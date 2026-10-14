Новак заявил о стремлении России выполнить обязательства по сделке ОПЕК+

Tекст: Дарья Григоренко

Отвечая на вопрос о сроках достижения целевых показателей по сделке, вице-премьер сослался на наличие множества переменных, передает РИА «Новости».

«Точно не скажу, много неопределенности и факторов различных. Максимально будем стремиться к исполнению своих обязательств, исходя из возможностей», – заявил Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Организация стран – экспортеров нефти сообщила о сокращении добычи российской нефти.

В июне картель заявил о резком падении показателей производства сырья в стране.

В мае Москва опустила объемы добычи ниже установленного плана ОПЕК+.