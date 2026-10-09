Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Польский суд отправил убившего сотрудницу школы подростка в колонию
Семейное отделение районного суда в Вышкове поместило 15-летнего подростка, убившего сотрудницу начальной школы в селе Лещидул-Новины, в колонию для несовершеннолетних.
Мера пресечения в виде помещения в колонию для несовершеннолетних сроком на три месяца была избрана судом после нападения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на комендатуру полиции в Радоме.
В полиции пояснили, что подросток совершил наказуемое деяние в виде убийства и покушения на убийство двух человек в школе в Вышковском повете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений.
Председателя партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше.
Полиция задержала подростка за угрозу нападения на школу.