинских нацистов и по какой-то нелепой случайности избегут «Солнцепека», «Гиацинта» или «Акации». Когда и если они вернутся в Россию, то подпадут аккурат под эту статью. Впрочем, возмездие будет их ждать и в том случае, если в Россию они не вернутся.

Те, кто оружие в руки взять побоялся, решив вместо этого сотрудничать с какой-нибудь иностранной или международной неправительственной организацией, которая признана нежелательной на территории Российской Федерации, могут теперь попасть в тюрьму на десять лет. Речь идет как о находящихся в России спонсорах или сотрудниках западных НПО, изгнанных из нашей страны, так и о тех, кто из России временно сбежал и устроился в русофобской конторе где-нибудь в Вильнюсе или Праге. Теперь эти люди не смогут прикрываться «свободой слова», которую они понимают только как свободу слова против России.

В подписанном президентом пакете есть похожее по смыслу изменение УК – введение статьи 275.1. «Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», за которое можно получить до восьми лет тюрьмы. На первый взгляд кажется, что это деяние подпадает под госизмену (ст. 275 УК РФ) – однако на практике подвести, например, «консультативную помощь» или «написание аналитических статей» для какой-нибудь украинской, американской или любой другой организации под госизмену или шпионаж было крайне сложно. Многих фигурантов приходилось просто отпускать после продолжительной и не всегда приятной беседы и/или разъяснений. Теперь же для консультантов и писателей появляется отдельная статья, по которой они и будут проходить.

Появляется она и для «сам себе режиссеров». Тех, кто организовывает съемку движения российских колонн или мест расположения воинских частей с дальнейшей пересылкой их «другу Васе в Киев» или даже корректирует работу украинской артиллерии. Раньше по статье 276 «Шпионаж» их также было очень сложно привлечь, поскольку она касалась лишь передачи сведений, представляющих гостайну, либо сведений «для использования их против безопасности Российской Федерации». По факту режиссер оставался за скобками правового поля – органы следствия не могли квалифицировать его деяния по статье Уголовного кодекса. Однако теперь ст. 276 дополнена формулировкой про сведения, «которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов Российской Федерации, совершенные в условиях вооруженного конфликта». То есть именно «могут быть».

Наконец, если гражданин РФ участвует в боевых действиях на территории третьих стран «в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», он тоже может попасть за решетку на срок до 20 лет.

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По сути, пакет законов представляет собой то самое «закручивание гаек», которым многие провластные эксперты и политики грозили противникам российской специальной военной операции и любителям посотрудничать с российскими врагами. И, конечно же, этот пакет многим не понравится. В частности, тем же журналистам-международникам, которые привыкли встречаться с зарубежными коллегами или сотрудниками посольства для того, чтобы за стаканчиком вина поделиться новостями о российских делах. Более того, при большом желании под статью 275.1. УК РФ можно подвести значительную часть статей, которые российские политологи пишут для западных изданий. И это не говоря о крайне широкой трактовке термина «призывы к деятельности против безопасности РФ». Поэтому крайне важно будет наблюдать правоприменительную практику – проще говоря, не будут ли силовики злоупотреблять новыми законами.

Потому что удивляет, в частности, разброс наказаний – по одной и той же статье можно получить либо штраф 500 тысяч, либо срок до 20 лет.

Конечно, закручивание гаек вызывает и будет вызывать вопросы – однако все тут познается в сравнении. Нужно лишь посмотреть на то, до каких пределов они в России были раскручены. Никто, конечно, не должен ограничивать свободу слова, самовыражения, перемещения и тому подобное – но не нужно путать свободу и саботаж. Вседозволенность и демонстративную работу в интересах врагов. Врагов не президента Путина, а всей России, каждого ее жителя – если, конечно, этот житель считает себя гражданином.