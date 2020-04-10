Коронавирус открыл элитам простые истины

Пандемия коронавируса создает новую реальность прямо на наших глазах. И дело вовсе не только в карантинных ограничениях или проблемах бизнеса – это лишь верхушка происходящего. Главное в другом – мы видим, как страшная болезнь помогает оздоравливать российское общество. Особенно ту ее часть, которая относится к чиновникам и предпринимателям, то есть самым успешным представителям российского государства. Коронавирус резко и эффективно осуществляет то, чего годами добивалось руководство страны – национализацию элит.

Целыми десятилетиями отдельные представители чиновничества и бизнеса всегда имели под рукой специальный «тревожный чемоданчик» – на случай эмиграции из России. И люди во власти, и просто богатые зачастую припасали за рубежом запасные аэродромы, дома, поместья, усадьбы. Получали иностранное гражданство (что сегодня, кстати, для чиновников законом запрещено). Отправляли за границу детей. Проводили за границей отпуска. Лечились в лучших зарубежных клиниках. Открывали вклады в зарубежных банках.

Да, у них были для этого рациональные побуждения. Кто спорит, жить в России последние тридцать лет действительно было непросто. И это позволяло многим людям рассматривать свою Родину только как некое временное пристанище, неудобное, дикое пространство, где они просто делают деньги (причем не всегда законно).

А после того, как эти деньги сделаны – все эти люди планировали навсегда покинуть свою страну. И спокойно доживать свои дни в тех странах, где созданы территории уюта и комфорта. Где и быт, и медицина, и образование, и климат – гораздо лучше (по крайней мере, так им казалось). При том, что они сами ничего не делали для того, чтобы улучшить в России быт, образование и медицину.

Да и зачем улучшать что-то у себя дома, если в любой момент можно получить уже готовое за границей? Все эти люди думали, что заграница встретит их в любом случае с радостью. А идеальным пропуском к счастливой жизни за рубежом станут привезенные из России деньги.

Правда, временами оказывалось, что Западу куда больше нужны вовсе не эмигранты из России, не люди, а их капиталы. Хотя и капиталы – с большими оговорками. Порою требовалось еще и доказать происхождение этих средств. Принес деньги? Нет, этого мало, а ну-ка, зайчик, попляши! Докажи, что не украл их. Что, не можешь? Ну тогда, может, и простим тебя – если поделишься информацией о своей стране, о ее секретах...

Но даже несмотря на это, многие продолжали молиться на Запад и его порядки. Думать, что если не они, то их дети точно полностью интегрируются в западное общество. Станут своими. И что они будут оттуда, из-за границы, смотреть на то, какие «ужасы и страсти» происходят в «вечно проблемной» России. И смеяться над теми, кто остался на Родине.

И вдруг грянул коронавирус. Для понимания того, что такое российский патриотизм, настал момент истины. И для осознания, насколько на самом деле эффективно российское государство. И действительно ли наших людей ждут с объятиями за рубежом.

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Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что западные страны принимают во время карантина только своих сограждан. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! В итоге многие из тех чиновников и бизнесменов, которые покупали в свое время недвижимость за рубежом, теперь спешно пытаются от нее избавиться.

Конечно, сегодня мы еще не знаем, чем закончится пандемия этой заразы. Где будет больше жертв, а где меньше. Какая страна окажется более пораженной, а какая отделается наименьшим ущербом. Но тенденция уже складывается более чем наглядная. В то время как США, Италия и Испания погружены в настоящий мрак – Россия встречает вирус с гораздо меньшим количеством инфицированных и жертв.

И помогает встретить ее во всеоружии наследие, оставленное Советским Союзом. То, что создано нашими отцами, дедами и прадедами. Десятилетия назад подготовленные мобилизационные мощности, не сокращенные за время реформ больничные койки, способная выпускать аппараты ИВЛ оборонная промышленность, советская противотуберкулезная вакцина. То есть все то, что либо полностью отсутствует, либо едва-едва осталось на Западе.

И это в то время, когда в больницах Нью-Йорка врачи вынуждены вместо халатов надевать мешки из-под мусора. Когда США воруют у Германии и Канады медицинские маски. А Евросоюз оказался организацией-импотентом, абсолютно неспособной помочь своим странам-участникам.

Наконец-то всем тем, кто надеялся на заграницу, становятся ясны простые истины. Нам всем придется жить здесь, в России. Делать ее лучше своими руками. Самим налаживать здесь, дома, пристойную жизнь – и не искать счастья где-то на стороне. Создавать достойное будущее своим детям на той земле, которая оставлена нам нашими предками.

Жаль только, что для понимания столь элементарных вещей приходится платить столь высокую цену, как глобальная эпидемия.

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