Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Блогера Ивана Золо задержали в Донецке из-за футболки с запрещенной символикой
Блогер Иван Золо сообщил о задержании в Донецке за запрещенную символику
Блогер Иван Золо (Иван Золочевский) был задержан на выступлении в клубе «Террикон» в Донецке. Он объяснил, что задержание связано с футболкой с запрещенной символикой.
По данным СМИ, Золо был задержан сразу после начала мероприятия, передает ТАСС.
«Когда-то в 2022 году я купил футболку в магазине <...>, снял с ней видео, а сейчас оказалось, что она была с запрещенной символикой», – сообщил сам блогер в Telegram.
Он подчеркнул, что полностью признал вину, так как незнание закона не освобождает от ответственности.
«Обязуюсь удалить все видео, связанные с данной атрибутикой. Футболку обязуюсь утилизировать», – заявил Золочевский.
По его словам, запланированный на 18 октября концерт в Мариуполе будет перенесен, остальные выступления состоятся по графику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Севастополе концерт Золо был отменен по причине несоблюдения требований безопасности и нравственных принципов.
В 2025 году концерт Золочевского в Сочи отменили из-за сообщения о минировании, что вызвало беспорядки среди зрителей, в результате 20 человек были задержаны полицией.