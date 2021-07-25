Трамп возвращается

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«Суперджет» стоит на пороге перерождения

«Суперджет» на авиасалоне МАКС Марина Лысцева/ТАСС
Еще недавно казалось, что один из важнейших проектов отечественного авиапрома – региональный самолет «Суперджет 100» – больше не нужен ни авиакомпаниям, ни пассажирам. Однако за последнее время преображается и сама машина, и система ее обслуживания. Как это произошло и почему еще через несколько лет «Суперджет» изменится еще больше? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Глобальные корпорации стирают президента Бразилии

66-летнего Болсонару называют расистом, фашистом, мизогином и просто неадекватным человеком. В основном за дело ADRIANO MACHADO/REUTERS
Социальные сети «почистили» аккаунты президента Бразилии Жаира Болсонару, удалив «неприемлемый» с их точки зрения контент. Идет к тому, что его вообще отлучат от соцсетей, во многом благодаря которым он выиграл выборы. Парадокс ситуации в том, что Болсонару полностью лоялен США.  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Трамп возвращается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Это ситуация преддверия новой «войны Севера и Юга», войны гораздо более глобальной, чем та, что была когда-то. Подробности...

Гражданское общество в России работает не так, как хотелось бы оппозиции

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не сходится картинка? Да потому что вы минус с плюсом перепутали. В понятии «гражданское общество» главным словом является не «гражданин», а «общество». Не ваше право самовыражаться, а право общества жить спокойно. Подробности...
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От тоталитаризма соцсетей защитит только государство

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Несправедливо и нелепо, когда «Яндекс» и «ВКонтакте» следуют законодательству РФ, а «Гугл» и «Фейсбук», работая на территории России, не следуют. Подробности...
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Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
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В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Владимир Можегов

    Трамп возвращается

    Владимир Можегов
    публицист
    		25 июля 2021, 12:53

    Экс-президент США Дональд Трамп, теперь уже можно сказать – официально, объявил о своем желании участвовать в следующих выборах. Насколько серьезны его амбиции? Насколько серьезны его шансы? Насколько, наконец, серьезна его стратегия? Эти вопросы мы оставим на финал, а сначала о фактах.

    Еще в конце июня, посетив Техас и отметившись пламенной речью против администрации Байдена, Трамп осведомился у вице-губернатора Дэна Патрика: «Станешь менеджером моей кампании, если я снова это сделаю?»

    30 июня в эфире Fox News на вопрос ведущего Шона Ханнити: «Вы уже приняли решение?», Трамп без излишних экивоков твердо ответил: «Да», получив в ответ бурю оваций. «Не я этого хочу, – заметил Трамп на уточняющий вопрос Ханнити, – но это нужно стране. Я сам не хочу... Разве это весело? Вечно бороться, вести постоянную борьбу. Но нам нужно заботиться об этой стране, это важно», – сказал Трамп.

    4 июля, День Независимости, Трамп отметил митингами во Флориде, которые вполне уже можно назвать началом предвыборной кампании, с особенно символично выглядящим, на фоне всего происходящего со страной, лозунгом: «Спасем Америку!» (и как это отличается от прошлого лозунга Трампа: «Сделаем Америку снова великой!»).

    «Демократический консенсус» немедленно отреагировал на активность экс-президента новостями о судебных тяжбах вокруг его компании Trump Foundation в Нью-Йорке, которая обвиняется в уходе от налогов. Правда, дело касается не самого Трампа, а директора компании Аллена Вейсельберга. Тем не менее намек понятен: на любые попытки Большого Дона вернуться в большую политику «демократический консенсус» ответит судебным преследованием.

    Фото: USA TODAY NETWORK/Reuters

    Но и Трамп – не тот человек, который просто сдается. И не тот, кто не умел бы верно просчитать ходы там, где он это умеет, где дело касается бизнеса.

    Да, здесь, в бизнесе, он чувствует себя как рыба в воде, гораздо уверенней, чем в политике. И да (теперь о грустном), президентская эпопея Трампа убедительно показала, что не все те приемы, которые уместны в бизнесе, хорошо работают в политике. Последняя требует гораздо больших знаний, гораздо более широкой картины мира и гораздо более тонких стратегий. И здесь слабые стороны Трампа также стали нам вполне очевидны. Трамп так и не сумел собрать сильную команду, так и не сумел создать и запустить настоящую стратегию борьбы с леволиберальной идеологией в целом. Наконец, он так и не сумел организовать в нечто более оформленное армии своих сторонников. Миллионы трампистов все еще остаются массовкой митингов, как и сам Трамп был и остался прекрасным производителем чеканных фраз и хороших мемов. Функция, что и говорить, важная, но далеко не единственно нужная для победы.

