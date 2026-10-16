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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    16 октября 2026, 06:11 • Новости дня

    Ученые связали поведение гейзера Грот с землетрясением на Камчатке в 2025 году

    В Кроноцком заповеднике связали поведение гейзера Грот с землетрясением

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нетипичное поведение гейзера Грот в Кроноцком заповеднике на Камчатке весной 2025 года может свидетельствовать о завершении сейсмоцикла перед мощным землетрясением, сообщили в пресс-службе учреждения.

    Последнее извержение самого мощного гейзера Грот случилось за три месяца до мегаземлетрясения, после чего он перестал проявлять активность, пишет ТАСС.

    «Возможно, он «хотел этим сообщить» о завершении сейсмического цикла – это интервал времени накопления энергии между сильнейшими землетрясениями на Камчатке составляет 70-80 лет», – заявил старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Алексей Кирюхин.

    Он отметил, что после землетрясения магнитудой 8,8 в конце июля 2025 года в режиме других гейзеров, таких как Большой, Великан и Мутный, существенных изменений не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на Камчатке ощутили афтершоки прошлогоднего землетрясения. Тогда же у берегов Камчатки зафиксировали мощное землетрясение.

    Утром 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8.

    14 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    @ Пресс-служба Совета Федерации/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень направлений подготовки в высших учебных заведениях и отказаться от устаревших профессий в пользу современных.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Минобрнауки Валерия Фалькова пересмотреть специальности в российских вузах, убрав из программы «нафталинные» профессии, передает РИА «Новости».

    «Перечень профессий… есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии, и вы их называли, Валерий Николаевич, тоже. Ну, давайте порешительней. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим», – сказала Матвиенко.

    Глава Совфеда раскритиковала направление «Реклама и связи с общественностью», назвав его выбором для абитуриентов, которым больше некуда поступать. Она также обратила внимание на специальность «Государственное и муниципальное управление».

    По ее словам, это направление необходимо переформатировать, поскольку выпускники, поступающие на него со школьной скамьи, не идут работать в органы власти. Спикер предложила использовать эту программу исключительно для повышения квалификации действующих чиновников.

    Кроме того, Матвиенко призвала навести порядок в сфере заочного образования. Она усомнилась в возможности подготовить квалифицированного инженера или врача таким образом и подчеркнула, что подобный формат обучения должен применяться преимущественно для повышения квалификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Ранее он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования. До этого ведомство определило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    15 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Мировое время решили отвязать от вращения Земли

    Генеральная конференция по мерам и весам отвязала время от вращения Земли

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная конференция по мерам и весам во Франции приняла резолюцию о переходе на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени с 2027 года без учета вращения Земли.

    Генеральная конференция по мерам и весам на встрече в Версале приняла резолюцию о переходе с 20 мая 2027 года на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), передает РИА «Новости».

    Новый формат позволит отказаться от корректировки часов, учитывающей скорость вращения планеты. Исторически мировое время привязывали к движению Земли, однако развитие атомных часов привело к неизбежному расхождению эталонов. С 1972 года для синхронизации было добавлено 27 високосных секунд.

    «Непрерывная шкала UTC вступит в силу 20 мая 2027 года, максимальное значение разности между UT1 и UTC составит 3,6 тыс. секунд (один час), что обеспечит долгосрочную непрерывность UTC на протяжении нескольких столетий», – говорится в резолюции.

    Дополнительным стимулом к принятию решения стало недавнее ускорение вращения Земли. Специалисты опасались, что необходимость впервые вычесть секунду из всемирного времени могла бы вызвать сбои в компьютерных системах и критической инфраструктуре.

    В мае ученые зафиксировали беспрецедентное замедление вращения Земли. В 2025 году стало известно, что китайская ГЭС «Три ущелья» замедлила вращение планеты.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    «Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

    Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.

    Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.

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    14 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах

    Фальков анонсировал появление модулей по ИИ во всех вузах России с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.

    С 2027 года модули по искусственному интеллекту планируется интегрировать во все российские программы высшего образования, передает РИА «Новости».

    По словам Фалькова, профильные дисциплины уже внедрены в 1433 программы, а договоренность об их повсеместном использовании достигнута с Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

    Кроме того, министр указал на необходимость обновления перечня профессий, требующих обязательного окончания университета, пишет ТАСС.

    «Перечень этот пересмотреть, безусловно, надо, потому что время не стоит на месте, и мы видим по целому ряду специальностей, которые имеют 50-70-летнюю историю, что они по факту перешли в разряд уже не требующих высшего образования», – заявил Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о сокращении 97 тыс. коммерческих мест в вузах.

    До этого он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Ранее Минобрнауки объявило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    14 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Российские разработки роев беспилотников превзошли мировые аналоги

    Глава РАН Красников: Российские алгоритмы для роев БПЛА превосходят мировые

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемые российскими учеными алгоритмы для управления роями беспилотников превосходят зарубежные разработки по эффективности взаимодействия, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников», – заявил академик в интервью РИА «Новости».

    По его словам, применение роев в настоящее время является основным трендом в сфере развития беспилотной авиации. Ученый пояснил, что сегодня один оператор способен эффективно управлять лишь одним или двумя аппаратами, однако количество дронов растет, а задачи усложняются.

    Для решения проблемы управления большими группами множество коллективов работает над созданием алгоритмов, позволяющих беспилотникам взаимодействовать с учетом меняющейся обстановки и неполной информации, добавил Красников.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказывал о роли нейросетей в перехвате дронов.

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    14 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Камчатки

    Tекст: Антон Антонов

    В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

    Эпицентр находился в 203 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине около 60 км под морским дном, передает РИА «Новости».

    В главке МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что толчки не ощущались в населенных пунктах региона и тревога цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Ставропольском крае.

    На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8.

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    14 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Фиджи

    У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в районе островов Фиджи на глубине более 500 км.

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе островов Фиджи в среду в 22:49 по местному времени (13:49 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийское государственное геологическое агентство.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 574 км. Информации об угрозе цунами не поступало, данных о пострадавших и повреждениях также нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,1.

    В 2024 году у берегов островного государства зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.

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    13 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Засуха в Британии обнажила остатки поселений бронзового века

    Independent: В Британии на дне водохранилища нашли поселения бронзового века

    Tекст: Мария Иванова

    В британском графстве Девон на территории частично пересохшего водохранилища Фернворти нашли каменные хижины возрастом около 4 тыс. лет.

    Остатки доисторических поселений, включая восемь круглых домов, показались на поверхности после сильной летней жары, которая привела к падению уровня воды в водохранилище до 30% от максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Ученые считают, что люди жили в этом районе как минимум с 2300 года до нашей эры. Перед наполнением водохранилища в 1942 году археологи уже находили там древнюю керамику и артефакты эпохи Тюдоров, связанные с добычей олова, а также монеты 1540 года. Само поселение, по оценкам специалистов, было заброшено около 1000 года до нашей эры.

    Из-за аномально засушливого лета в Великобритании пострадали многие водоемы. На данный момент 12 из 31 водохранилища в стране заполнены менее чем наполовину, а восемь находятся на критически низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе аномальная засуха оставила Британию без овощей.

    В прошлом году в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.

    Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    14 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Новый вид динозавров обнаружен на дне моря в Хорватии

    На дне Адриатического моря нашли кости ранее неизвестного вида динозавров

    Tекст: Мария Иванова

    В Хорватии на дне Адриатического моря обнаружено первое в мире подводное местонахождение костей неизвестного ранее вида крупного травоядного динозавра, возраст которых оценивается в 130 млн лет.

    Останки найдены на глубине от 1,5 до шести метров в районе населенного пункта Бале в Истрии. Международная группа палеонтологов извлекает фрагменты шейного позвоночника, поясничной кости и ребер, передает ТАСС со ссылкой на хорватский телеканал HRT.

    «Динозавр, которого мы раскапываем, без сомнения, является новым видом», – заявил американский палеонтолог Мэтью Ламанна. Он отметил, что кости динозавров отличаются от обычных камней наличием маленьких пор.

    Место обнаружения уникально, так как это первый в мире случай находки останков динозавра на морском дне. Часть суши современной Истрии 130 млн лет назад располагалась примерно на территории Северной Африки. Первые кости динозавров были найдены здесь в 1993 году, когда открыли вид гистриозавр. Недавно обнаруженные останки принадлежат родственному, но другому виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

    В мае в Аргентине обнаружили останки трехметрового динозавра с повадками цапли.

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    14 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.

    «Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов», – сказал Фальков в Совете Федерации, пишет ТАСС.

