Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Взгляд
17 июля, пятница  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
Разделы

Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...

«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...

Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Арктику раздадут по частям

    Трамп не оправдал надежд России

    Новая война в Закавказье

      Перейти а раздел…

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400
              Началось расследование по факту не закрытого Украиной неба в зоне крушения MH17Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химииСША заявили о зависти России к «успешной Грузии»Пранкер объяснил, как удалось дозвониться до президента Польши
              Болтон посоветовал относиться к Трампу как к «аномалии»Опубликовано видео с «заблудившейся» на саммите ЕС МеркельУкраинский военный захотел перейти на сторону ЛНРМаркетолог назвал публичные поиски победителя лотереи вирусной рекламой
              Названа главная опасность для экономики СШАЭксперты назвали самые уязвимые для интернет-атак США российские целиВирусолог : COVID-19 оказался не таким страшным, как казался в апрелеКосмонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

              Главная тема


              Трамп не оправдал ничьих надежд

              угрозы США


              Болтон заявил о возможности «остановить» «Северный поток – 2»

              исследование COVID-19


              Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

              расследование ДТП


              Дело Ефремова передано в прокуратуру

              Видео

              морская авиация


              Россия лишает себя главной ударной силы на море

              громкий скандал


              Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

              организация убийств


              Хабаровского губернатора выдал секретный свидетель

              единство страны


              К покорителям Сибири и Кавказа появились претензии

              Дружба народов


              Герман Садулаев: Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

              Сотрясение основ


              Игорь Караулов: Новая этика – технология тотальной невротизации людей

              Братья-славяне


              Вадим Трухачёв: Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске, чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?


              Виктория Авербух

              Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

              Виктория Авербух
              журналист, Нью-Йорк
              		 17 июля 2020, 21:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В конце 90-х на экраны вышел совершенно чудесный фильм «Плезантвиль» о приключениях брата и сестры, чудом оказавшихся внутри черно-белого сериала о жизни американского городка.

              Каждый день главный герой сериала, приходя с работы, вешает на крючок пальто и шляпу и говорит: "Honey, I'm home!" («Дорогая, я дома!»). Его встречают милая и веселая жена и такие же радостные дети. Дома всегда уютно и вкусно пахнет свежеприготовленным ужином. У жителей городка нет никаких проблем: можно безопасно гулять по улицам, наслаждаться бургерами и колой в чистом кафе, и даже пожарные заняты только тем, что спасают кошек, забравшихся на высокие деревья.

              Подростки из реального мира, попав в сказку, разрушают ее, устраивая революцию против этой спокойной выхолощенности. Молодым свойственно всегда и везде «ждать перемен». И под этим давлением черно-белый мир меняется. Некогда милые и улыбчивые граждане превращаются в неонацистских молодчиков, чистое кафе разгромлено, нет горячего ужина, да и жена уходит к другому. Жизнь наполняется всеми красками, но люди почему-то стремительно покидают свой некогда уютный городок.

              И вот спустя 22 года после выхода этого фильма героями телешоу неожиданно для себя оказались ньюйоркцы. Все больше горожан уезжают из «Большого яблока» – и, по данным Бюро переписи населения, жители покидают Нью-Йорк более быстрыми темпами, чем практически любой другой город страны. Интересно, что тенденция эта не нова: население штата в целом уменьшается уже четвертый год подряд. В 2019 году число жителей штата сократилось на 76 тыс. человек – примерно на 0,4% – и это самое большое сокращение среди всех штатов в США. В значительной степени эти показатели достигнуты за счет миграции из мегаполиса. Раньше это объяснялось совокупностью экономических причин: высокие налоги и безумно дорогое жилье. Но скорость, с которой побежали ньюйоркцы сейчас, предсказать не мог никто.

              По словам экспертов по недвижимости, количество запросов «сниму/куплю дом в пригороде» выросло на триста с лишним процентов с начала марта этого года. Семьи с детьми, которые до этого приглядывали и раздумывали о преимуществах жизни в частном доме с двориком, получили необходимое подтверждение правильности своего решения. «Белые воротнички», которые раньше хвастались квартирами в Сити в шаговой доступности от своих офисов, теперь могут работать удаленно из любого города и даже штата.

