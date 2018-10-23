Знай и люби криминальную историю своей страны

Лента шокирована известием, что в Башкортостане три уважаемых и взрослых сотрудника МВД (два полковника и один подполковник) изнасиловали лейтенанта-дознавателя 23 лет – дочь генерала ОМОНа – и находятся сейчас под стражей.

Раздаются голоса, мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было.

Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская» (нынешняя «Выхино»).

Оно случилось в Москве 26 декабря 1980 года. Тогда сотрудники отделения милиции станции затащили к себе в отстойник под видом проверки документов случайно попавшегося им на перроне майора КГБ, которого в итоге ограбили и убили.

У кагэбэшника накануне случился юбилей, они с коллегами отмечали это дело на Лубянке, и он заснул в вагоне метро, приехав таким образом на конечную «Ждановскую».

При обыске милиционеры – они были пьяны – нашли у него в портфеле дорогой коньяк и дефицитную копченую колбасу – часть служебного продовольственного пайка. Это-то его и сгубило.

Потерпевший – а он был, на минуточку, заместителем начальника секретариата КГБ СССР – кричал, что он с Лубянки, показывал корочку. По закону милиционеры тогда не имели права задерживать спецслужбистов (кстати, не могут и сейчас). Но только не в этот раз. Кагэбэшника сначала жестоко избили и ограбили.

Когда о происшедшем узнал начальник отделения милиции станции, он, чтобы замести следы, при помощи подчиненных вывез майора к ведомственным дачам КГБ, где милиционеры забили потерпевшего до смерти арматурой и бросили.

Это происшествие спровоцировало войну между КГБ и МВД СССР.

Милиционеров прикрывали на уровне министерства, но Андропову удалось довести дело до суда. В итоге обвиняемыми были признаны семь милиционеров, четверых приговорили к расстрелу.

Ирония ситуации заключается в том, что до кучи их заставили признаться в убийстве начальника шифровального отдела КГБ, который пропал незадолго до этого с женой и дочкой. А после того, как приговор уже был приведен в исполнение, оказалось, что этот шифровальщик просто сбежал к американцам.

Про события в метро в 90-е даже сняли отдельный фильм, он так и называется «Убийство на «Ждановской».

Так-то. Тут вам не девочка-припевочка, а целый заместитель начальника секретариата КГБ СССР из-за палки колбасы с жизнью простился.

Источник: Блог Ильи Переседова