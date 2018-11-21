Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

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22 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

На Западе готовятся к будущему силовому противостоянию с Россией в различных акваторияхФото: MOD Russia/Global Look Press
Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков? Подробности...
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Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу

Китай провел первые успешные испытания нашего «Триумфа», купленного за 3 млрд доллФото: Телеканал Звезда/Youtube
Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 «Триумф». Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов «Триумфа», обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду, и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома 2», чем «Дом 2» из девушки. Подробности...

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          Илья Переседов

          Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

          Илья Переседов
          блогер
          		 22 декабря 2018, 19:10

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          Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Признаюсь, я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала и обрести реальную, а не напускную, респектабельность. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома 2», чем «Дом 2» из девушки.

          Теперь на примере этого распавшегося брака можно будет объяснять старшеклассникам, почему Татьяна Ларина так странно ведёт себя в финале пушкинской поэмы и не сбегает с Онегиным, хоть признаётся, что любит его. Ларина, выйдя замуж за князя, становится частью высшего света и готовится продолжить аристократическую династию. А потому принимает на себя все связанные с этим обязательства и не даёт волю чувствам. Собчак попробовала повторить её путь, но, увы, у неё не получилось.

          Собчак и Виторгана изначально роднит то, что это люди, с детства обречённые на публичность. Поэтому наивно думать, что в основе их брака лежит любовь. В основе отношений возможно. Но их женитьба была в первую очередь династическим событием. И роль выгодной партии в нём играл именно Максим Эммануилович, а вовсе не Ксения Анатольевна.

          Да, у Собчак известная фамилия. Да, у неё случилось яркое детство. Но всё это было давно и недолго. После этого Ксении пришлось почти что прогрызать себе дорогу к большим деньгам и большой славе, соглашаясь на авантюры, от которых без большой нужды она, скорее всего, предпочла бы держаться подальше. Вспомним хотя бы её многолетнюю прописку в программе «Дом 2» или бесконечную скачку по корпоративам в роли ведущей. На русском – правильном русском языке – всё это называется «фиглярством» и не может считаться достойной частью приличной биографии.

          Если переводить историю Ксении на язык кинообразов, то её начало будет мультиком «Король лев» – «Смотри, Симба, всё, чего касаются лучи Солнца, – это наше королевство!» А юность и пора взросления – парафразом карьеры Мистера Икс – эквилибриста и обнищавшего аристократа из мюзикла «Принцесса цирка»: «Да, я – шут! Я – циркач! Так что же?!...»

          Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

          Если присмотреться, вся публичная биография Ксении Собчак – это как раз путь принцессы в изгнании: непрекращающиеся попытки вернуть себе то, что когда-то было обещано ей по праву рождения. И единственное, чем она занимается с полной отдачей – пытается обрести достаток, положение в обществе и место в политике.

          Если с первым всё более-менее состоялось, то по двум другим позициям долгое время у неё наблюдалось если не полное фиаско, то очень замедленный рост.

          Россия – страна патриархальная, традиционная, поэтому девушке здесь сложно самой сделать публичную карьеру и занять прочное положение в обществе, если только она не Валентина Терешкова.

          Но Собчак – не Валентина Терешкова. Поэтому по устоявшейся в веках традиции ей пришлось улучшать свой социальный статус через отношения, наравне с прочими парвеню.

          Признаюсь, я не вхожу в число преданных поклонников Ксении Анатольевны, поэтому не отслеживал внимательно её личную жизнь. Помню, там были какие-то чиновники, кавказские бизнесмены, модные хипстеры, люди из сырьевого сектора... Короче, она прошлась по всем влиятельным социальным стратам и ни в одной не задержалась. Что-то ей, видимо, не подошло, где-то она, очевидно, не пришлась ко двору.

          Осесть и загнездиться ей удалось только в союзе с Максимом Виторганом и это, скажем честно, была для неё большая удача.

          Виторган только на первый взгляд может показаться полноватым пентюхом и не слишком известным киноактёром. Он принадлежит к очень важной части столичного истеблишмента, так называемым, «приличным людям». Это, как правило, люди, связанные между собой длительными знакомствами и рабочими контактами. Они широко известны в стране, имеют определённое влияние внутри сфер своей деятельности, не бедны, не враждебны к власти, но и нельзя сказать, что раболепно ей служат.

          В советское время именно эта социальная среда жила наиболее комфортно и непозорно. И именно из их числа выходят периодически властители народных дум, а также влиятельные политики и бизнесмены. Достаточно вспомнить поэта Булата Окуджаву, бизнесмена Александра Мамута или экс-министра строительства Михаила Меня.

          Через союз с Виторганом Собчак удалось обнулить свою биографию и получить шанс стать частью этой среды «приличных людей». И дивиденды не заставили себя долго ждать. Оставайся она всё ещё одна, никто бы не пустил её на выборы президента в качестве технического кандидата.

          Но респектабельность – не рейтинг в подростковом шоу. Она не растёт моментально. Её надо годами взращивать и укреплять.

          Как говорил своей непутёвой жене Ретт Батлер в романе «Унесённые ветром» про будущее их дочери: «За деньги не купить того, что я хочу для Бонни. Мы должны обеспечить ребёнку место в порядочном обществе. Так что приготовьтесь танцевать вокруг этих чёртовых кукол».

          Выйдя замуж за Виторгана, Собчак убрала в тень былые подвиги своей фамилии, но за это получила возможность принять участие в формировании династии. И при правильном стечении обстоятельств и должном везении у их сына – Платона – были все шансы при участии матери стать кем-то очень влиятельным и заметным.

          Для этого всего-то было надо поставить интересы семьи выше своих эмоций и выработать привычку жить правильной жизнью. Примерно так, как Пушкин описывает судьбу матери Татьяны:

          В то время был еще жених

          Ее супруг, но по неволе;
          Она вздыхала по другом,
          Который сердцем и умом
          Ей нравился гораздо боле:
          Сей Грандисон был славный франт,
          Игрок и гвардии сержант.
          Как он, она была одета
          Всегда по моде и к лицу;
          Но, не спросясь ее совета,
          Девицу повезли к венцу.
          И, чтоб ее рассеять горе,
          Разумный муж уехал вскоре
          В свою деревню, где она,
          Бог знает кем окружена,
          Рвалась и плакала сначала,
          С супругом чуть не развелась;
          Потом хозяйством занялась,
          Привыкла и довольна стала.
          Привычка свыше нам дана:
          Замена счастию она.

          Если снова переходить на язык кинообразов, есть два очень разных фильма про одни события. 16 ноября 1936 года британский король Эдуард VIII – наследник короля Георга V – отрёкся от престола, так на него толком и не взойдя. Он сделал это из-за того, что законы Англии не позволяли ему быть королём и вступить в брак с разведённой американкой Уоллис Симпсон. Вместо Эдуарда королём становится его младший брат Альберт – отец ныне здравствующей королевы Елизаветы II (он остался в истории как Георг VI).

          Про роман Эдуарда и Уоллис сняла сопливый и сентиментальный фильм «Мы. Верим в любовь» певица Мадонна. Он провалился в прокате. История принца Альберта, его восхождение на трон и сопротивление фашистам во Второй мировой войне стали основой культовой картины «Король говорит».

          Теперь мы знаем, что Собчак – героиня сентиментального мюзикла, а не исторической драмы.

          Жаль! Она казалась мне всегда очень талантливой и многообещающей девушкой.

          Источник: Блог Ильи Переседова


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