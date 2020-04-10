Коронавирус открыл элитам простые истины

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру

Март 1939 года. Немецкие войска парадным строем проходят по ПрагеФото: AP/ТАСС
Даже в последние дни перед подписанием в 1938 году Мюнхенского соглашения оставались шансы спасти и Чехословакию, и даже не допустить Второй мировой войны. О подоплеке этих событий рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов – раскрывая, в частности, полузабытую роль Польши и наивность президента Чехословакии.  Подробности...
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Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

У Владимира Путина складываются хорошие отношения с большинством итальянских премьеров – в последние годы с Джузеппе КонтеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Руководство Евросоюза уверено в том, что Россия помогает Италии и другим странам не бескорыстно, а с целью нарастить геополитическое влияние, повлиять на общественное мнение и продемонстрировать преимущество своей политической системы. Однако данные заявления лишь показывают слабые стороны ЕС и усиливают негативное к нему отношение.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...

Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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          • Очень опасен для всех

          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
          • Да

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              Андрей Колесник

              Коронавирус открыл элитам простые истины

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 10 апреля 2020, 11:56

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              Пандемия коронавируса создает новую реальность прямо на наших глазах. И дело вовсе не только в карантинных ограничениях или проблемах бизнеса – это лишь верхушка происходящего. Главное в другом – мы видим, как страшная болезнь помогает оздоравливать российское общество. Особенно ту ее часть, которая относится к чиновникам и предпринимателям, то есть самым успешным представителям российского государства. Коронавирус резко и эффективно осуществляет то, чего годами добивалось руководство страны – национализацию элит.

              Целыми десятилетиями отдельные представители чиновничества и бизнеса всегда имели под рукой специальный «тревожный чемоданчик» – на случай эмиграции из России. И люди во власти, и просто богатые зачастую припасали за рубежом запасные аэродромы, дома, поместья, усадьбы. Получали иностранное гражданство (что сегодня, кстати, для чиновников законом запрещено). Отправляли за границу детей. Проводили за границей отпуска. Лечились в лучших зарубежных клиниках. Открывали вклады в зарубежных банках.

              Да, у них были для этого рациональные побуждения. Кто спорит, жить в России последние тридцать лет действительно было непросто. И это позволяло многим людям рассматривать свою Родину только как некое временное пристанище, неудобное, дикое пространство, где они просто делают деньги (причем не всегда законно).

              А после того, как эти деньги сделаны – все эти люди планировали навсегда покинуть свою страну. И спокойно доживать свои дни в тех странах, где созданы территории уюта и комфорта. Где и быт, и медицина, и образование, и климат – гораздо лучше (по крайней мере, так им казалось). При том, что они сами ничего не делали для того, чтобы улучшить в России быт, образование и медицину.

              Да и зачем улучшать что-то у себя дома, если в любой момент можно получить уже готовое за границей? Все эти люди думали, что заграница встретит их в любом случае с радостью. А идеальным пропуском к счастливой жизни за рубежом станут привезенные из России деньги.

              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

              Правда, временами оказывалось, что Западу куда больше нужны вовсе не эмигранты из России, не люди, а их капиталы. Хотя и капиталы – с большими оговорками. Порою требовалось еще и доказать происхождение этих средств. Принес деньги? Нет, этого мало, а ну-ка, зайчик, попляши! Докажи, что не украл их. Что, не можешь? Ну тогда, может, и простим тебя – если поделишься информацией о своей стране, о ее секретах...

              Но даже несмотря на это, многие продолжали молиться на Запад и его порядки. Думать, что если не они, то их дети точно полностью интегрируются в западное общество. Станут своими. И что они будут оттуда, из-за границы, смотреть на то, какие «ужасы и страсти» происходят в «вечно проблемной» России. И смеяться над теми, кто остался на Родине.

              И вдруг грянул коронавирус. Для понимания того, что такое российский патриотизм, настал момент истины. И для осознания, насколько на самом деле эффективно российское государство. И действительно ли наших людей ждут с объятиями за рубежом.

              Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что западные страны принимают во время карантина только своих сограждан. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! В итоге многие из тех чиновников и бизнесменов, которые покупали в свое время недвижимость за рубежом, теперь спешно пытаются от нее избавиться.

              Конечно, сегодня мы еще не знаем, чем закончится пандемия этой заразы. Где будет больше жертв, а где меньше. Какая страна окажется более пораженной, а какая отделается наименьшим ущербом. Но тенденция уже складывается более чем наглядная. В то время как США, Италия и Испания погружены в настоящий мрак – Россия встречает вирус с гораздо меньшим количеством инфицированных и жертв.

              И помогает встретить ее во всеоружии наследие, оставленное Советским Союзом. То, что создано нашими отцами, дедами и прадедами. Десятилетия назад подготовленные мобилизационные мощности, не сокращенные за время реформ больничные койки, способная выпускать аппараты ИВЛ оборонная промышленность, советская противотуберкулезная вакцина. То есть все то, что либо полностью отсутствует, либо едва-едва осталось на Западе.

              И это в то время, когда в больницах Нью-Йорка врачи вынуждены вместо халатов надевать мешки из-под мусора. Когда США воруют у Германии и Канады медицинские маски. А Евросоюз оказался организацией-импотентом, абсолютно неспособной помочь своим странам-участникам.

              Наконец-то всем тем, кто надеялся на заграницу, становятся ясны простые истины. Нам всем придется жить здесь, в России. Делать ее лучше своими руками. Самим налаживать здесь, дома, пристойную жизнь – и не искать счастья где-то на стороне. Создавать достойное будущее своим детям на той земле, которая оставлена нам нашими предками.

              Жаль только, что для понимания столь элементарных вещей приходится платить столь высокую цену, как глобальная эпидемия.

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