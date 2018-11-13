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НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле прокомментировали события в Керченском проливе
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Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах.
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Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»
Что, выборов захотели? А не будет никаких выборов. Потому что демократия и достоинство. Потому что захватившие власть политики не хотят ее отдавать, несмотря на свою чудовищную непопулярность. А их иностранные покровители совсем не против такого сценария.
Научившись управлять страной с помощью войны, они на полном серьезе рассчитывают править ей вечно. Ведь через полгода можно так же легко организовать еще один инцидент в Тонкинском – простите, Керченском – проливе. Или на любом другом участке украино-российской границы.
Между тем военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период запрещена организация забастовок, массовых собраний и акций протеста. Критика власти становится преступлением, а с недовольными можно делать все что угодно – под предлогом борьбы с агрессором.
Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте.
Порошенко, Парубий, Аваков, Турчинов – все эти заклятые друзья прекрасно знают, что сидят в одной лодке, и боятся вместе пойти ко дну. Чтобы сохранить свои кресла, они готовы буквально на всё. Изнасилованное Майданом общество не сможет этому помешать.
А вы так смеялись пять лет назад над словечком «хунта».
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