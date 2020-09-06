Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

В ходе разговоров о войне и мире выясняется удивительный факт. Множество наших сограждан искренне уверены, что кофе растет где-то внутри кофемашины, здания строятся сами из интеллектуального нанобетона, ветряки послушно выползают из-под земли, сбрасывая с лопастей кротов и дождевых червей.

Ну и булка для гамбургера, конечно же, вырастает на хлебном дереве на задах модной пекарни. В общем – ресурсы никому не нужны, будущее за цифровой экономикой и высокими технологиями.

И ладно бы в это верила молодежь, не державшая в руках ничего, тяжелее эппл пенсила. Так нет же. И вполне взрослые люди, повидавшие достаточно, искренне бормочут «кому нужны эти просторы, эти недра, эти ресурсы...» (те, кто попроще, еще добавляют «это всё уже куплено и не наше», но на них время тратить жалко).

Так вот, дорогие мои.

Для того, чтобы ваш высокоинтеллектуальный три-дэ принтер печатал вам наутро свежие часы и чистые трусы, его надо не просто запитать от экологически чистого ветряка и заложить программу. Заложить еще придется хлопок, металл, стекло и прочее. Ну не растут на осинке апельсинки, а трансмутации элементов не освоены.

И когда такие принтеры будут стоять в каждом магазине и квартире, то это станет не торжеством высокоинтеллектуальной цифровой экономики, а ее крахом. Потому что всё равно нужны будут металлы, энергия, органика и т. д. и т. п. Даже если вас приучат жрать тараканов и червей, что сейчас активно пропагандируется (нет-нет, не сомневайтесь, коллективная мировая власть всегда будет кушать стейки и пить натуральный кофей).

Так что все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем.

Кстати, полагаю, что такое вот чудесное представление о мире и экономике – оно пришло из «Гарри Поттера». Там, как мы помним, домашние эльфы чистят – моют – убирают – готовят, а гоблины хранят сокровища и мастерят высокотехнологичные гаджеты.

Одна лишь беда – для создания такой чудесной экономики волшебники вначале покорили эльфов (изначально во всем их превосходящих –колдуют без всяких палочек, щелчком пальцев) и довели их до состояния восторженных рабов, проливающих слезы счастья над грязным дырявым носком хозяина; потом вынудили служить себе гоблинов (их опустить полностью не удалось, но...), ну а обычных людей оставили в качестве смешных аборигенов и источника пополнения своих рядов.

А такая экономика работает лишь до тех пор, пока, помимо чудесных волшебников, в древних замках существуют эльфы, гоблины и люди. И путь на вершину пищевой цепочки вы, конкретно вы, никогда не пройдете. Пройдет кто-нибудь другой.

Но не вы.

Вы – нет.

Вы в лучшем случае будете корпеть над кодом для три-дэ волшебной палочки, жрать червей и умиленно рыдать над несвежими хозяйскими трусами.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко