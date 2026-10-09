Польский суд отправил убившего сотрудницу школы подростка в колонию

Tекст: Елизавета Шишкова

Мера пресечения в виде помещения в колонию для несовершеннолетних сроком на три месяца была избрана судом после нападения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на комендатуру полиции в Радоме.

В полиции пояснили, что подросток совершил наказуемое деяние в виде убийства и покушения на убийство двух человек в школе в Вышковском повете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений.

Председателя партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше.

Полиция задержала подростка за угрозу нападения на школу.