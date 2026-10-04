Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Ферстаппен выиграл перенесенный Гран-при Бахрейна в Малайзии
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата «Формулы-1», который прошел на трассе в Малайзии вместо отмененного старта в Бахрейне.
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл перенесенный в Малайзию Гран-при Бахрейна, одержав первую победу в текущем сезоне, передает РИА «Новости».
Второе место на подиуме занял лидер чемпионата итальянец Кими Антонелли из команды Mercedes. Тройку лучших замкнул британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон. Его соотечественник Джордж Расселл, также выступающий за Mercedes, сошел с дистанции, находясь на третьей позиции.
Изначально гонка должна была пройти с 10 по 12 апреля в Сахире, но этап отменили из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба соревнований сообщила о переносе этапа Гран-при из Бахрейна в Малайзию.
В сентябре итальянский пилот Кими Антонелли одержал победу на этапе чемпионата мира в Испании.
Летом монегаск Шарль Леклер выиграл гонку в Великобритании из-за схода Макса Ферстаппена.