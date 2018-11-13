Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

Взгляд
23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
Разделы

Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
Перейти а раздел…

Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто толкает Балканы к новой войне

Президент Сербии Александр Вучич и сербские солдатыФото: predsednik.rs
В специальном обращении к нации президент Сербии Александр Вучич предрек балканскому региону «полную катастрофу». Албанские власти квазигосударства Косово отбросили последние приличия и перешли к шантажу сербской стороны, на который Белграду нужно как-то реагировать. Война в сложившихся условиях – это не угроза, а неизбежное следствие. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Методичка по распознанию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную состоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...

Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

Андрей Манчук, политолог
После революции на Украине метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность, иногда прилагая для этого весьма большое усердие. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова разъяснила появление новых видео с Петровым и Бошировым
          ФСО объяснила появление военных вертолетов над КремлемРоссияне назвали главное условие достижения социальной справедливостиБраудер попросил Канаду исключить Россию из ИнтерполаСледствие дало оценку алиби обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе
          Переговоры Британии и Испании по Гибралтару завершились проваломВласти Финляндии забрали у россиянки ребенкаНачались испытания российского тяжелого беспилотника «Охотник»В США резко раскритиковали попытки Вашингтона изолировать Россию
          Полицейский из Солсбери не смог объяснить свое отравлениеОт россиянки потребовали за тело умершей в Эмиратах матери 15 млн рублейПосол Украины ответил на требование Германии закрыть «Миротворец»Дольче и Габбана извинились по-китайски из-за расистского скандала

          Главная тема


          Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

          громкое дело


          Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым

          «агрессивный тон»


          В Израиле рассказали о сложностях из-за «защитного зонта» России

          Лидер «Ленинграда»


          Шнуров объяснил отказ от выступлений на Украине

          Видео

          малочисленные народы


          Поморам предложено предоставить в России особый статус

          обоснованное сомнение


          Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

          кто виноват


          Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

          Курильские острова


          Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

          подозрительные детали


          История с «убитым врачами младенцем» имеет сразу несколько странностей

          «Дело Старовойтовой»


          Андрей Бабицкий: Советский Союз уничтожили порядочные и честные люди

          «Танковый бой»


          Виктор Сокирко: Российский Т-14 «Армата» против американского М1А2 Abrams

          «Гражданская война»


          Ирина Алкснис: в чем польза исторических схваток белых с красными

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Андрей Манчук

          Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

          Андрей Манчук
          политолог
          		 23 ноября 2018, 09:46

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Сегодня мало кто помнит, что первый слив секретных документов Госдепартамента США, опубликованных на сайте международной организации Wikileaks, среди прочего содержал в себе небезынтересный украинский кейс. Это была переписка тогдашнего американского посла Джона Хербста, который информировал свое руководство о набирающей влияние Партии регионов.

          Его депеши свидетельствуют о том, что Вашингтон не видел в партии Януковича никаких угроз своим стратегическим интересам на Украине. Посла беспокоила уполномоченная по правам человека Нина Карпачева, которая оказывала поддержку Венесуэле и Кубе – но все остальные регионалы представлялись ему прагматичными, договороспособными бизнесменами, вполне настроенными на активное сотрудничество с Западом.

          «По словам Анатолия Гриценко, Партию регионов не волнуют вопросы внешней политики. Гриценко не придает значения антинатовской риторике регионалов, считая, что она предназначена исключительно для «внутреннего потребления в период выборов», – докладывал Хербст по итогам разговора с тогдашним министром обороны Украины.

          Он отмечал, что Янукович выражал в частных беседах заинтересованность в сотрудничестве с НАТО, а Ринат Ахметов пообещал, что парламентская фракция Партии регионов проголосует после выборов за совместные учения с Североатлантическим альянсом – не обращая большого внимания на мнение собственного электората.

          Эта история хорошо показывает несостоятельность стереотипных представлений о почившей в бозе Партии регионов, которую до сих пор называют пророссийской политической силой – с легкой руки украинских националистов, использовавших этот ярлык в целях борьбы против своих конкурентов.

          Фото: Gleb Garanich/Reuters

          На самом деле, бывшая партия власти, у истоков которой, к слову, стоял нынешний патриотический президент Украины Петр Порошенко, всегда была конгломератом представителей влиятельных финансово-промышленных кланов. Они действительно ставили во главу угла свой прагматичный деловой интерес и не испытывали никаких особенных сантиментов по отношению к русскому языку, русской культуре и прочим атрибутам «Русского мира». 

          Собственно говоря, об этом свидетельствует вся политическая история партии Виктора Януковича. Достаточно вспомнить, что ее фракция поддержала своими голосами отправку украинского военного контингента в Ирак в рамках оккупационной операции, которую развернули в этой стране США.

          Неудивительно, что накануне евромайдана самые дальновидные «регионалы» начали налаживать сотрудничество с набиравшими силу национальными радикалами.

