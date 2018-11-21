Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Признаюсь, я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала и обрести реальную, а не напускную, респектабельность. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома 2», чем «Дом 2» из девушки.

Теперь на примере этого распавшегося брака можно будет объяснять старшеклассникам, почему Татьяна Ларина так странно ведёт себя в финале пушкинской поэмы и не сбегает с Онегиным, хоть признаётся, что любит его. Ларина, выйдя замуж за князя, становится частью высшего света и готовится продолжить аристократическую династию. А потому принимает на себя все связанные с этим обязательства и не даёт волю чувствам. Собчак попробовала повторить её путь, но, увы, у неё не получилось.

Собчак и Виторгана изначально роднит то, что это люди, с детства обречённые на публичность. Поэтому наивно думать, что в основе их брака лежит любовь. В основе отношений – возможно. Но их женитьба была в первую очередь династическим событием. И роль выгодной партии в нём играл именно Максим Эммануилович, а вовсе не Ксения Анатольевна.

Да, у Собчак – известная фамилия. Да, у неё случилось яркое детство. Но всё это было давно и недолго. После этого Ксении пришлось почти что прогрызать себе дорогу к большим деньгам и большой славе, соглашаясь на авантюры, от которых без большой нужды она, скорее всего, предпочла бы держаться подальше. Вспомним хотя бы её многолетнюю прописку в программе «Дом 2» или бесконечную скачку по корпоративам в роли ведущей. На русском – правильном русском языке – всё это называется «фиглярством» и не может считаться достойной частью приличной биографии.

Если переводить историю Ксении на язык кинообразов, то её начало будет мультиком «Король лев» – «Смотри, Симба, всё, чего касаются лучи Солнца, – это наше королевство!» А юность и пора взросления – парафразом карьеры Мистера Икс – эквилибриста и обнищавшего аристократа из мюзикла «Принцесса цирка»: «Да, я – шут! Я – циркач! Так что же?!...»

Если присмотреться, вся публичная биография Ксении Собчак – это как раз путь принцессы в изгнании: непрекращающиеся попытки вернуть себе то, что когда-то было обещано ей по праву рождения. И единственное, чем она занимается с полной отдачей – пытается обрести достаток, положение в обществе и место в политике.

Если с первым всё более-менее состоялось, то по двум другим позициям долгое время у неё наблюдалось если не полное фиаско, то очень замедленный рост.

Россия – страна патриархальная, традиционная, поэтому девушке здесь сложно самой сделать публичную карьеру и занять прочное положение в обществе, если только она не Валентина Терешкова.

Но Собчак – не Валентина Терешкова. Поэтому по устоявшейся в веках традиции ей пришлось улучшать свой социальный статус через отношения, наравне с прочими парвеню.

Признаюсь, я не вхожу в число преданных поклонников Ксении Анатольевны, поэтому не отслеживал внимательно её личную жизнь. Помню, там были какие-то чиновники, кавказские бизнесмены, модные хипстеры, люди из сырьевого сектора... Короче, она прошлась по всем влиятельным социальным стратам и ни в одной не задержалась. Что-то ей, видимо, не подошло, где-то она, очевидно, не пришлась ко двору.

Осесть и загнездиться ей удалось только в союзе с Максимом Виторганом и это, скажем честно, была для неё большая удача.

Виторган только на первый взгляд может показаться полноватым пентюхом и не слишком известным киноактёром. Он принадлежит к очень важной части столичного истеблишмента, так называемым, «приличным людям». Это, как правило, люди, связанные между собой длительными знакомствами и рабочими контактами. Они широко известны в стране, имеют определённое влияние внутри сфер своей деятельности, не бедны, не враждебны к власти, но и нельзя сказать, что раболепно ей служат.

В советское время именно эта социальная среда жила наиболее комфортно и непозорно. И именно из их числа выходят периодически властители народных дум, а также влиятельные политики и бизнесмены. Достаточно вспомнить поэта Булата Окуджаву, бизнесмена Александра Мамута или экс-министра строительства Михаила Меня.

Через союз с Виторганом Собчак удалось обнулить свою биографию и получить шанс стать частью этой среды «приличных людей». И дивиденды не заставили себя долго ждать. Оставайся она всё ещё одна, никто бы не пустил её на выборы президента в качестве технического кандидата.

Но респектабельность – не рейтинг в подростковом шоу. Она не растёт моментально. Её надо годами взращивать и укреплять.

Как говорил своей непутёвой жене Ретт Батлер в романе «Унесённые ветром» про будущее их дочери: «За деньги не купить того, что я хочу для Бонни. Мы должны обеспечить ребёнку место в порядочном обществе. Так что приготовьтесь танцевать вокруг этих чёртовых кукол».

Выйдя замуж за Виторгана, Собчак убрала в тень былые подвиги своей фамилии, но за это получила возможность принять участие в формировании династии. И при правильном стечении обстоятельств и должном везении у их сына – Платона – были все шансы при участии матери стать кем-то очень влиятельным и заметным.

Для этого всего-то было надо поставить интересы семьи выше своих эмоций и выработать привычку жить правильной жизнью. Примерно так, как Пушкин описывает судьбу матери Татьяны:

В то время был еще жених

Ее супруг, но по неволе;

Она вздыхала по другом,

Который сердцем и умом

Ей нравился гораздо боле:

Сей Грандисон был славный франт,

Игрок и гвардии сержант.

Как он, она была одета

Всегда по моде и к лицу;

Но, не спросясь ее совета,

Девицу повезли к венцу.

И, чтоб ее рассеять горе,

Разумный муж уехал вскоре

В свою деревню, где она,

Бог знает кем окружена,

Рвалась и плакала сначала,

С супругом чуть не развелась;

Потом хозяйством занялась,

Привыкла и довольна стала.

Привычка свыше нам дана:

Замена счастию она.

Если снова переходить на язык кинообразов, есть два очень разных фильма про одни события. 16 ноября 1936 года британский король Эдуард VIII – наследник короля Георга V – отрёкся от престола, так на него толком и не взойдя. Он сделал это из-за того, что законы Англии не позволяли ему быть королём и вступить в брак с разведённой американкой Уоллис Симпсон. Вместо Эдуарда королём становится его младший брат Альберт – отец ныне здравствующей королевы Елизаветы II (он остался в истории как Георг VI).

Про роман Эдуарда и Уоллис сняла сопливый и сентиментальный фильм «Мы. Верим в любовь» певица Мадонна. Он провалился в прокате. История принца Альберта, его восхождение на трон и сопротивление фашистам во Второй мировой войне стали основой культовой картины «Король говорит».

Теперь мы знаем, что Собчак – героиня сентиментального мюзикла, а не исторической драмы.

Жаль! Она казалась мне всегда очень талантливой и многообещающей девушкой.

Источник: Блог Ильи Переседова