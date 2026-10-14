Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Новак заявил о стремлении России выполнить обязательства по сделке ОПЕК+
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва будет максимально стремиться к исполнению своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ исходя из возможностей.
Отвечая на вопрос о сроках достижения целевых показателей по сделке, вице-премьер сослался на наличие множества переменных, передает РИА «Новости».
«Точно не скажу, много неопределенности и факторов различных. Максимально будем стремиться к исполнению своих обязательств, исходя из возможностей», – заявил Новак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Организация стран – экспортеров нефти сообщила о сокращении добычи российской нефти.
В июне картель заявил о резком падении показателей производства сырья в стране.
В мае Москва опустила объемы добычи ниже установленного плана ОПЕК+.