              Фото: Jochen Tack/Global Look Press

              Заядлым тусовщикам больше нечего делать на Манхэттене – театры и музеи закрыты, и неизвестно, когда и на каких условиях откроются вновь. Сидеть в дорогой и тесной, пусть и престижной, квартирке, когда есть возможность за те же деньги переехать в дом и наслаждаться безопасным спокойствием у себя в саду – это, я скажу вам, примерно такой же выбор, как «поехать на дачу или оторвать голову».

              В целом, согласно данным группы Corcoran, цены на недвижимость на Манхэттене уже снизились на 26% по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением за последние несколько лет.

              Многое, конечно, будет зависеть от того, откроются ли школы в новом учебном году. Если учебные заведения предпочтут работать в режиме онлайн, то желающих уехать из города будет больше, а те, кто уже уехал, вряд ли вернутся.

              Год выдался насыщенным, что говорить. Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. С начала июня до начала июля каждую ночь в разных районах города (особенно досталось Бруклину и Бронксу) неизвестные взрывали петарды. Конечно, все мы любим фейерверки, но не каждую же ночь! А здесь, как по расписанию, в восемь-девять часов вечера начали, в два-три часа ночи закончили. Да и развлечение это вовсе не безобидное, от взрывов пострадали несколько человек, сгорели здания и машины. Представьте, как чувствует себя горожанин, который напуган неизвестным вирусом, погромами, экономическим кризисом, пребывает в постоянном стрессе и раздумьях о перспективах образования для своих детей – и в довершение ко всему еще и не выспался!

              Откуда деньги на покупку такого количества петард и кто за всем этим стоит – интересный вопрос, честный ответ на который мы вряд ли получим. Лишь после того, как разгневанные жители устроили ночной автомитинг у дома мэра и забросали жалобами власти штата, губернатор Куомо потребовал создать полицейский спецотряд по борьбе с фейерверками и все прекратилось.

              Но и полиции особо не до фейерверков. После того, как городская мэрия сократила бюджет полиции, как того требовали сторонники «расового правосудия», в Нью-Йорке резко выросла статистика по убийствам. Так, за последнюю неделю июня в криминальных перестрелках пострадали 112 человек. Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что уровень убийств в городе достиг пятилетнего максимума, количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия «разваливается».

              Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появились очередные ужасающие видеоролики. Вот папа с маленькой дочкой переходят дорогу, и из притормозившей рядом машины его расстреливают в упор на глазах у ребенка. Вот сбивают с ног пожилую женщину и силой срывают с нее кроссовки. Вот на станции метро сумасшедший пытается прорваться в будку, где сидит контролер, стучит по стеклу и кричит: «Я убью твою семью!» Вот автономная палаточная зона, разбитая напротив мэрии Нью-Йорка (и с разрешения городских властей), где весело тусуется молодежь всех цветов, расписывая округу граффити. Кто бы мог подумать, что в Нью-Йорке появятся надписи, прославляющие марксизм?

              Город, конечно, переживал и не такое. И нет сомнения, что рано или поздно былой лоск и слава «столицы мира» вернутся. Вопрос только, когда.

              В свое время президент Никсон ввел в широкий обиход термин silent majority, молчаливое большинство. Он противопоставил его «громкоголосому меньшинству», которое протестовало против войны во Вьетнаме. Американское «молчаливое большинство» – это средний класс, который не участвует в протестах и политических движениях, работящий и патриотично настроенный. Молчаливые не представлены в СМИ, но именно они решают исход выборов.

              И судя по тому, что петиции за отставку мэра Нью-Йорка набирают десятки тысяч подписей, все больше ньюйоркцев хотят вернуться в тот самый уютный дом и сказать: "Honey, I'm home!"


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              «Неслыханная свобода слова» по-украински

              Андрей Манчук, политолог
              США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...

              Инвестиции в Россию – привилегия для умных

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Работа на Америку ломает людям судьбы

              Андрей Бабицкий, журналист
              Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

              Тимур Шерзад, журналист
              Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

              Елена Кондратьева, журналист
              Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

              Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
              Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

              Выйдет ли Украина из Минских соглашений

              Сергей Миркин, журналист, Донецк
              Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Новая этика – технология тотальной невротизации людей

              Игорь Караулов, поэт, публицист
              Нынешняя «новая этика» не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нём. И ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............