    Уровень олимпиадных заданий для этого возраста соответствует требованиям университетов, а общее число таких соревнований уже снижено с 83 до 60.

    Глава ведомства подчеркнул важность пространственного развития, отметив, что 73% бюджетных мест выделено региональным вузам за пределами Москвы и Петербурга. Особое внимание уделено Дальнему Востоку, где объемы приема выросли до 29,3 тыс. человек, и Калининграду, показавшему рост числа бюджетников на 31%.

    Кроме того, после введения регулирования коммерческого набора число поступивших на договорной основе по 40 специальностям за год снизилось на 28%, передает РИА «Новости».

    Студентов-платников стало меньше почти на 100 тыс. человек, однако их средний балл по Единому государственному экзамену вырос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    В воскресенье он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Минобрнауки сообщило о сроках завершения реформы высшего образования.

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    15 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек

    Число жертв непогоды в Стамбуле выросло до трех человек

    В Стамбуле в результате сильных ливней число жертв увеличилось до трех человек, продолжаются поиски еще четырех пропавших, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

    В четверг спасатели обнаружили тело мужчины у водоема в районе Кагытхане, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

    Ранее власти Стамбула сообщали о гибели двух человек. Губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль отметил, что спасатели эвакуировали 2 722 человека в ходе ликвидации последствий непогоды. В ряде районов продолжаются работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

    По прогнозам метеорологов, дожди в Стамбуле и его окрестностях продлятся до конца недели. Местные власти объявили желтый код метеорологической опасности и продлили на пятницу отмену занятий в школах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

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    14 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    Ученые впервые обнаружили в России редкую европейскую бабочку

    В Адыгее впервые выявили редкую европейскую бабочку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Южного федерального университета впервые обнаружили в Адыгее редкую европейскую бабочку из семейства листоверток, сообщила сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова.

    «Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире», – заявила Слюнькова РИА «Новости».

    Ранее считалось, что эта бабочка обитает только в Центральной и Западной Европе. По словам специалиста, пока сложно сказать, жил ли данный вид в Адыгее раньше или произошло естественное расширение его ареала из-за схожего климата.

    Слюнькова отметила, что в отличие от многих других листоверток, являющихся вредителями лесного и сельского хозяйства, этот вид абсолютно безопасен для культурных растений. Бабочки, размах крыльев которых составляет 14-16 миллиметров, питаются исключительно дизентерийной блошницей.

    Обнаружение нового вида поможет ученым лучше понять процессы миграции насекомых в условиях изменения климата. Исследования проводятся в рамках масштабного проекта ЮФУ по изучению бабочек-листоверток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые открыли новые виды гигантских кувшинок в Южной Америке.

    Новые виды клопов получили название в честь Тейлор Свифт из-за их внешнего вида.

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    15 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин поручил доработать механизм налоговых льгот на НИОКР

    Путин дал месяц на доработку механизма налоговых льгот на НИОКР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать вопрос совершенствования механизма отнесения затрат бизнеса на научные исследования на расходы при расчете налога на прибыль.

    Президент Владимир Путин поручил правительству доработать вопросы совершенствования механизма отнесения затрат бизнеса на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на расходы при расчете налога на прибыль. Глава государства поднял эту тему на встрече с членами «Деловой России», передает «Интерфакс».

    Председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский отметил неэффективность действующей меры. «Льгота действует уже 18 лет и распространяется на 700 направлений исследований, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50–60 предприятий», – сказал он.

    Представители бизнеса предложили уточнить критерии новизны, ввести список исключений вместо разрешенных направлений и позволить списывать затраты по мере их возникновения, а также снять ограничения для разработок в сфере искусственного интеллекта.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал сложность механизма и сообщил о подготовке законопроекта. Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров поддержал идею, предложив детально просчитать выгоду и возможные выпадающие доходы для бюджетов регионов.

    Выслушав доклады, Путин поручил ориентироваться на предложения налоговой службы и в течение месяца окончательно доработать механизм.

    «Максим Геннадьевич, давайте тогда вот то, что было сказано сейчас начальником налоговой службы, на это будем ориентироваться – в течение месяца надо доработать все эти вопросы и продвинуть их обязательно», – заключил глава государства, обращаясь к министру Максиму Решетникову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    В ходе выступления на форуме глава государства связал уверенность в будущем страны с развитием науки и технологий.

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    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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