          Летом 2013 года патриарх «донецкого клана», бывший исполняющий обязанности премьер-министра Ефим Звягильский пригласил на шахту имени Засядько одиозного спикера партии «Свобода» Ирину Фарион – чтобы она прочитала шахтерам лекцию об украинском национализме. Это вызвало возмущение горняков – однако скандальное сотрудничество с ультраправыми уберегло Звягильского после евромайдана, и он по сей день сохраняет за собой мандат депутата украинского парламента.

          После «Революции достоинства» такие метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, за исключением эмигрировавших представителей окружения бывшего президента и некоторых других политиков – например, запертого в СИЗО первого заместителя председателя Партии регионов Александра Ефремова или бывшего депутата Михаила Чечетова, который при подозрительных обстоятельствах выбросился из окна в Киеве.

          Остальные регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность – иногда прилагая для этого весьма большое усердие.

          Так, Алексей Гончаренко, сын одного из самых авторитетных членов Партии регионов, бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, сделал стремительную карьеру в лагере радикальных сторонников евромайдана и является одним из руководителей парламентской фракции Блока Петра Порошенко. С тех пор Гончаренко профессионально специализируется на ксенофобском антироссийском пиаре.

          В частности, он принимал непосредственное участие в трагических одесских событиях 2 мая 2014 года, бравировал дружбой с покойным Джоном Маккейном и символически наградил символическим орденом пилота турецких ВВС, сбившего российский самолет в небе над Сирией.

          Но основная масса бывших регионалов попросту ушла в тень. Установив хорошие деловые отношения с президентом Петром Порошенко, они сформировали Оппозиционный блок – который негласно считается преемником Партии регионов, выполняя роль официальной оппозиционной силы страны, которая все пять лет была удобной и безопасной для нынешней украинской власти.  

          Вплоть до 20 ноября эта структура опиралась на два основных клана – представителей угледобывающего и металлургического лобби во главе с их неформальным лидером Ринатом Ахметовым и «газовиков». Последние были представлены в большой политике фигурой Юрия Бойко вместе с Сергеем Левочкиным – бывшим главой администрации президента Виктора Януковича, которого называют одним из теневых дирижеров вспыхнувшего пять лет назад евромайдана.

          Основой благосостояния ахметовской группы являлось участие в теневых операциях с донецким углем, который поставляли на украинские теплоэлектростанции по формуле «Роттердам плюс» – не забывая делиться с первыми лицами украинского государства.

          Что касается Бойко, он был необходим Порошенко как идеальный спарринг-партнер во втором туре выборов президента, который практически гарантировал бы ему переизбрание на второй срок.

          Однако время внесло в эти схемы свои очевидные коррективы. Рейтинги Порошенко постоянно падают вниз на фоне обвального развития социального кризиса – так что конфигурация выборов явно может сложиться вопреки сценариям Банковой.

          В этих условиях ведущим представителям Оппозиционного блока приходится решать для себя непростую дилемму – сохранять хорошие отношения с властью или пытаться действовать так, как это, собственно, и должны делать оппозиционеры. Тем более что недавние российские санкции, точечно затронувшие представителей окружения Рината Ахметова, явно должны были намекнуть ему на токсичность дальнейшего сотрудничества с главой украинского государства.

          Исключив из своей фракции Бойко и Левочкина, Оппозиционный блок, очевидно, попытается очиститься от неблаговидного имиджа лоялистов – чтобы завоевать симпатии радикализирующихся избирателей из числа противников евромайдана, сделав ставку на более популярных спикеров вроде Александра Вилкула. Соответственно, это наверняка добавит в риторику бывших регионалов больше критических ноток по адресу политики Порошенко – особенно касательно войны, социальных проблем, отношений с Россией, а также церковного и языкового вопроса.

          Благодаря этому Оппозиционный блок попробует подороже продать свою акцию на выборах президента и явно рассчитывает серьезно увеличить свое представительство в будущем созыве Рады.

          Но глядя на эти усилия, не стоит забывать главный принцип Партии регионов, который всегда определял линию и повестку этой политической силы: ничего идейного, только бизнес.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Методичка по распознанию «фашиста» в собеседнике

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Достаточно заподозрить моральную состоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...

          Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          «Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Люди с важным видом предсказывают революцию

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Я по чистой случайности помню, что в первый раз услышал обещание «краха режима» от одного своего приятеля, ныне руководящего не самой последней газетой, примерно 15 лет назад. Как это тогда увлекательно звучало! Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую

          Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
          Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения. Международная полицейская организация превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Почему эксперты не сравнивают танки

          Виктор Сокирко, военный корреспондент
          Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах? Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Ждем, когда Ищенко закричит «Волки!»

          Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ
          Для избирателя Владивостока Андрей Ищенко был достаточно темной фигурой, а тогда, в сентябре, на выборах губернатора никто особенно и не пытался рассмотреть за этой фамилией реального человека. Теперь же к нему присмотрелись внимательно. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Британия готова силой отстоять Гибралтар

          Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
          Внутри Испании рассуждают о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Современный мир больше не управляется телевизором

          Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
          Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Как токсичный Янукович Майдан организовал

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............