Россия выиграла Кубок ШОС по футболу

Российская команда победила сборную Ирана в финале Кубка ШОС по футболу

Tекст: Вера Басилая

Спортивное состязание, приуроченное к 25-летию организации, прошло на футбольном поле российского посольства в КНР. За звание лучшей боролись команды из дипломатов, сотрудников дипмиссий, школьников и студентов. В решающем матче россияне пропустили гол в первом тайме, однако во втором забили пять безответных мячей в ворота соперника, передает РИА «Новости».

«Как известно, одним из важных атрибутов ШОС является «Шанхайский дух» – совокупность принципов, на которых основывается сотрудничество в «десятке», – заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. По его словам, футбол учит умению работать в команде, а также солидарности и равноправию.

Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что турнир внес хороший вклад в празднование юбилея ШОС. Посол Ирана в КНР Абдолреза Рахмани-Фазли добавил, что главная цель подобных мероприятий заключается в укреплении дружбы для развития межгосударственных отношений.

В чемпионате приняли участие команды России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Индии, МИД Китая, а также объединенная сборная организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российская команда разгромила сборную Индии на Кубке ШОС по футболу.

В прошлом году национальная сборная одержала победу на турнире организации по шахматам.