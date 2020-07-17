Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

В конце 90-х на экраны вышел совершенно чудесный фильм «Плезантвиль» о приключениях брата и сестры, чудом оказавшихся внутри черно-белого сериала о жизни американского городка.

Каждый день главный герой сериала, приходя с работы, вешает на крючок пальто и шляпу и говорит: "Honey, I'm home!" («Дорогая, я дома!»). Его встречают милая и веселая жена и такие же радостные дети. Дома всегда уютно и вкусно пахнет свежеприготовленным ужином. У жителей городка нет никаких проблем: можно безопасно гулять по улицам, наслаждаться бургерами и колой в чистом кафе, и даже пожарные заняты только тем, что спасают кошек, забравшихся на высокие деревья.

Подростки из реального мира, попав в сказку, разрушают ее, устраивая революцию против этой спокойной выхолощенности. Молодым свойственно всегда и везде «ждать перемен». И под этим давлением черно-белый мир меняется. Некогда милые и улыбчивые граждане превращаются в неонацистских молодчиков, чистое кафе разгромлено, нет горячего ужина, да и жена уходит к другому. Жизнь наполняется всеми красками, но люди почему-то стремительно покидают свой некогда уютный городок.

И вот спустя 22 года после выхода этого фильма героями телешоу неожиданно для себя оказались ньюйоркцы. Все больше горожан уезжают из «Большого яблока» – и, по данным Бюро переписи населения, жители покидают Нью-Йорк более быстрыми темпами, чем практически любой другой город страны. Интересно, что тенденция эта не нова: население штата в целом уменьшается уже четвертый год подряд. В 2019 году число жителей штата сократилось на 76 тыс. человек – примерно на 0,4% – и это самое большое сокращение среди всех штатов в США. В значительной степени эти показатели достигнуты за счет миграции из мегаполиса. Раньше это объяснялось совокупностью экономических причин: высокие налоги и безумно дорогое жилье. Но скорость, с которой побежали ньюйоркцы сейчас, предсказать не мог никто.

По словам экспертов по недвижимости, количество запросов «сниму/куплю дом в пригороде» выросло на триста с лишним процентов с начала марта этого года. Семьи с детьми, которые до этого приглядывали и раздумывали о преимуществах жизни в частном доме с двориком, получили необходимое подтверждение правильности своего решения. «Белые воротнички», которые раньше хвастались квартирами в Сити в шаговой доступности от своих офисов, теперь могут работать удаленно из любого города и даже штата.

Заядлым тусовщикам больше нечего делать на Манхэттене – театры и музеи закрыты, и неизвестно, когда и на каких условиях откроются вновь. Сидеть в дорогой и тесной, пусть и престижной, квартирке, когда есть возможность за те же деньги переехать в дом и наслаждаться безопасным спокойствием у себя в саду – это, я скажу вам, примерно такой же выбор, как «поехать на дачу или оторвать голову».

В целом, согласно данным группы Corcoran, цены на недвижимость на Манхэттене уже снизились на 26% по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением за последние несколько лет.

Многое, конечно, будет зависеть от того, откроются ли школы в новом учебном году. Если учебные заведения предпочтут работать в режиме онлайн, то желающих уехать из города будет больше, а те, кто уже уехал, вряд ли вернутся.

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Год выдался насыщенным, что говорить. Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. С начала июня до начала июля каждую ночь в разных районах города (особенно досталось Бруклину и Бронксу) неизвестные взрывали петарды. Конечно, все мы любим фейерверки, но не каждую же ночь! А здесь, как по расписанию, в восемь-девять часов вечера начали, в два-три часа ночи закончили. Да и развлечение это вовсе не безобидное, от взрывов пострадали несколько человек, сгорели здания и машины. Представьте, как чувствует себя горожанин, который напуган неизвестным вирусом, погромами, экономическим кризисом, пребывает в постоянном стрессе и раздумьях о перспективах образования для своих детей – и в довершение ко всему еще и не выспался!

Откуда деньги на покупку такого количества петард и кто за всем этим стоит – интересный вопрос, честный ответ на который мы вряд ли получим. Лишь после того, как разгневанные жители устроили ночной автомитинг у дома мэра и забросали жалобами власти штата, губернатор Куомо потребовал создать полицейский спецотряд по борьбе с фейерверками и все прекратилось.

Но и полиции особо не до фейерверков. После того, как городская мэрия сократила бюджет полиции, как того требовали сторонники «расового правосудия», в Нью-Йорке резко выросла статистика по убийствам. Так, за последнюю неделю июня в криминальных перестрелках пострадали 112 человек. Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что уровень убийств в городе достиг пятилетнего максимума, количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия «разваливается».

Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появились очередные ужасающие видеоролики. Вот папа с маленькой дочкой переходят дорогу, и из притормозившей рядом машины его расстреливают в упор на глазах у ребенка. Вот сбивают с ног пожилую женщину и силой срывают с нее кроссовки. Вот на станции метро сумасшедший пытается прорваться в будку, где сидит контролер, стучит по стеклу и кричит: «Я убью твою семью!» Вот автономная палаточная зона, разбитая напротив мэрии Нью-Йорка (и с разрешения городских властей), где весело тусуется молодежь всех цветов, расписывая округу граффити. Кто бы мог подумать, что в Нью-Йорке появятся надписи, прославляющие марксизм?

Город, конечно, переживал и не такое. И нет сомнения, что рано или поздно былой лоск и слава «столицы мира» вернутся. Вопрос только, когда.

В свое время президент Никсон ввел в широкий обиход термин silent majority, молчаливое большинство. Он противопоставил его «громкоголосому меньшинству», которое протестовало против войны во Вьетнаме. Американское «молчаливое большинство» – это средний класс, который не участвует в протестах и политических движениях, работящий и патриотично настроенный. Молчаливые не представлены в СМИ, но именно они решают исход выборов.

И судя по тому, что петиции за отставку мэра Нью-Йорка набирают десятки тысяч подписей, все больше ньюйоркцев хотят вернуться в тот самый уютный дом и сказать: "Honey, I'm home!"