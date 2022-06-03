У железных дорог перспектив больше, чем проблем

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3 июня, пятница  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
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Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
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Идеология России должна стать привлекательной для всего мира

Россия может предложить миру новую цивилизационную модель Александр Гальперин/РИА Новости
После начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией. Но какой она должна быть – направленной только на решение национальных задач, или наоборот – объединять вокруг России другие страны и народы, разделяющие наши базовые ценности? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Что помешает Байдену «наказать Россию» с помощью саудитов

Байден планирует встречу с человеком, которого хотел сделать изгоем Yuri Gripas/Global Look Press,Amr Nabil/AP/ТАСС
«Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и наказать Россию». Так западные СМИ описывают вероятный визит президента США на Ближний Восток. При этом в 2019 году Байден обещал изолировать Эр-Рияд за нарушения прав человека. Что вынуждает Байдена изменить своим принципам и удастся ли ему склонить Эр-Рияд на сторону Вашингтона в вопросах цен на нефть? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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У железных дорог перспектив больше, чем проблем

Сергей Жаворонков
Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики
В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность. Подробности...

Наш век увидит отмену санкций и примирение врагов

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему не стоит недооценивать санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Зачем России нужна Африка

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Сергей Жаворонков

    У железных дорог перспектив больше, чем проблем

    Сергей Жаворонков
    старший научный сотрудник Института экономической политики
    		3 июня 2022, 19:17

    В силу географии Россия – страна железных дорог. Доля железнодорожного транспорта при этом растет год от года: в общем грузообороте транспорта возросла с 39,5% (84,0% без учета трубопроводного транспорта) в 2004 году до 45,9% (87,2% без учёта трубопроводного транспорта) в 2019 году и 47,2% (87,1% без учета трубопроводного транспорта) по итогам 2020 года. Прогноз РЖД до 2025 года, сформулированный в стратегии развития РЖД и связанных с ней документов, предусматривает рост доли в ВВП с 5,1% в 2018 году до 5,4–5,6% в 2025 году. 

    Согласно рейтингу РБК по прибыли российских компаний за 2021 год, РЖД находится на пятом месте (после «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Сбербанка») с прибылью в 54 млрд рублей. Однако есть несколько проблем. РЖД, кроме коммерческой функции как перевозчика и налогоплательщика, несет функции социальную и инвестиционную. В частности, дотирует пассажирские перевозки в тех регионах, где они нерентабельны, а также инвестирует в расширение мощностей по перевозке, в том числе за счет средств Внешэкономбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ). 

    Наращивание пропускной мощности – это серьезный вызов, особенно в восточном направлении при существующих (и нарастающих) проблемах со спросом на западном направлении. Основным таким проектом является так называемый «Восточный полигон» – расширение пропускной способности Транссиба и БАМа, где сейчас наблюдаются настоящие «очереди» из желающих проехать составов.

    Это новые – и усугубляющиеся – вызовы в условиях нынешней экономической ситуации. Стоит задача нарастить экспорт – и одновременно как минимум не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность тех пассажирских перевозок в регионах, где она нерентабельна. 

    Но ситуация ухудшилась – идет снижение объемов перевозок по ряду традиционных направлений. Прогнозы – до 7%, но многие эксперты сходятся в том, что падение будет. Выросла ставка рефинансирования кредитов. Да, формально ставка фактически вернулась на уровень прошлого года, но скачок начала года никто не отменял, и по этому периоду придется расплачиваться. И важно не забывать, что даже по оптимистичному прогнозу Центрального банка, инфляция в одном 2022 году составит 18–23% годовых.

    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Таким образом, недополучение доходов возможно в размере 200 млрд рублей, а общая сумма негативных эффектов на экономику железнодорожного транспорта – до 600 млрд рублей.

    В этих условиях регулятору – правительству РФ требовалось создать достаточно устойчивый источник финансирования инвестиционной программы, чтобы поддерживать и развивать железнодорожную инфраструктуру. Для этого был проработан максимально возможный пакет мер бюджетной поддержки, обеспечивающий финансовую стабилизацию работы ОАО «РЖД» в 2022 году. На инвестпрограмму РЖД выделено 250 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, принято решение по отсрочке уплаты компанией страховых взносов. Стоит отметить, кстати, что средства ФНБ носят возвратный характер, это не благотворительность государства.

    Суть такого подхода проста: государство берет на себя обязательства, касающиеся обеспечения транспортной мобильности населения и части железнодорожной стройки. А бизнес, со своей стороны, через тарифные решения участвует в обеспечении текущей надежности и безопасности, а также развивает задел на будущее – через реализацию инвестпрограммы РЖД и рост своих экспортных возможностей. Это можно назвать вариантом популярного у экономистов термина «частно-государственное финансирование», при котором государство берет основную долю расходов на себя. 

    Потребный уровень тарифного финансирования составит примерно 115–120 млрд рублей. Меры предусматривают дополнительную индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с 1 июня 2022 года на 11% и отмену действующих понижающих коэффициентов на перевозку угля с 1 июня 2022 года на 3 месяца. При официальных прогнозах инфляции 18–23%, то есть это даже ниже инфляции. Что касается понижающих коэффициентов, то среди экспертов есть мнение о непрозрачности их подсчета и полезности перехода к единому стандарту. 

    При этом тарифные решения не распространяются на перевозки продуктов питания и минерально-строительных грузов во внутригосударственном сообщении, а касаются экспорта. Не касаются они и пассажирских перевозок, то есть билеты на поезда и электрички не подорожают.

    В общем, вопрос с тарифами четко связан с реальной инфляцией. Если их индексация меньше, чем инфляция, фактически мы наблюдаем поддержку экономики за счет государства и принадлежащей ему компании РЖД. Наверное, это не единственная модель функционирования железнодорожного транспорта, заслуживают внимания и иные – например, опыт частных железных дорог в США. Но для потребителя в существующей в России модели хуже не становится.

    Дополнительные доходы позволят сохранить высокие темпы инвестиционного развития железнодорожного транспорта в части стратегически важных проектов с высоким мультипликативным эффектом для экспорта всей российской экономики. А доля экспорта в российском ВВП огромна, в зависимости от уровня мировых цен на сырье составляя 25–30% (для сравнения, считающийся мировой фабрикой Китай – менее 20%).

    В течение трехлетнего периода будут реализованы необходимые работы, которые обеспечат достижение в 2024 году целевых показателей проектов Центрального транспортного узла и развития инфраструктуры на подходах к российским портам Юга и Северо-Запада. К 2024 году будет обеспечена провозная способность Восточного полигона в размере 180 млн тонн (сейчас – 144 млн). Поставщики же смежной продукции – вагонов – могут чувствовать себя спокойно и предсказуемо: РЖД планирует закупить около 1,5 тыс. локомотивов, а еще рельсы, шпалы и много другой продукции, которая почти полностью производится в России.

    В общем, при всех спорах о перспективах российской экономической политики, Правка 

    В общем, при всех спорах о перспективах российской экономической политики, это похоже на стратегию, направленную на удовлетворение интересов всех сторон.


     
     
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