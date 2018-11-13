Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

Что, выборов захотели? А не будет никаких выборов. Потому что демократия и достоинство. Потому что захватившие власть политики не хотят ее отдавать, несмотря на свою чудовищную непопулярность. А их иностранные покровители совсем не против такого сценария.



Научившись управлять страной с помощью войны, они на полном серьезе рассчитывают править ей вечно. Ведь через полгода можно так же легко организовать еще один инцидент в Тонкинском – простите, Керченском – проливе. Или на любом другом участке украино-российской границы.

Между тем военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период запрещена организация забастовок, массовых собраний и акций протеста. Критика власти становится преступлением, а с недовольными можно делать все что угодно – под предлогом борьбы с агрессором.

Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте.

Порошенко, Парубий, Аваков, Турчинов – все эти заклятые друзья прекрасно знают, что сидят в одной лодке, и боятся вместе пойти ко дну. Чтобы сохранить свои кресла, они готовы буквально на всё. Изнасилованное Майданом общество не сможет этому помешать.

А вы так смеялись пять лет назад над словечком «хунта».