Знай и люби криминальную историю своей страны

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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
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Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
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Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

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          Илья Переседов
          блогер
          		 1 ноября 2018, 20:06

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          Лента шокирована известием, что в Башкортостане три уважаемых и взрослых сотрудника МВД (два полковника и один подполковник) изнасиловали лейтенанта-дознавателя 23 лет – дочь генерала ОМОНа – и находятся сейчас под стражей.

          Раздаются голоса, мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было.

          Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская» (нынешняя «Выхино»).

          Оно случилось в Москве 26 декабря 1980 года. Тогда сотрудники отделения милиции станции затащили к себе в отстойник под видом проверки документов случайно попавшегося им на перроне майора КГБ, которого в итоге ограбили и убили.

          У кагэбэшника накануне случился юбилей, они с коллегами отмечали это дело на Лубянке, и он заснул в вагоне метро, приехав таким образом на конечную «Ждановскую».

          Фото: Сергей Авдуевский/Фотохроника ТАСС

          При обыске милиционеры – они были пьяны – нашли у него в портфеле дорогой коньяк и дефицитную копченую колбасу – часть служебного продовольственного пайка. Это-то его и сгубило.

          Потерпевший – а он был, на минуточку, заместителем начальника секретариата КГБ СССР – кричал, что он с Лубянки, показывал корочку. По закону милиционеры тогда не имели права задерживать спецслужбистов (кстати, не могут и сейчас). Но только не в этот раз. Кагэбэшника сначала жестоко избили и ограбили.

          Когда о происшедшем узнал начальник отделения милиции станции, он, чтобы замести следы, при помощи подчиненных вывез майора к ведомственным дачам КГБ, где милиционеры забили потерпевшего до смерти арматурой и бросили.

          Это происшествие спровоцировало войну между КГБ и МВД СССР.

          Милиционеров прикрывали на уровне министерства, но Андропову удалось довести дело до суда. В итоге обвиняемыми были признаны семь милиционеров, четверых приговорили к расстрелу.

          Ирония ситуации заключается в том, что до кучи их заставили признаться в убийстве начальника шифровального отдела КГБ, который пропал незадолго до этого с женой и дочкой. А после того, как приговор уже был приведен в исполнение, оказалось, что этот шифровальщик просто сбежал к американцам.

          Про события в метро в 90-е даже сняли отдельный фильм, он так и называется «Убийство на «Ждановской».

          Так-то. Тут вам не девочка-припевочка, а целый заместитель начальника секретариата КГБ СССР из-за палки колбасы с жизнью простился.

          Источник: Блог Ильи Переседова


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