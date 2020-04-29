Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз. Социалисты верили, что Дедушка принесёт им социализм. Верующие, что все узрят Бога и его силу. Врачи и учителя, что про них вспомнят и не будут больше платить им гроши.

Молодые писатели поверили, что случится переоценка ценностей, и старых писателей прогонят, а их призовут. Молодые музыканты тоже так думали. Молодые режиссеры поверили, что выгонят всех бракоделов, любого возраста.

Народ в целом – что посадят, а лучше повесят всех коррупционеров. Донбасс – что их под шумок признают. Сельское хозяйство – что они станут основой государственной экономики и получат гарантированные госзакупки. Промышленность – что их избавят от вечной конкуренции с востоком и западом. Автолюбители — что не будет пробок.

Реальные профессионалы в любой сфере — что их начнут ценить. Оппозиционеры — что они возьмут власть. Упёртые патриоты — что оппозиционеров выгонят. Геополитики и прочие политологи — что США оставят место мирового лидера. Евроскептики — что распадётся Евросоюз. Брошенные жены, что этот демон одумается и вернётся... В общем, что надо сказать. Нет никакого Деда Мороза.

После войны 1812 года русские мужики, между прочим, верили, что отменят крепостное право. И всем раздадут по булке. И учить их начнут, и лечить. И запомнят их корявые имена. И пороть перестанут. Русский народ – он идеалист. И вообще очень добрый.

А после Второй Мировой все здесь верили в единый и тёплый мир. Мы же их спасли, униженные народы мира, а так же супостатов - от их супостатства. А они нам что?

А они нам в благодарность объявили Холодную войну, и, открыв сотни ублюдских СМИ, воспитали в СССР целый класс русофобов и параноиков, на хоккейных матчах болевших за Канаду.

И морозили нас, и морочили нас наши западные партнеры, пока мы с копыт не опрокинулись. Короче ближайшие перспективы: вот эти. Иных не предусмотрено.

Источник: Телеграм-канал Захара Прилепина