    Трамп доказал, что он, увы, не командный и не системный игрок. Он не умеет создавать из толпы своих сторонников, то есть чистой энергии, армию мысли и действия. Он так и не освоил тот политический пульт управления, своевременным нажатием на кнопки которого можно приводить в действие необходимые силы. Но всем этим в совершенстве владеют его враги – демократы, которые пронизали вашингтонские коридоры власти сетями своих «фабрик мысли», аппарата влияния, системным лобби и т. д.

    На заднем дворе Белого дома Барак Обама в годину своего президентства, умело манипулируя нитями под поверхностью официальной политики, фактически создал движение BLM. Ничего подобного Трампу сделать не удалось.

    Ему не удалось даже самое необходимое: создать сеть подконтрольных себе СМИ. Так что в самый ответственный момент, когда решалась судьба выборов, он позволил загнать себя в информационную изоляцию. Всё это совершенно непростительные для политика вещи. И всё это стало причиной его поражения. И из всего этого Трамп, кажется, так и не сделал надлежащие выводы. Во всяком случае, мы не видим, чтобы его тактика и стратегия всерьез изменились.

    Да, он ведет тяжбу с IT-гигантами, но запоздалую и почти безнадежную. Буквально на днях Трамп объявил о коллективном иске против Facebook, Google и Twitter и других корпораций «большой цифры» (после событий на Капитолии 6 января 2021 года Трампу навсегда запрещен доступ в Twitter, и он на два года забанен в Facebook). Он называет действия IT-гигантов преступлением и требует «прекращения практики теневого бана, замалчивания, занесения в черные списки, изгнания», как говорится в его заявлении: «Мы собираемся привлечь к ответственности Big Tech. Это первый из множества других судебных процессов».

    Трамп заявляет, что это крупнейший иск в своем роде, отстаивающий свободу слова, и что «тысячи людей» готовы присоединиться к нему. Это, возможно, правда. Но позиции Трампа в его схватке с IT-гигантами не выглядели сильными даже тогда, когда он был президентом. Тем более, они не кажутся такими сегодня.

    Не так давно Трамп объявил также о запуске новой электронной платформы GETTR, как правой альтернативы IT-гигантам. Сеть эта фактически является клоном любимого Трампом Twitter, а руководит ею бывший представитель экс-президента Джейсон Миллер. 

    Что ж, дело хорошее. Но появиться подобной платформе следовало еще как минимум год-два назад. Да, лучше поздно, чем никогда. Но всё это вместе еще раз свидетельствует о том, что Трамп, как стратег, безнадежно отстает и проигрывает своим врагам, силы которых недооценивает. В то время, как «спасать Америку» (лозунг, что и говорить, сверхактуальный, красноречиво говорящий о том, что «делать Америку снова великой» уже во всяком случае поздно) в обстановке все расширяющегося хаоса, с каждым днем становится все более проблематично. Ведь речь фактически идет о рейдерском захвате «новой нормальностью» (ЛГБТ-повестка, критическая теория, мульткультурализм, «большая перезагрузка») всей белой цивилизации Запада. И в сравнении с активизировавшимися силами «вашингтонского болота» Трамп кажется все тем же сказочным героем с картонным мечом, каким мы увидели его в последние выборы.

    Итак, насколько серьезны амбиции Трампа? Насколько серьезны его шансы? Насколько, наконец, серьезна его стратегия?

    Подытоживая, отвечу на все эти вопросы так: Трамп сегодня – это гораздо больше, чем просто экс-президент, шоумен и кумир миллионов американцев. Трамп сегодня – это трампизм, это даже не движение, это образ мысли, это флаг, знамя консервативного сопротивления. По крайней мере – Америки. Но потенциально, возможно, и всего Запада. И лучше всего Трампу и оставаться этим знаменем: собирать миллионные митинги, рождать мемы и лозунги, актуализировать энергию протеста.

    Но в качестве потенциального президента Трамп, мне кажется, почти безнадежен. Очевидно, что демократы, кавалерийским наскоком захватившие Белый дом и большинство в обеих палатах, не собираются отдавать власть. Время выборной демократии кончилось, наступает время демократии тоталитарной. И чем скорее американские консерваторы осознают это, тем быстрее и лучше смогут выстроить собственный фронт противостояния новому порядку вещей. Да, это ситуация преддверия новой «войны Севера и Юга», войны гораздо более глобальной, чем та, что была когда-то. Такая ситуация требует консолидации, мобилизации, сильного боевого штаба. В качестве генерала которого Трамп не выглядит убедительно. Роль его – это роль боевого знамени, морального вождя «Нового Юга» и нового сопротивления. Но трампизм, как сила, молод и силен. У него, в отличие от демократов, много молодой, горячей крови. Он в силах и возможностях выделить из себя молодых, сильных, уверенных в себе и, главное, профессионально «умеющих играть в политику» лидеров. Самому же дедушке незачем в такой ситуации доставать старую саблю и идти на войну. Главное дело своей жизни он уже сделал.

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