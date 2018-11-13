Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

Сегодня мало кто помнит, что первый слив секретных документов Госдепартамента США, опубликованных на сайте международной организации Wikileaks, среди прочего содержал в себе небезынтересный украинский кейс. Это была переписка тогдашнего американского посла Джона Хербста, который информировал свое руководство о набирающей влияние Партии регионов.

Его депеши свидетельствуют о том, что Вашингтон не видел в партии Януковича никаких угроз своим стратегическим интересам на Украине. Посла беспокоила уполномоченная по правам человека Нина Карпачева, которая оказывала поддержку Венесуэле и Кубе – но все остальные регионалы представлялись ему прагматичными, договороспособными бизнесменами, вполне настроенными на активное сотрудничество с Западом.

«По словам Анатолия Гриценко, Партию регионов не волнуют вопросы внешней политики. Гриценко не придает значения антинатовской риторике регионалов, считая, что она предназначена исключительно для «внутреннего потребления в период выборов», – докладывал Хербст по итогам разговора с тогдашним министром обороны Украины.

Он отмечал, что Янукович выражал в частных беседах заинтересованность в сотрудничестве с НАТО, а Ринат Ахметов пообещал, что парламентская фракция Партии регионов проголосует после выборов за совместные учения с Североатлантическим альянсом – не обращая большого внимания на мнение собственного электората.

Эта история хорошо показывает несостоятельность стереотипных представлений о почившей в бозе Партии регионов, которую до сих пор называют пророссийской политической силой – с легкой руки украинских националистов, использовавших этот ярлык в целях борьбы против своих конкурентов.

На самом деле, бывшая партия власти, у истоков которой, к слову, стоял нынешний патриотический президент Украины Петр Порошенко, всегда была конгломератом представителей влиятельных финансово-промышленных кланов. Они действительно ставили во главу угла свой прагматичный деловой интерес и не испытывали никаких особенных сантиментов по отношению к русскому языку, русской культуре и прочим атрибутам «Русского мира».

Собственно говоря, об этом свидетельствует вся политическая история партии Виктора Януковича. Достаточно вспомнить, что ее фракция поддержала своими голосами отправку украинского военного контингента в Ирак в рамках оккупационной операции, которую развернули в этой стране США.

Неудивительно, что накануне евромайдана самые дальновидные «регионалы» начали налаживать сотрудничество с набиравшими силу национальными радикалами.

Летом 2013 года патриарх «донецкого клана», бывший исполняющий обязанности премьер-министра Ефим Звягильский пригласил на шахту имени Засядько одиозного спикера партии «Свобода» Ирину Фарион – чтобы она прочитала шахтерам лекцию об украинском национализме. Это вызвало возмущение горняков – однако скандальное сотрудничество с ультраправыми уберегло Звягильского после евромайдана, и он по сей день сохраняет за собой мандат депутата украинского парламента.

После «Революции достоинства» такие метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, за исключением эмигрировавших представителей окружения бывшего президента и некоторых других политиков – например, запертого в СИЗО первого заместителя председателя Партии регионов Александра Ефремова или бывшего депутата Михаила Чечетова, который при подозрительных обстоятельствах выбросился из окна в Киеве.

Остальные регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность – иногда прилагая для этого весьма большое усердие.

Так, Алексей Гончаренко, сын одного из самых авторитетных членов Партии регионов, бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, сделал стремительную карьеру в лагере радикальных сторонников евромайдана и является одним из руководителей парламентской фракции Блока Петра Порошенко. С тех пор Гончаренко профессионально специализируется на ксенофобском антироссийском пиаре.

В частности, он принимал непосредственное участие в трагических одесских событиях 2 мая 2014 года, бравировал дружбой с покойным Джоном Маккейном и символически наградил символическим орденом пилота турецких ВВС, сбившего российский самолет в небе над Сирией.

Но основная масса бывших регионалов попросту ушла в тень. Установив хорошие деловые отношения с президентом Петром Порошенко, они сформировали Оппозиционный блок – который негласно считается преемником Партии регионов, выполняя роль официальной оппозиционной силы страны, которая все пять лет была удобной и безопасной для нынешней украинской власти.

Вплоть до 20 ноября эта структура опиралась на два основных клана – представителей угледобывающего и металлургического лобби во главе с их неформальным лидером Ринатом Ахметовым и «газовиков». Последние были представлены в большой политике фигурой Юрия Бойко вместе с Сергеем Левочкиным – бывшим главой администрации президента Виктора Януковича, которого называют одним из теневых дирижеров вспыхнувшего пять лет назад евромайдана.

Основой благосостояния ахметовской группы являлось участие в теневых операциях с донецким углем, который поставляли на украинские теплоэлектростанции по формуле «Роттердам плюс» – не забывая делиться с первыми лицами украинского государства.

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Что касается Бойко, он был необходим Порошенко как идеальный спарринг-партнер во втором туре выборов президента, который практически гарантировал бы ему переизбрание на второй срок.

Однако время внесло в эти схемы свои очевидные коррективы. Рейтинги Порошенко постоянно падают вниз на фоне обвального развития социального кризиса – так что конфигурация выборов явно может сложиться вопреки сценариям Банковой.

В этих условиях ведущим представителям Оппозиционного блока приходится решать для себя непростую дилемму – сохранять хорошие отношения с властью или пытаться действовать так, как это, собственно, и должны делать оппозиционеры. Тем более что недавние российские санкции, точечно затронувшие представителей окружения Рината Ахметова, явно должны были намекнуть ему на токсичность дальнейшего сотрудничества с главой украинского государства.

Исключив из своей фракции Бойко и Левочкина, Оппозиционный блок, очевидно, попытается очиститься от неблаговидного имиджа лоялистов – чтобы завоевать симпатии радикализирующихся избирателей из числа противников евромайдана, сделав ставку на более популярных спикеров вроде Александра Вилкула. Соответственно, это наверняка добавит в риторику бывших регионалов больше критических ноток по адресу политики Порошенко – особенно касательно войны, социальных проблем, отношений с Россией, а также церковного и языкового вопроса.

Благодаря этому Оппозиционный блок попробует подороже продать свою акцию на выборах президента и явно рассчитывает серьезно увеличить свое представительство в будущем созыве Рады.

Но глядя на эти усилия, не стоит забывать главный принцип Партии регионов, который всегда определял линию и повестку этой политической силы: ничего идейного, только бизнес.